[{"available":true,"c_guid":"9114b678-e931-4943-bc4f-3b2757a66c06","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mindkét egység 500 méteren érte dobogóra. ","shortLead":"Mindkét egység 500 méteren érte dobogóra. ","id":"20190825_Kajakkenuvb_a_noi_kenu_kettes_ezust_Kozak_Danuta_kajak_egyesben_bronzermes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9114b678-e931-4943-bc4f-3b2757a66c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06005a1-9539-4f17-8b43-fa592e28f640","keywords":null,"link":"/sport/20190825_Kajakkenuvb_a_noi_kenu_kettes_ezust_Kozak_Danuta_kajak_egyesben_bronzermes","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:01","title":"Kajak-kenu-vb: a női kenu kettes ezüst-, Kozák Danuta kajak egyesben bronzérmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két vízilabdázó ellen egy 13 éves lány családja tett feljelentést szexuális erőszak miatt, a nyomozást bűncselekmény hiánya miatt megszüntette a rendőrség. Volt olyan csatorna, ahol a kezdetekben tényként állították a vízilabdázókról, hogy erőszakot követtek el. A vízilabdázók ügyvédjei nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt tettek feljelentést - vélhetően egy vagy több médium ellen -, az ügy már a bíróság előtt van. ","shortLead":"A két vízilabdázó ellen egy 13 éves lány családja tett feljelentést szexuális erőszak miatt, a nyomozást bűncselekmény...","id":"20190824_Harman_allnak_birosag_ele_Kosz_es_Petovary_ragalmazasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb6beb5-f69e-4d73-8c63-4089585dabdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Harman_allnak_birosag_ele_Kosz_es_Petovary_ragalmazasa_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 24. 11:14","title":"Hárman állhatnak bíróság elé Kósz és Petőváry rágalmazása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Saját farkába harapott a kígyó.","shortLead":"Saját farkába harapott a kígyó.","id":"20190823_A_Fidesz_udvozli_a_Fideszkormany_nyugdijasoknak_adott_9000_forintjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9598d14-8c1e-41a8-b4cd-adb3ec726e8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_A_Fidesz_udvozli_a_Fideszkormany_nyugdijasoknak_adott_9000_forintjat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:55","title":"A Fidesz üdvözli a Fidesz-kormány nyugdíjasoknak adott 9000 forintját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa2a7e5-bdb6-4665-a7e9-c521e495e05b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kecsketejivó világrekordot döntöttek Kecskeméten, 542-en hörpöltek egyszerre.

","shortLead":"Kecsketejivó világrekordot döntöttek Kecskeméten, 542-en hörpöltek egyszerre.

","id":"20190824_Rekord_szinten_bekecsketejeztek_Kecskemeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fa2a7e5-bdb6-4665-a7e9-c521e495e05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74bde44-d89b-43d2-baef-55e84a32409b","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Rekord_szinten_bekecsketejeztek_Kecskemeten","timestamp":"2019. augusztus. 24. 15:59","title":"Rekord szinten bekecsketejeztek Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több száz újabb helyen észleltek erdőtüzeket szombaton az Amazonas vidékének mintegy három hete lángoló dzsungelében a hivatalos adatok szerint.","shortLead":"Több száz újabb helyen észleltek erdőtüzeket szombaton az Amazonas vidékének mintegy három hete lángoló dzsungelében...","id":"20190824_Tobb_szaz_uj_tuzet_eszleltek_Braziliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9767db-fcdc-4895-a4f4-1e16d9f03cfd","keywords":null,"link":"/elet/20190824_Tobb_szaz_uj_tuzet_eszleltek_Braziliaban","timestamp":"2019. augusztus. 24. 19:34","title":"Több száz új tüzet észleltek Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9bdc3a-43d0-4e54-9327-f9b448782395","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az író szerint a jelenlegi rendszer aljasabb, mint a nyilasuralom volt.","shortLead":"Az író szerint a jelenlegi rendszer aljasabb, mint a nyilasuralom volt.","id":"20190823_Ungvary_Rudolf_szerint_Orban_is_a_regi_fasisztak_klonja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c9bdc3a-43d0-4e54-9327-f9b448782395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765a498c-3efe-4f19-b468-b2abdd6acf11","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Ungvary_Rudolf_szerint_Orban_is_a_regi_fasisztak_klonja","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:38","title":"Ungváry Rudolf szerint Orbán is a régi fasiszták klónja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester mindezt a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában fejtette ki, ahol azt is elmondta, hogy enyhe többségre számít a fővárosi közgyűlésben.



","shortLead":"A főpolgármester mindezt a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában fejtette ki, ahol azt is elmondta, hogy enyhe...","id":"20190825_Tarlos_hevenyeszett_es_valtozatossag_nelkuli_destabilizalasi_kiserlet_az_ellenzeki_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f5a961-496d-4a51-b00b-913d2bcef223","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Tarlos_hevenyeszett_es_valtozatossag_nelkuli_destabilizalasi_kiserlet_az_ellenzeki_kampany","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:22","title":"Tarlós: hevenyészett és változatosság nélküli destabilizálási kísérlet az ellenzéki kampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc224486-8b35-4a6d-bb5b-64cd218cce82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus 23-a a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja. Ehhez időzítette a párt.","shortLead":"Augusztus 23-a a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja. Ehhez időzítette a párt.","id":"20190823_Huszadjara_is_benyujtja_az_LMP_az_ugynokaktak_nyilvanossagra_hozatalarol_szolo_torvenyjavaslatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc224486-8b35-4a6d-bb5b-64cd218cce82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8fe977-b1cd-41a3-8bf9-2dc3dc200551","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Huszadjara_is_benyujtja_az_LMP_az_ugynokaktak_nyilvanossagra_hozatalarol_szolo_torvenyjavaslatat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:38","title":"Huszadjára is benyújtja az LMP az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvényjavaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]