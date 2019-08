Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anya ellen emberölés gyanúja miatt folyik eljárás, a rendőrség őrizetbe vette. ","shortLead":"Az anya ellen emberölés gyanúja miatt folyik eljárás, a rendőrség őrizetbe vette. ","id":"20190816_Meghalt_egy_10_honapos_kislany_akit_anyja_bantalmazott_Kunmadarason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5d66fe-ee6d-4d5e-b2dc-c31b55c8f7a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Meghalt_egy_10_honapos_kislany_akit_anyja_bantalmazott_Kunmadarason","timestamp":"2019. augusztus. 16. 14:10","title":"Meghalt egy 10 hónapos kislány, akit anyja bántalmazott Kunmadarason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9c3ff3-d848-4582-a358-de1368c365fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltört az egyik kardántengelye, egy másik hajóval vontatták a partra. ","shortLead":"Eltört az egyik kardántengelye, egy másik hajóval vontatták a partra. ","id":"20190815_Menet_kozben_elromlott_es_magatehetetlenul_sodrodott_a_szantodi_komp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed9c3ff3-d848-4582-a358-de1368c365fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f940d6-3d5a-4b01-a48e-a9de8aef098c","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Menet_kozben_elromlott_es_magatehetetlenul_sodrodott_a_szantodi_komp","timestamp":"2019. augusztus. 15. 20:11","title":"Menet közben elromlott és magatehetetlenül sodródott a szántódi komp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405e61d9-ff87-4da8-ae24-420f89b6b99c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Standard & Poor's és a Fitch Ratings is vizsgálja augusztus 16-án, pénteken Magyarország államadós-osztályzatát. Újabb felminősítés nem várható, de lehet, hogy a kilátásokat stabilról pozitívra javítják.","shortLead":"A Standard & Poor's és a Fitch Ratings is vizsgálja augusztus 16-án, pénteken Magyarország államadós-osztályzatát...","id":"20190815_Ket_hitelintezet_mond_iteletet_Magyarorszag_folott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=405e61d9-ff87-4da8-ae24-420f89b6b99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536187c2-2cb6-4737-97ef-24508631ae44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_Ket_hitelintezet_mond_iteletet_Magyarorszag_folott","timestamp":"2019. augusztus. 15. 21:06","title":"Két hitelminősítő mond ítéletet Magyarország fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utóbbi évek legkomolyabb tárgyalására készülhet a német kancellár és a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Az utóbbi évek legkomolyabb tárgyalására készülhet a német kancellár és a magyar miniszterelnök.","id":"20190817_Hosszan_elbeszelget_Merkel_es_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06813bdb-39eb-4dbf-968f-8d12a0b36ff8","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Hosszan_elbeszelget_Merkel_es_Orban","timestamp":"2019. augusztus. 17. 10:19","title":"Hosszan elbeszélget Merkel és Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f792b80c-a32d-4151-a33d-b50630a5e734","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház művésze 42 éves volt.\r

