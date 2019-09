Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a7152be-e496-4867-aea0-eff1fa1614bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A játszási jog lejártával szeptember 22-én különleges előadással búcsúzik Elton John és Lee Hall zenés darabja, a Magyar Állami Operaház botrányokat kavart Billy Elliot – a Musical című előadása. ","shortLead":"A játszási jog lejártával szeptember 22-én különleges előadással búcsúzik Elton John és Lee Hall zenés darabja...","id":"20190913_Temeti_az_Opera_a_Billy_Elliotot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a7152be-e496-4867-aea0-eff1fa1614bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2f247b-b8e1-4a89-ac73-f6f30f332d58","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Temeti_az_Opera_a_Billy_Elliotot","timestamp":"2019. szeptember. 13. 10:03","title":"Temeti az Opera a Billy Elliotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088b43fa-63d6-4857-a7ed-1e70ea7108b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választók többsége elégedett Tarlós munkájával, az ellenzék abban reménykedhet, hogy a bizonytalan szavazók között több az elégedetlen.","shortLead":"A választók többsége elégedett Tarlós munkájával, az ellenzék abban reménykedhet, hogy a bizonytalan szavazók között...","id":"20190912_Zavecz_Research_5_szazalekpont_Tarlos_elonye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=088b43fa-63d6-4857-a7ed-1e70ea7108b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a034f5-398f-40e0-af82-a6f9a80825f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Zavecz_Research_5_szazalekpont_Tarlos_elonye","timestamp":"2019. szeptember. 12. 06:15","title":"Závecz Research: 5 százalékpont Tarlós előnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd716fc3-ef92-4d24-bd36-d422684925a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BRFK két rendőre érintett az ügyben.","shortLead":"A BRFK két rendőre érintett az ügyben.","id":"20190912_Fegyelmit_inditottak_az_M7esen_menet_kozben_kopapirollozo_motoros_rendorok_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd716fc3-ef92-4d24-bd36-d422684925a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed101c7-a3d3-4b9c-abb6-08b12a1559bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_Fegyelmit_inditottak_az_M7esen_menet_kozben_kopapirollozo_motoros_rendorok_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:11","title":"Fegyelmit indítottak az M7-esen menet közben kő-papír-ollózó motoros rendőrök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88663411-b810-4e30-8a92-2742471660a3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Változnak a vonuló madarak szokásai, és ebben az emberi tevékenységnek is van szerepe. ","shortLead":"Változnak a vonuló madarak szokásai, és ebben az emberi tevékenységnek is van szerepe. ","id":"20190912_Eltalalja_miert_marad_itt_egyre_tobb_golya_telen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88663411-b810-4e30-8a92-2742471660a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39fc8f29-9a52-4eee-96da-0a0594dc616c","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Eltalalja_miert_marad_itt_egyre_tobb_golya_telen","timestamp":"2019. szeptember. 12. 15:25","title":"Eltalálja, miért marad itt egyre több gólya télen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b213769-5bf0-47a7-9eb0-9977f5000c3f","c_author":"Farkas Zoltán","category":"hetilap","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201937_vigyazo_szemek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b213769-5bf0-47a7-9eb0-9977f5000c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80605061-9297-4f80-8d36-dcf84a862353","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.37/201937_vigyazo_szemek","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:20","title":"Farkas Zoltán: Vigyázó szemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e18a03-6aab-4a37-bcee-54bc0c120f3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapest Pride szervezet célja az, hogy minél többen menjenek el szavazni az önkormányzati választásokon.","shortLead":"A Budapest Pride szervezet célja az, hogy minél többen menjenek el szavazni az önkormányzati választásokon.","id":"20190912_A_valasztasok_elott_tudatossagnovelo_kampanyt_indit_a_Budapest_Pride","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15e18a03-6aab-4a37-bcee-54bc0c120f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa41245-45a0-46fe-acaa-6ef2c77c3b0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_A_valasztasok_elott_tudatossagnovelo_kampanyt_indit_a_Budapest_Pride","timestamp":"2019. szeptember. 12. 09:01","title":"A választások előtt tudatosságnövelő kampányt indít a Budapest Pride","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d662973f-6709-4662-ad1a-3edb8ecf9a21","c_author":"Hargitai András","category":"tudomany","description":"A videoszintetizátor kifejezéssel sok elektronikus zenészt is zavarba hozhatunk: mi ez a vizuális médium, amelyre mások hangszerként tekintenek? Mire jó ez a retró hóbortnak is beillő művészet, amikor ma már mindent a számítógépes grafika és a digitális kódon alapuló vizuális tartalmak uralnak? A hagyományos tévékészülékekkel használható analóg videoszintik évtizedes pihenő után most újra élnek, virulnak, és egyre több művészeti területen bukkannak fel.","shortLead":"A videoszintetizátor kifejezéssel sok elektronikus zenészt is zavarba hozhatunk: mi ez a vizuális médium, amelyre mások...","id":"20190912_videoszintetizatorok_demo_videok_lzx_lars_larsen_philip_baljeu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d662973f-6709-4662-ad1a-3edb8ecf9a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f8e0ed-191d-4edc-97fb-2bb594e81e51","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_videoszintetizatorok_demo_videok_lzx_lars_larsen_philip_baljeu","timestamp":"2019. szeptember. 12. 19:03","title":"“Bizonyos értelemben ez egy párhuzamos univerzum” – reneszánszukat élik a videoszintetizátorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2bbf193-3715-411d-ada8-612cdcc13955","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonságot villanymotorok hajtják, de azok nem nagy és nehéz akkumulátorból nyerik a működésükhöz szükséges energiát.","shortLead":"Az újdonságot villanymotorok hajtják, de azok nem nagy és nehéz akkumulátorból nyerik a működésükhöz szükséges energiát.","id":"20190912_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_bmw_itt_a_hidrogenes_x5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2bbf193-3715-411d-ada8-612cdcc13955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d07a66f-11f3-4ce0-89dd-d9b06c6942f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_bmw_itt_a_hidrogenes_x5","timestamp":"2019. szeptember. 12. 07:59","title":"Percek alatt feltölthető villanymotoros BMW: itt a hidrogénes X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]