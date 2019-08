Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14bc2df0-fd25-4607-8785-2a239e2c7a67","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az ötszörös olimpiai bajnok kajakos hidegzuhanyként élte meg a csütörtöki kizárást. Egyesben még összejöhet Szegeden az olimpiai kvóta 500 méteren.","shortLead":"Az ötszörös olimpiai bajnok kajakos hidegzuhanyként élte meg a csütörtöki kizárást. Egyesben még összejöhet Szegeden...","id":"20190823_Kozak_Most_sem_tudjuk_hogy_mi_okozhatta_a_problemat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14bc2df0-fd25-4607-8785-2a239e2c7a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0099dd0f-4681-4246-a364-64c0d70e6166","keywords":null,"link":"/sport/20190823_Kozak_Most_sem_tudjuk_hogy_mi_okozhatta_a_problemat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:01","title":"Kozák: Most sem tudjuk, hogy mi okozhatta a problémát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93fe5301-b76c-4d64-b0a6-483aa8db022c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem sikerült elsőre csatlakoznia a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) a Szojuz MSZ-14 űrhajónak, amely ember alakú robotot szállít a fedélzetén; két nap múlva újra megkísérlik a dokkolást - közölték az orosz űrkutatási hivatalban.","shortLead":"Nem sikerült elsőre csatlakoznia a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) a Szojuz MSZ-14 űrhajónak, amely ember alakú robotot...","id":"20190824_Nem_ugy_sikerult_az_orosz_urrobot_elso_kalandja_ahogy_terveztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93fe5301-b76c-4d64-b0a6-483aa8db022c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9d30a6-9a3c-4a60-a8f7-2d02612b1317","keywords":null,"link":"/tudomany/20190824_Nem_ugy_sikerult_az_orosz_urrobot_elso_kalandja_ahogy_terveztek","timestamp":"2019. augusztus. 24. 19:06","title":"Nem úgy sikerült az orosz űrrobot első kalandja, ahogy tervezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ecab5b6-63dd-4708-9385-112818b3d984","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Disney közzétette A mandalori első előzetesét.

","shortLead":"A Disney közzétette A mandalori első előzetesét.

","id":"20190824_Itt_az_uj_Star_Warssorozat_elso_hosszu_elozetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ecab5b6-63dd-4708-9385-112818b3d984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37acf4d-a0d0-4393-93a8-d1b4ce04d29d","keywords":null,"link":"/elet/20190824_Itt_az_uj_Star_Warssorozat_elso_hosszu_elozetese","timestamp":"2019. augusztus. 24. 10:10","title":"Itt az új Star Wars-sorozat első hosszú előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccca2863-fe37-470f-a23c-76aab0c3b27b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK vezetője egy Facebook-poszttal indította a kampányt.","shortLead":"A DK vezetője egy Facebook-poszttal indította a kampányt.","id":"20190824_Gyurcsany_dk_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccca2863-fe37-470f-a23c-76aab0c3b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b928aa0-2550-4cc8-81f1-728f0b6f083a","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Gyurcsany_dk_kampany","timestamp":"2019. augusztus. 24. 08:30","title":"Gyurcsány: A helyzet megváltozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19130c9-f3e7-4ba5-9519-d41ed6d69dd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nők elleni erőszakkal is foglalkozó Patent jogásza szerint még mindig gyakran előfordul, hogy nem hallják meg a segítségkérést.","shortLead":"A nők elleni erőszakkal is foglalkozó Patent jogásza szerint még mindig gyakran előfordul, hogy nem hallják meg...","id":"20190824_Nem_veszik_komolyan_Magyarorszagon_a_nok_segitsegkereset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a19130c9-f3e7-4ba5-9519-d41ed6d69dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aaa6079-a929-4ace-828d-c30ee540a0ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Nem_veszik_komolyan_Magyarorszagon_a_nok_segitsegkereset","timestamp":"2019. augusztus. 24. 22:05","title":"Nem veszik komolyan Magyarországon a nők segítségkérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem fogadták el a vállalat béremelési ajánlatát. ","shortLead":"Nem fogadták el a vállalat béremelési ajánlatát. ","id":"20190823_Sztrajkot_jelentettek_be_a_British_Airways_pilotai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be8a2a4-0547-4c95-944f-9dc98cc741cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190823_Sztrajkot_jelentettek_be_a_British_Airways_pilotai","timestamp":"2019. augusztus. 23. 19:21","title":"Sztrájkot jelentettek be a British Airways pilótái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b613a86c-b292-417c-af6d-7adf5bf3caf7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Biarritzban, egy franciaországi turistaközpontban ülésezik a G7-csúcs az idén. Tavaly Kanadában káosszal zárult az összejövetel, mert Donald Trump utólag közölte: nem fogadja el a közös közleményt, melyet korábban jóváhagyott. Most Emmanuel Macron francia elnök - mint vendéglátó – szeretné elkerülni a botrányt.","shortLead":"Biarritzban, egy franciaországi turistaközpontban ülésezik a G7-csúcs az idén. Tavaly Kanadában káosszal zárult...","id":"20190824_g7_trump_macron_merkel_csucstalalkozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b613a86c-b292-417c-af6d-7adf5bf3caf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd25a257-b739-4806-ae4c-eb8956b7c203","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190824_g7_trump_macron_merkel_csucstalalkozo","timestamp":"2019. augusztus. 24. 09:50","title":"Hétvégén eldőlhet, meg lehet-e fékezni Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a536df-2a7a-46ab-af47-d41bc8bf6977","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Lesznek új feladatai Káel Csabának, a Filmalap új vezetőjének, és van, amit kivesznek a kezéből, mint a film- és szórakoztatóipar és a turizmus összefüggő fejlesztésének ügye.\r

\r

","shortLead":"Lesznek új feladatai Káel Csabának, a Filmalap új vezetőjének, és van, amit kivesznek a kezéből, mint a film- és...","id":"20190823_Az_uj_filmkormanybiztos_uj_munkakort_is_kap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72a536df-2a7a-46ab-af47-d41bc8bf6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e63472-3927-4c88-bc45-80387fcce0d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Az_uj_filmkormanybiztos_uj_munkakort_is_kap","timestamp":"2019. augusztus. 23. 20:27","title":"Az új filmkormánybiztos új munkakört is kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]