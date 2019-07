Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai SpaceX cég a NASA űrkutatási hivatal megbízásából egy Falcon 9 rakétával elindított a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) csütörtök este egy ellátmánnyal és berendezésekkel megrakott Dragon űrhajót, amely várhatóan szombaton ér úti céljához.\r

","shortLead":"Az amerikai SpaceX cég a NASA űrkutatási hivatal megbízásából egy Falcon 9 rakétával elindított a Nemzetközi...","id":"20190726_spacex_dragon_iss_nemzetkozi_urallomas_falcon9_nasa_felbocsatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fda21d8-3fbb-4fd2-a5ce-87e31e6c119a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_spacex_dragon_iss_nemzetkozi_urallomas_falcon9_nasa_felbocsatas","timestamp":"2019. július. 26. 05:50","title":"Sikeresen felszállt egy Dragon, hogy ellátmányt vigyen az űrállomásra - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397f62cd-6570-4979-b9a2-353c5df0a457","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A meccs első perceiben szerzett egy gólt a fehérvári csapat, így minimális előnnyel várhatja a visszavágót.","shortLead":"A meccs első perceiben szerzett egy gólt a fehérvári csapat, így minimális előnnyel várhatja a visszavágót.","id":"20190725_Megnyerte_a_Mol_Fehervar_az_ELselejtezoje_elso_meccset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=397f62cd-6570-4979-b9a2-353c5df0a457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7df7108-ca60-468b-b01b-c83692d5fdf0","keywords":null,"link":"/sport/20190725_Megnyerte_a_Mol_Fehervar_az_ELselejtezoje_elso_meccset","timestamp":"2019. július. 25. 21:57","title":"Megnyerte a Mol Fehérvár az EL-selejtezője első meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Belső forrásból származó információra hivatkozva írja azt a médiaügyekkel foglalkozó Média1.hu, hogy augusztus végétől elnémul a szegedi Rádió 88, az ország legrégebbi kereskedelmi rádiója.","shortLead":"Belső forrásból származó információra hivatkozva írja azt a médiaügyekkel foglalkozó Média1.hu, hogy augusztus végétől...","id":"20190726_Elnemul_a_szegedi_Radio_88_harmincan_lapatra_kerulnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75764b69-27f5-4464-ba21-7a63f606c896","keywords":null,"link":"/kkv/20190726_Elnemul_a_szegedi_Radio_88_harmincan_lapatra_kerulnek","timestamp":"2019. július. 26. 17:43","title":"Elnémul a szegedi Rádió 88, harmincan az utcára kerülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az észak-amerikai fára szenzorokat szereltek, hogy a kutatók, és a Twitter-fiókjának köszönhetően most már mi is követni tudjuk, miként befolyásolja a klímaválság egy fa életét. ","shortLead":"Az észak-amerikai fára szenzorokat szereltek, hogy a kutatók, és a Twitter-fiókjának köszönhetően most már mi is...","id":"20190727_Twitterfelhasznalo_lett_100_eves_voros_tolgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496332a3-1df9-4eed-b9f7-d2a774ea3bbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_Twitterfelhasznalo_lett_100_eves_voros_tolgy","timestamp":"2019. július. 27. 09:23","title":"Twitter-felhasználó lett egy 100 éves vörös tölgy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff4528d-95f7-49c5-891b-80d7b10c998a","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Egy évtizedet töltött az MTA kézirattárában Jolsvai András: régi jegyzetei segítségével most hús-vér emberként jeleníti meg Nincsen számodra hely című regényében a reformkor nagyjait. ","shortLead":"Egy évtizedet töltött az MTA kézirattárában Jolsvai András: régi jegyzetei segítségével most hús-vér emberként jeleníti...","id":"20190725_Jolsvai_Andras_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ff4528d-95f7-49c5-891b-80d7b10c998a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8e4249-2c5d-47ce-af48-c1707fa72ea5","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Jolsvai_Andras_interju","timestamp":"2019. július. 25. 15:18","title":"\"Elolvastam őket, és mire felocsúdtam, kész volt a regény\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először fogják alkalmazni az emberi testben a CRISPR programozott génszerkesztési rendszert, hogy megpróbáljanak gyógyítani egy örökletes szembetegséget, a Leber-féle veleszületett vakságot. A betegek kiválasztása már javában zajlik az első ilyen tudományos kutatáshoz.","shortLead":"Először fogják alkalmazni az emberi testben a CRISPR programozott génszerkesztési rendszert, hogy megpróbáljanak...","id":"20190726_genszerkesztes_genetikai_ollo_crispr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1d0cd3-eade-44a4-aeaf-dd060e0de5c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_genszerkesztes_genetikai_ollo_crispr","timestamp":"2019. július. 26. 09:33","title":"Amerikában is bevetik a genetikai ollót, ami megszüntetheti a betegségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3a6b5b-f7bf-4c9e-a494-b2b0cc4189c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rajongók, figyelem!","shortLead":"Rajongók, figyelem!","id":"20190725_Galaxis_utikalauz_stopposoknak_sorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca3a6b5b-f7bf-4c9e-a494-b2b0cc4189c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b200fd67-93d0-4db2-81a2-ce51382981c7","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Galaxis_utikalauz_stopposoknak_sorozat","timestamp":"2019. július. 25. 17:29","title":"Galaxis útikalauz stopposoknak: jön a sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kemoterápiára váró betegek hajnali 5-től állnak sorba, hogy aztán 7-től sorszámot húzhassanak a vizsgálatokra. Mindeközben egy szűk lépcsőházban, összezsúfolva várakoznak.","shortLead":"A kemoterápiára váró betegek hajnali 5-től állnak sorba, hogy aztán 7-től sorszámot húzhassanak a vizsgálatokra...","id":"20190726_ombudsman_orszagos_onkologiai_intezet_kemoterapia_rakos_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aab22f4-7dfc-4fca-8033-d15615aa18b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_ombudsman_orszagos_onkologiai_intezet_kemoterapia_rakos_beteg","timestamp":"2019. július. 26. 22:03","title":"Vizsgálatot indít az ombudsman az Országos Onkológiai Intézetben uralkodó állapotok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]