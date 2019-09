Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg 10,5 milliárd forintba került volna a kivitelezés, most a kormánynak kellene megdobnia az egyetemet még 5 milliárddal, ami Mészáros cégénél landolhat.","shortLead":"Eredetileg 10,5 milliárd forintba került volna a kivitelezés, most a kormánynak kellene megdobnia az egyetemet még 5...","id":"20190903_Otmilliardot_ker_Meszaros_Lorinc_cege_hogy_befejezzek_a_pecsi_uj_egyetemi_tombot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff45c5f7-a844-408d-9d35-8e3b6f7339bf","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_Otmilliardot_ker_Meszaros_Lorinc_cege_hogy_befejezzek_a_pecsi_uj_egyetemi_tombot","timestamp":"2019. szeptember. 03. 16:20","title":"Újabb 5 milliárdot kér Mészáros cége, hogy befejezzék a pécsi egyetemi tömböt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21bea5d-98c4-4df8-a00b-1bbfbaf25e8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pacsizni és táncolni is lehet, de az ölelés sem marad el, ha van rá igény. ","shortLead":"Pacsizni és táncolni is lehet, de az ölelés sem marad el, ha van rá igény. ","id":"20190904_kulonleges_koszones_koszontes_tanar_pedagogus_pacsi_tanc_oleles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d21bea5d-98c4-4df8-a00b-1bbfbaf25e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1606403-0851-4778-bc4a-33f5019f9246","keywords":null,"link":"/elet/20190904_kulonleges_koszones_koszontes_tanar_pedagogus_pacsi_tanc_oleles","timestamp":"2019. szeptember. 04. 19:18","title":"Minden nap különleges köszönéssel fogadja egy brazil tanárnő a diákjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak a kerület egy részén lehet vele helyet keresni, de bővíteni akarják a lefedettségét. ","shortLead":"Egyelőre csak a kerület egy részén lehet vele helyet keresni, de bővíteni akarják a lefedettségét. ","id":"20190905_v_kerulet_parkolas_applikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d135a7e6-7202-446f-86dc-3ff10797d617","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_v_kerulet_parkolas_applikacio","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:03","title":"Élesben is elindult az V. kerületi parkolóhely-kereső app","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6d3404-5fcd-4b6b-a795-d8cec06cc3e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az úszó ciprusiakkal társult az alapításhoz. ","shortLead":"Az úszó ciprusiakkal társult az alapításhoz. ","id":"20190904_hosszu_katinka_iron_international_ceg_vallalkozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e6d3404-5fcd-4b6b-a795-d8cec06cc3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2fd43c-462f-47f1-bbf5-fd843fe2dcc7","keywords":null,"link":"/kkv/20190904_hosszu_katinka_iron_international_ceg_vallalkozas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 18:20","title":"Új céget alapított Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3209b214-fb4a-45b0-84da-893524513fb3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Európában hiába nő az eladás, Kínában és Észak-Amerikában csökkent a kereslet.","shortLead":"Európában hiába nő az eladás, Kínában és Észak-Amerikában csökkent a kereslet.","id":"20190903_Eloszor_csokkent_az_elektromos_autok_eladasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3209b214-fb4a-45b0-84da-893524513fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ed582a-08a9-4166-8d0a-375003987a10","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_Eloszor_csokkent_az_elektromos_autok_eladasa","timestamp":"2019. szeptember. 03. 17:06","title":"Először csökkent az elektromos autók eladása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66120d30-30f4-49c8-9da4-8882a7bd8d9d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Kelet-Európa felszabadításának 75. évfordulójára\" rendeztek kiállítást, a megnyitó ráadásul a kommunisták bulgáriai hatalomátvételének évfordulóján lesz. ","shortLead":"\"Kelet-Európa felszabadításának 75. évfordulójára\" rendeztek kiállítást, a megnyitó ráadásul a kommunisták bulgáriai...","id":"20190903_A_szovjet_idoket_idezo_kiallitast_rendezett_a_szofiai_orosz_nagykovetseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66120d30-30f4-49c8-9da4-8882a7bd8d9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132d05fb-0531-433f-a410-9120e65a3f05","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_A_szovjet_idoket_idezo_kiallitast_rendezett_a_szofiai_orosz_nagykovetseg","timestamp":"2019. szeptember. 03. 21:53","title":"A szovjet időket idéző kiállítást rendezett a szófiai orosz nagykövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e58bac-1bc9-4392-a4a3-f536f2d9bba3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"LaShawn Daniels Grammy-díjat is nyert a Destiny's Child egy számával. ","shortLead":"LaShawn Daniels Grammy-díjat is nyert a Destiny's Child egy számával. ","id":"20190905_lashawn_daniels_big_shiz_halal_autobaleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89e58bac-1bc9-4392-a4a3-f536f2d9bba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b93c04-32d6-496e-a816-e5695f01d5fd","keywords":null,"link":"/kultura/20190905_lashawn_daniels_big_shiz_halal_autobaleset","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:49","title":"Autóbalesetben halt meg több világhírű R&B-sláger szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63d2baf4-f5a2-41a5-8ae4-d496f831028d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Gyömrői úti felüljárónál ütközött össze három autó.","shortLead":"A Gyömrői úti felüljárónál ütközött össze három autó.","id":"20190904_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut_baleset_tuzoltok_helyszineles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63d2baf4-f5a2-41a5-8ae4-d496f831028d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9b9add-11b2-450f-b8af-44b3c8f75425","keywords":null,"link":"/cegauto/20190904_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut_baleset_tuzoltok_helyszineles","timestamp":"2019. szeptember. 04. 11:28","title":"Fotókon a súlyos baleset a Ferihegyi repülőtérre vezető úton ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]