[{"available":true,"c_guid":"ac69604d-0335-4e50-9c60-f3ef79678a2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hszi Csin-ping kínai államfő tavaly novemberben jelentette be, hogy a New York-i Nasdaq mintájára Sanghajban új tőzsdei platformot hoznak létre a technológiai vállalatok számára.","shortLead":"Hszi Csin-ping kínai államfő tavaly novemberben jelentette be, hogy a New York-i Nasdaq mintájára Sanghajban új tőzsdei...","id":"20190707_Hamarosan_indul_a_kereskedes_az_amerikai_Nasdaqhoz_hasonlo_kinai_tozsden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac69604d-0335-4e50-9c60-f3ef79678a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d77eb1-354d-4b0c-ad66-1664449a7711","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_Hamarosan_indul_a_kereskedes_az_amerikai_Nasdaqhoz_hasonlo_kinai_tozsden","timestamp":"2019. július. 07. 15:22","title":"Hamarosan indul a kereskedés az amerikai Nasdaqhoz hasonló kínai tőzsdén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ország legnagyobb városában, Lagosban állandó gondot jelent a közlekedés, így oldanák meg.","shortLead":"Az ország legnagyobb városában, Lagosban állandó gondot jelent a közlekedés, így oldanák meg.","id":"20190707_Hajos_szolgaltatast_inditana_Nigeriaban_az_Uber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd85d97c-d482-49c0-9585-2e9397e3ca6b","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Hajos_szolgaltatast_inditana_Nigeriaban_az_Uber","timestamp":"2019. július. 07. 16:40","title":"Hajós szolgáltatást indítana Nigériában az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091bd757-81b9-4ded-84cc-808a2bcf59a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Csehországból és Lengyelországból is felkerültek helyszínek a világörökségi listára. ","shortLead":"Csehországból és Lengyelországból is felkerültek helyszínek a világörökségi listára. ","id":"20190708_A_prosecco_termovideke_es_Frank_Lloyd_Wright_epiteszete_is_a_vilagorokseg_resze_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=091bd757-81b9-4ded-84cc-808a2bcf59a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80935cd-738b-41e0-b419-0108944cefc6","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_A_prosecco_termovideke_es_Frank_Lloyd_Wright_epiteszete_is_a_vilagorokseg_resze_lett","timestamp":"2019. július. 08. 12:56","title":"A prosecco termővidéke és Frank Lloyd Wright építészete is a világörökség része lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b88641-a26d-4e62-a44b-2f3eda47d408","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik magánvasút mozdonya zuhant bele kishíján a Fehérvári út fölé épülő híd munkagödrébe.","shortLead":"Az egyik magánvasút mozdonya zuhant bele kishíján a Fehérvári út fölé épülő híd munkagödrébe.","id":"20190708_erd_kisiklott_mozdony_train_hungary_mellekvagany_toltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67b88641-a26d-4e62-a44b-2f3eda47d408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb04f942-2b9e-404a-b467-3391730aa198","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_erd_kisiklott_mozdony_train_hungary_mellekvagany_toltes","timestamp":"2019. július. 08. 19:05","title":"Kiütötte a bakot, több méter magas töltés szélén állt meg egy vonat Érdnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az emberek pedig megőrülnek érte.","shortLead":"Az emberek pedig megőrülnek érte.","id":"20190707_Kitalalta_az_Amazon_hogy_mi_kell_az_emberek_kertjebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e456ed-86a3-4d5b-9915-d6c8e45e1ac2","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Kitalalta_az_Amazon_hogy_mi_kell_az_emberek_kertjebe","timestamp":"2019. július. 07. 18:28","title":"Kitalálta az Amazon, hogy mi kell az emberek kertjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddac6540-a036-40d7-a8d2-613c3858078a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy ország szakemberei dolgoztak a Római Birodalom dunai határának világörökséggé nyilvánításán, de mivel a magyar kormány egy hónappal a döntés előtt kivette a Hajógyári-szigetet a pályázatból, újra kell indítani az értékelést.","shortLead":"Négy ország szakemberei dolgoztak a Római Birodalom dunai határának világörökséggé nyilvánításán, de mivel a magyar...","id":"20190709_Lenullazta_a_kormany_egyetlen_dontese_a_vilagoroksegi_palyazatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddac6540-a036-40d7-a8d2-613c3858078a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45816390-818a-46fc-b981-f9d4a4a2dd60","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Lenullazta_a_kormany_egyetlen_dontese_a_vilagoroksegi_palyazatot","timestamp":"2019. július. 09. 06:03","title":"Lenullázta a kormány egyetlen döntése a világörökségi pályázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2280ccb-a32a-44cb-9f1a-c6eb6d2b2182","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem sokkal az után, hogy visszatért a Sea-Eye Líbia partjaihoz, újabb menekülteket vitt Máltára.","shortLead":"Nem sokkal az után, hogy visszatért a Sea-Eye Líbia partjaihoz, újabb menekülteket vitt Máltára.","id":"20190709_Ujabb_44_embert_mentett_ki_a_SeaEye_hajoja_a_Foldkozitengeren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2280ccb-a32a-44cb-9f1a-c6eb6d2b2182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36883eb8-d42b-4bb5-a959-ea9c6bf63c04","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Ujabb_44_embert_mentett_ki_a_SeaEye_hajoja_a_Foldkozitengeren","timestamp":"2019. július. 09. 05:04","title":"Újabb 44 embert mentett ki a Sea-Eye hajója a Földközi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autó tulajdonosa a kocsiban aludt, amíg ellopták a hangszóróját. A térfigyelő központban végignézték az egészet, így aztán nem csoda, hogy rögtön érkeztek a járőrök.","shortLead":"Az autó tulajdonosa a kocsiban aludt, amíg ellopták a hangszóróját. A térfigyelő központban végignézték az egészet...","id":"20190709_Harom_percig_orulhettek_a_lopott_hangszoronak_aztan_jottek_a_jarorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599226c1-0405-487c-b182-cedfdb69ebe2","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Harom_percig_orulhettek_a_lopott_hangszoronak_aztan_jottek_a_jarorok","timestamp":"2019. július. 09. 10:45","title":"Három percig örülhettek a lopott hangszórónak, aztán jöttek a járőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]