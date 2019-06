Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szocialista EP-képviselő azért üzent a köztársasági elnöknek, hogy a magyar kormány ellenállása miatt is elbukott az uniós klímaterv.","shortLead":"A szocialista EP-képviselő azért üzent a köztársasági elnöknek, hogy a magyar kormány ellenállása miatt is elbukott...","id":"20190623_Nem_az_eg_az_arca_elnok_ur__Ujhelyi_nyilt_levelet_kuldott_Adernek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9019db00-f112-48ef-b4ac-81f4b400b6f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Nem_az_eg_az_arca_elnok_ur__Ujhelyi_nyilt_levelet_kuldott_Adernek","timestamp":"2019. június. 23. 11:13","title":"\"Nem ég az arca, elnök úr?\" - Ujhelyi nyílt levelet küldött Ádernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e80e1f-b9a1-442e-9955-9aacaa8d37c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Beparkolni általában nehezebb, mint kiparkolni, de egy méretes légijárművel ez utóbbi feladat sem túl egyszerű.","shortLead":"Beparkolni általában nehezebb, mint kiparkolni, de egy méretes légijárművel ez utóbbi feladat sem túl egyszerű.","id":"20190623_a_nap_videoja_kiparkolni_nem_mindig_egyszeru_foleg_egy_helikopterrel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42e80e1f-b9a1-442e-9955-9aacaa8d37c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37f8daf-755c-4442-bbdd-719760588de3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_a_nap_videoja_kiparkolni_nem_mindig_egyszeru_foleg_egy_helikopterrel","timestamp":"2019. június. 23. 06:41","title":"A nap videója: kiparkolni sem mindig egyszerű, főleg egy helikopterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef9f262-8c82-4d34-b66f-74ae87310973","c_author":"HVG Konferencia","category":"vilag","description":"Összedőlt egy épülőfélben lévő hétemeletes ház a kambodzsai Sihanoukville-ben, legalább heten meghaltak, s akár harminc ember is szerepelhet az eltűntek listáján.","shortLead":"Összedőlt egy épülőfélben lévő hétemeletes ház a kambodzsai Sihanoukville-ben, legalább heten meghaltak, s akár harminc...","id":"20190622_Osszedolt_egy_hetemeletes_haz_Kambodzsaban__sok_a_halott_es_az_eltunt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ef9f262-8c82-4d34-b66f-74ae87310973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc5e74d-8767-4e3e-8418-007e721e5740","keywords":null,"link":"/vilag/20190622_Osszedolt_egy_hetemeletes_haz_Kambodzsaban__sok_a_halott_es_az_eltunt","timestamp":"2019. június. 22. 13:02","title":"Összedőlt egy hétemeletes ház Kambodzsában – sok a halott és az eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b681dcc5-5e1a-4c1f-8872-183ac96707a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190622_Otoslotto_Itt_vannak_a_nyero_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b681dcc5-5e1a-4c1f-8872-183ac96707a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ab0339-f769-456d-9a26-884d6842c577","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_Otoslotto_Itt_vannak_a_nyero_szamok","timestamp":"2019. június. 22. 19:32","title":"Ötöslottó: Itt vannak a nyerő számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19dd64bc-629c-435c-9778-1c7a9c92b4bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cégautókén jellemző, hogy minél erősebbet vesznek nálunk is ezekből a platós autókból. ","shortLead":"Cégautókén jellemző, hogy minél erősebbet vesznek nálunk is ezekből a platós autókból. ","id":"20190624_abt_amarok_volkswagen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19dd64bc-629c-435c-9778-1c7a9c92b4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d9d982-1507-47c2-a219-fc6bc17145df","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_abt_amarok_volkswagen","timestamp":"2019. június. 24. 09:21","title":"Áfamentes tuningautó egy ilyen Abt Volkswagen Amarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbdae72-e53a-4b56-92f3-1ef377090159","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német külügyi államtitkár szégyennek tartja, hogy egy uniós tagállam EU-ellenes kampányokat tart.","shortLead":"A német külügyi államtitkár szégyennek tartja, hogy egy uniós tagállam EU-ellenes kampányokat tart.","id":"20190624_Roth_Cinikus_feltetelezes_hogy_a_nemetek_uzleti_erdek_miatt_nem_eleg_kemenyek_Orbannal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fbdae72-e53a-4b56-92f3-1ef377090159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e256457c-401b-4b65-8457-035f91ffd64d","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Roth_Cinikus_feltetelezes_hogy_a_nemetek_uzleti_erdek_miatt_nem_eleg_kemenyek_Orbannal","timestamp":"2019. június. 24. 09:01","title":"Roth: Cinikus feltételezés, hogy a németek üzleti érdek miatt nem elég kemények Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aeaac97-ccc3-4998-b846-77e746772b49","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több ezren csatlakoztak szombaton ahhoz a klímatüntetéshez Németországban, amelyet Hochneukirchben, az ország egyik legnagyobb lignitbányájánál hirdettek meg. Vajon mit szól ehhez Kövér László?","shortLead":"Több ezren csatlakoztak szombaton ahhoz a klímatüntetéshez Németországban, amelyet Hochneukirchben, az ország egyik...","id":"20190622_Tobb_ezres_klimatuntetes_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aeaac97-ccc3-4998-b846-77e746772b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e965bec0-5425-4e67-b214-f9a7a7b8113d","keywords":null,"link":"/vilag/20190622_Tobb_ezres_klimatuntetes_Nemetorszagban","timestamp":"2019. június. 22. 16:34","title":"Úgy tűnik, a németek még mindig azt hiszik, hogy a klímaváltozás fontos dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190622_Volt_ahol_az_ablakokon_at_ontotte_el_a_viz_a_hazakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cda06dd-2ed7-4e28-aa34-9740d56d8538","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Volt_ahol_az_ablakokon_at_ontotte_el_a_viz_a_hazakat","timestamp":"2019. június. 22. 19:10","title":"Volt, ahol az ablakokon át öntötte el a víz a házakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]