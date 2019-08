Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab0ed751-66e5-4764-ac23-0819574a9f2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német szakemberek közel 200 extra lóerőt találtak a legerősebb gyári változat motorjában. ","shortLead":"A német szakemberek közel 200 extra lóerőt találtak a legerősebb gyári változat motorjában. ","id":"20190812_erositett_kocka_kozel_800_loerore_huztak_a_mercedes_gosztalyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab0ed751-66e5-4764-ac23-0819574a9f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac5ea0d-12bb-4658-a60c-1cd0f862d4f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_erositett_kocka_kozel_800_loerore_huztak_a_mercedes_gosztalyt","timestamp":"2019. augusztus. 12. 13:21","title":"Erősített kocka: közel 800 lóerőre húzták a Mercedes G-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az építőipart pörgeti a kormány az egyházak támogatásával.","shortLead":"Az építőipart pörgeti a kormány az egyházak támogatásával.","id":"20190813_A_felere_esett_az_egyhazak_tamogatasa_de_meg_igy_is_tizezreket_kapnak_a_hivok_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3425b1-c15c-418f-b847-59e17135dc98","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_A_felere_esett_az_egyhazak_tamogatasa_de_meg_igy_is_tizezreket_kapnak_a_hivok_utan","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:53","title":"A felére esett az egyházak támogatása, de még így is tízezreket kapnak a hívők után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf2ebe9-c354-4df2-8e92-fda008cc00e7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megkezdődött a szüret a Csabagyöngye szedésével.","shortLead":"Megkezdődött a szüret a Csabagyöngye szedésével.","id":"20190812_Foto_Mar_el_is_kezdodott_az_idei_szuret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcf2ebe9-c354-4df2-8e92-fda008cc00e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8675dd-db0e-4595-b1fc-86cbc9e27634","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_Foto_Mar_el_is_kezdodott_az_idei_szuret","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:13","title":"Fotó: Már el is kezdődött az idei szüret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f326a2-482b-47da-aaf6-04783dfc1d16","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Lehet-e életfogytiglani börtönbüntetésre ítélni egy 16 éves elkövetőt? ","shortLead":"Lehet-e életfogytiglani börtönbüntetésre ítélni egy 16 éves elkövetőt? ","id":"20190812_Kinek_jar_a_kegyelem_a_gyilkosnak_vagy_az_aldozatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99f326a2-482b-47da-aaf6-04783dfc1d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edc924d-ad30-4cd4-ae89-1c123dd5dde9","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Kinek_jar_a_kegyelem_a_gyilkosnak_vagy_az_aldozatnak","timestamp":"2019. augusztus. 13. 20:00","title":"Kinek jár a kegyelem: a gyilkosnak vagy az áldozatnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601b039d-ad66-4f55-91fc-4c6e75f7c168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb bizonyítékot szolgáltattak a tudósok arra, hogy valami nagyon nincs rendben a bolygóval.","shortLead":"Újabb bizonyítékot szolgáltattak a tudósok arra, hogy valami nagyon nincs rendben a bolygóval.","id":"20190813_villamlas_eszaki_sark_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=601b039d-ad66-4f55-91fc-4c6e75f7c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544ffc03-6040-43e7-9fed-32c38119c761","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_villamlas_eszaki_sark_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. augusztus. 13. 14:03","title":"Villámlott az Északi-sarkkör közelében, és ez sokkal nagyobb baj, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa65b40-0622-43b5-890b-0c4403985ee4","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Október 13-án választanak új parlamentet Lengyelországban, és jelenleg úgy látszik: a Jaroslaw Kaczynski vezette nemzeti-konzervatív kormánypárt, a Jog és Igazságosság megőrizheti abszolút többségét. Ebben saját ügyes taktikája éppúgy szerepet játszik, mint az ellenzék belviszályai.","shortLead":"Október 13-án választanak új parlamentet Lengyelországban, és jelenleg úgy látszik: a Jaroslaw Kaczynski vezette...","id":"20190813_Nyeresre_all_a_lengyel_kormanypart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa65b40-0622-43b5-890b-0c4403985ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6816c10d-e636-4659-81e1-bb992eb02367","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Nyeresre_all_a_lengyel_kormanypart","timestamp":"2019. augusztus. 13. 05:14","title":"Nyerésre áll a lengyel kormánypárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f4ed6b2-d939-4613-b89f-1edc35b5eaec","c_author":"Kaufmann Balázs - Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Huszonöt fok felett már kötelező bekapcsolni a légkondit a BKV-s buszokon, ehhez képest előfordul, hogy az utastérben melegebb van, mint a belvárosi aszfalton. A szakszervezet becslései szerint a legmelegebb napokon csak a buszok 20 százaléka üzemel előírás szerint, a sofőrök pedig gyakran 8-9 órát ülnek a felforrósodott fülkében. Nekiindultunk a városnak, és videón is megörökítettük, milyen az év egyik legmelegebb napján tömegközlekedni a fővárosban. ","shortLead":"Huszonöt fok felett már kötelező bekapcsolni a légkondit a BKV-s buszokon, ehhez képest előfordul, hogy az utastérben...","id":"20190812_klima_tomegkozlekedes_budapest_hoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f4ed6b2-d939-4613-b89f-1edc35b5eaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13c2da1-63e3-4ebe-9d43-8385f5722e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_klima_tomegkozlekedes_budapest_hoseg","timestamp":"2019. augusztus. 12. 17:33","title":"Budapest hőségriadó idején: 36 fok kint, 40 fok a BKV buszain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fce79e-735c-441f-94a0-dc3e8a0c99cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy üzemanyagcellás autó több száz barra töltött hidrogéntartályaival szemben jó, ha megvan a bizalom. ","shortLead":"Egy üzemanyagcellás autó több száz barra töltött hidrogéntartályaival szemben jó, ha megvan a bizalom. ","id":"20190812_Eloszor_tesztelek_hidrogen_autot_is_egy_amerikai_toresteszten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03fce79e-735c-441f-94a0-dc3e8a0c99cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52bf11d-f8b4-4e22-a723-dbb58250f855","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Eloszor_tesztelek_hidrogen_autot_is_egy_amerikai_toresteszten","timestamp":"2019. augusztus. 12. 14:40","title":"Először teszteltek hidrogénautót egy amerikai törésteszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]