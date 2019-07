Az osztrák családi pótlék ügyében is lépett a brüsszeli testület.

Az Európai Bíróság felé nyújt be keresetet az Európai Bizottság Magyarországgal szemben a Stop Soros törvény, vagyis a migrációval foglalkozó civil szervezetekkel szembeni fellépés miatt - jelentette be a brüsszeli testület. A 2017 októberében indított eljárás azonban egy másikkal is kiegészül: eljárás indul amiatt, hogy a magyar hatóságok megtagadják az élelmet a szerb határon találhat tranzitzónában ügyük elbírálására váró menekültektől.

Úgynevezett indoklással ellátott véleményt küldött Magyarországnak az Európai Bizottság az ügyeleiti munkarend szabályozása ügyében. A bizottság a munkaidő irányelv megsértése miatt vonta kérdőre a kormányt. Az indoklás szerint a direktíva 48 órában korlátozza a heti munkaidőkeretet, ám a magyar jogszabály lehetővé teszi, hogy ügyeletben akár 72 órás készenlétben állást várjon el egy cég a munkavállalóitól. Ha a kormány nem módosítja a vonatkozó törvényt, az Európai Bizottság az Európai Bíróság elé citálhatja.

Több más ügyben is eljárás indult Magyarország ellen. Az egyik ilyen a pénzügyi szolgáltatások terén hatályos szabályozás miatt, amely korlátozza az uniós hitelközvetítők szolgáltatásait a jelzáloghitel-piacon. 19 másik tagország mellett hazánk esetében is második szakaszába léptette az eljárást Brüsszel a lőfegyverekre vonatkozó szabályozás miatt. Eljárás indult többek között Magyarországgal szemben az áldozatok jogairól szóló uniós szabályozás megsértése miatt, és azért is, mert a tachográfok használatával kapcsolatban máig nem született meg a bírságolásról szóló szabályozás.

A bizottság lépett egy már lezárt ügyben is. A mobilfizetés magyarországi rendszerével kapcsolatban még tavaly novemberben állapította meg az Európai Bíróság, hogy a nemzeti monopólium nem felel meg az uniós jogszabályoknak. A kormány azonban semmit nem lépett az ügyben. A testület most újból kezdte az eljárást, amely ismét csak a Bíróságon köthet ki, hacsak nem módosítanak a jogszabályon. (Akkor a hvg.hu rákérdezett az illetékes minisztériumnál arra, mit lépnek az ügyben - kérdéseinkre azóta sem kaptunk választ, de a jelek szerint Brüsszel sem.)

A júliusi eljárási csomag Ausztriát is érinti. Az országgal szemben a második szakaszába léptette a bizottság eljárását amiatt, hogy az uniós szabályokat megsértve indexálja az országban dolgozóknak szánt családi juttatásokat abban az esetben, ha a gyermek nem él Ausztriában. A családi pótlék csökkentése több tízezer magyar ingázót is érinthet.