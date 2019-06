Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6042d4b0-aa13-49b9-bbec-c20235f7e623","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig várták a szegedi Gyálaréten, hogy megszabaduljanak a fertőzéseket is okozó Dög-Tiszának nevezett holtágtól, most attól tartanak, hogy az esetlegesen veszélyes szennyeződéseket is tartalmazó iszapot a lakóházaik közelében fogják elhelyezni. Egyelőre a mérések folynak.","shortLead":"Alig várták a szegedi Gyálaréten, hogy megszabaduljanak a fertőzéseket is okozó Dög-Tiszának nevezett holtágtól, most...","id":"20190628_szeged_dog_tisza_iszap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6042d4b0-aa13-49b9-bbec-c20235f7e623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41a4f20-c122-4a49-a23e-e75692708a83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_szeged_dog_tisza_iszap","timestamp":"2019. június. 28. 05:38","title":"Fertőzött iszaptól tartanak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c5f3f8-e9f7-4b75-a181-2baecb0f12f5","c_author":"","category":"gazdasag","description":"100 kilométert építenek 2023-ig.","shortLead":"100 kilométert építenek 2023-ig.","id":"20190629_Autopalya_epul_Kecskemetig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24c5f3f8-e9f7-4b75-a181-2baecb0f12f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0181c0-5fb3-4021-8086-761c4902d427","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Autopalya_epul_Kecskemetig","timestamp":"2019. június. 29. 08:07","title":"Autópálya épül Kecskemétig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telekom szerint a Fondeo többszöri felszólítás ellenére sem rendezte feléjük a felhalmozott tartozást, ezért korlátozni kezdték az ügyfelek telefonszámait.","shortLead":"A Telekom szerint a Fondeo többszöri felszólítás ellenére sem rendezte feléjük a felhalmozott tartozást, ezért...","id":"20190628_fondeo_flotta_6forint_mobilszolgaltato_telekom_telefonszam_letiltasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c28200-128d-4f09-87af-c1f1978b875b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_fondeo_flotta_6forint_mobilszolgaltato_telekom_telefonszam_letiltasa","timestamp":"2019. június. 28. 15:03","title":"Megszólalt a Telekom a 6 forintos flottaszolgáltató ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Őrizetbe vette a Sea-Watch 3 civilhajó német kapitányát szombaton az olasz rendőrség miután hajójával kikötött Lampedusában.","shortLead":"Őrizetbe vette a Sea-Watch 3 civilhajó német kapitányát szombaton az olasz rendőrség miután hajójával kikötött...","id":"20190629_Orizetbe_vettek_a_SeaWatch_menekulthajo_kapitanyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9cc6459-213c-470f-945e-af742da00820","keywords":null,"link":"/vilag/20190629_Orizetbe_vettek_a_SeaWatch_menekulthajo_kapitanyat","timestamp":"2019. június. 29. 08:41","title":"Őrizetbe vették a Sea-Watch menekülthajó kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majd elment fúziós pacallevest főzni.","shortLead":"Majd elment fúziós pacallevest főzni.","id":"20190629_Nemeth_Szilard_felkoszontotte_a_bukott_koztarsasagi_elnokot_Schmitt_Palt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a82add5-dfea-4d16-ae5d-ffd046f45c3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Nemeth_Szilard_felkoszontotte_a_bukott_koztarsasagi_elnokot_Schmitt_Palt","timestamp":"2019. június. 29. 08:16","title":"Németh Szilárd felköszöntötte a bukott köztársasági elnököt, Schmitt Pált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány eredményei szerint egyáltalán nem mindegy, milyen formában kerülnek a szervezetünkbe a fontos vitaminok.","shortLead":"Egy új tanulmány eredményei szerint egyáltalán nem mindegy, milyen formában kerülnek a szervezetünkbe a fontos...","id":"20190628_vitaminok_bevitele_taplalekkiegeszitok_helyett_elelmiszerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8a6774-6c1b-429f-ac05-3e7a717079bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_vitaminok_bevitele_taplalekkiegeszitok_helyett_elelmiszerek","timestamp":"2019. június. 28. 13:03","title":"Bízhat a vitaminokban, de néhányat máshogy kéne szednie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a787668-ac86-4eee-9fb2-23ee6ea79fb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy könyvszerűen lapozgatható telefon dizájnjára vonatkozó tervet védetett le nemrég a Google egy csak most felfedezett szabadalom szerint. ","shortLead":"Egy könyvszerűen lapozgatható telefon dizájnjára vonatkozó tervet védetett le nemrég a Google egy csak most felfedezett...","id":"20190628_google_szabadalom_telefon_negy_kijelzo_osszehajthato_mobil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a787668-ac86-4eee-9fb2-23ee6ea79fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1615785-9565-4b76-8ca5-a985f0bde0dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_google_szabadalom_telefon_negy_kijelzo_osszehajthato_mobil","timestamp":"2019. június. 28. 12:33","title":"Érdekes telefont eszelt ki a Google: hajtogatható, és 4 kijelzője van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a078107f-6e75-486a-a20e-0f2e9e66bdb3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Idén 37. alkalommal rendezték meg a Balaton-átúszást, amelyen ezúttal 9724-en vettek részt. Mindez azt jelenti, hogy az esemény történetében az úszók összesen immár több mint egymillió kilométert tettek meg.\r

