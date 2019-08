A fátyol- és gomolyfelhők mellett hétfőn is többórás napsütésre számíthatunk. Szórványosan alakul ki zápor, zivatar. A keleties szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 28 és 34 fok között várható.

A fátyol- és gomolyfelhők mellett hétfőn is többórás napsütésre számíthatunk, szórványosan alakul ki zápor, zivatar - számol be az Országos Meteorológiai Szolgálat. A keleties szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 28 és 34 fok között várható.