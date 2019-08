Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60ba5cc5-5b5a-49c4-b0f7-14a737b446fb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"1991-től minden polgár és minden cég szolidaritási adót fizetett Németországban azért, hogy segítsék az egykori NDK felzárkózását a nyugati színvonalra. A célt nem érték el, de a berlini kormány búcsút akar venni a szolidaritási adótól.","shortLead":"1991-től minden polgár és minden cég szolidaritási adót fizetett Németországban azért, hogy segítsék az egykori NDK...","id":"20190812_Bucsut_mondhatnak_a_nemetek_lassan_a_volt_NDK_miatt_kivetett_adonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60ba5cc5-5b5a-49c4-b0f7-14a737b446fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6b0243-be2f-4291-9527-5b6e2d974f5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_Bucsut_mondhatnak_a_nemetek_lassan_a_volt_NDK_miatt_kivetett_adonak","timestamp":"2019. augusztus. 13. 06:50","title":"Búcsút mondhatnak a németek lassan a volt NDK miatt kivetett adónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jelentős lehűlést hoz a héten érkező hidegfront, egy-két nap alatt mindenütt mintegy 10 fokot, néhol akár többet is csökken a csúcshőmérséklet – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn.","shortLead":"Jelentős lehűlést hoz a héten érkező hidegfront, egy-két nap alatt mindenütt mintegy 10 fokot, néhol akár többet is...","id":"20190812_Vege_a_hosegnek_10_fokos_lehulest_hoz_a_hidegfront","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960f0d64-2de7-40c0-add4-c169f94eef64","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Vege_a_hosegnek_10_fokos_lehulest_hoz_a_hidegfront","timestamp":"2019. augusztus. 12. 13:47","title":"Vége a hőségnek, 10 fokos lehűlést hoz a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b225c0-0e8b-4428-bf54-f9285f7e38f5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A narcisztikus sérülések felnőve nemcsak nekünk, környezetünknek is szenvedést okoznak.","shortLead":"A narcisztikus sérülések felnőve nemcsak nekünk, környezetünknek is szenvedést okoznak.","id":"20190813_A_gyermekkori_narcisztikus_sebek_ugy_hatnak_mint_a_vitaminhiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5b225c0-0e8b-4428-bf54-f9285f7e38f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd8805d-20cd-46ba-885b-be377444685b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190813_A_gyermekkori_narcisztikus_sebek_ugy_hatnak_mint_a_vitaminhiany","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:15","title":"A gyermekkori narcisztikus sebek úgy hatnak, mint a vitaminhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tanulságos történet.","shortLead":"Tanulságos történet.","id":"20190813_Levelben_adta_fel_egy_ferfi_azt_a_huszezrest_amivel_le_akarta_fizetni_a_katasztrofavedelmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e48cdf76-b675-47f8-9d4e-9ea3ce286d39","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Levelben_adta_fel_egy_ferfi_azt_a_huszezrest_amivel_le_akarta_fizetni_a_katasztrofavedelmet","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:02","title":"Levélben adta fel egy férfi azt a húszezrest, amivel le akarta fizetni a katasztrófavédelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205b74a1-c807-47e7-ade1-5e107a4371ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zakatol a kampánygépezet.","shortLead":"Zakatol a kampánygépezet.","id":"20190812_Lazar_Janos_megmondta_Aki_kozejuk_tartozik_szamithat_ra_hogy_lesz_munkaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=205b74a1-c807-47e7-ade1-5e107a4371ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0454a345-8af7-4c6e-81b7-d14806c99c9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_Lazar_Janos_megmondta_Aki_kozejuk_tartozik_szamithat_ra_hogy_lesz_munkaja","timestamp":"2019. augusztus. 12. 15:35","title":"Lázár János megmondta: aki közéjük tartozik, számíthat rá, hogy lesz munkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c42a5b-e06c-4f73-bf6b-0441c1efec3f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi szereplőket is felvonultató konferencián olyan géptípust mutatott be az Airbus, amely szó szerint egy hatalmas vasmadárnak tűnik. A dizájn persze jó okkal lett ilyen.","shortLead":"Egy nemzetközi szereplőket is felvonultató konferencián olyan géptípust mutatott be az Airbus, amely szó szerint...","id":"20190813_airbus_birds_of_prey_koncepcio_repulogepgyartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72c42a5b-e06c-4f73-bf6b-0441c1efec3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3908d9-9415-40ed-9163-e7e4a3655146","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_airbus_birds_of_prey_koncepcio_repulogepgyartas","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:03","title":"Ilyennel repülünk majd a jövőben? Madárszerű gépet villantott az Airbus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Salgótarjánban akár egy 89 négyzetméteres téglalakás is kijön ennyi pénzből, Budapesten viszont csak egy 31 négyzetméteres panellakásra lenne elég húszmillió forint.","shortLead":"Salgótarjánban akár egy 89 négyzetméteres téglalakás is kijön ennyi pénzből, Budapesten viszont csak egy 31...","id":"20190813_Mire_eleg_huszmillio_forint_ha_lakast_venne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f739e10-5add-4d36-80b8-aaa584ab5d8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_Mire_eleg_huszmillio_forint_ha_lakast_venne","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:20","title":"Mire elég húszmillió forint, ha lakást venne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037af8e4-2cb1-45f7-889f-5c2312f33df9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tizenhét kiló kábítószert találtak az autójukban. Árlistájuk is volt. ","shortLead":"Tizenhét kiló kábítószert találtak az autójukban. Árlistájuk is volt. ","id":"20190813_Nem_kispalyaztak_a_Szigeten_drogot_arulo_hollandok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=037af8e4-2cb1-45f7-889f-5c2312f33df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc90b971-bcaf-4813-86cf-8342417af248","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Nem_kispalyaztak_a_Szigeten_drogot_arulo_hollandok","timestamp":"2019. augusztus. 13. 07:03","title":"Nem kispályáztak a Szigeten drogot áruló hollandok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]