A Pál utcai fiúk musicalváltozata 2016 ősze óta óriási sikerrel fut a Vígszínházban, a darabból jól ismert Mi vagyunk a Grund! című dal pedig többször is elhangzott már különböző ellenzéki demonstrációkon. Vecsei H. Miklós, a Nemecseket játszó színész most a Facebookon adott hangot annak, mennyire nem ért egyet azzal, hogy a dalt politikai kampányrendezvényeken használják.

Mindenféle pártállástól függetlenül, mélyen elhatárolódom attól, hogy ma a "Mi vagyunk a Grund!" szól politikai kampányrendezvényeken. Én nem látok ma Magyarországon olyan pártot, aki képviselni tudná/akarná ennek az üzenetét. Rég voltam ilyen szomorú... Arra kérek mindenkit, hogy ne azonosítsa ezt azzal, amiért mi már 240 előadáson keresztül a lelkünket és a barátságunkat adtuk, még akkor sem, ha maguk a szerzők ítélik úgy, hogy helye van ezeken a rendezvényeken. Barátsággal, Vecsei H. Miklós

– írta a Facebook-bejegyzésben. Ezután több kommentelő is rávilágított arra, hogy ebben a kérdésben a dal felhasználásáról kizárólag a szerzők, jelen esetben Dés László és Geszti Péter dönthetnek.

A színész hétfő hajnalban a kommentekre reagálva frissítette a posztot, amelyben többek között azt írta:

nagyon köszönöm Dés Lászlónak, hogy hosszú levélben osztotta meg velem gondolatait az ügyben. Akit továbbra is tisztelek és szeretek, csak ebben most nem értettünk egyet. És egyáltalán nem biztos, hogy kicsit is igazam van bármiben.

nekem azzal semmi bajom sincs, ha valaki politizál, esetleg beáll egy politikai párt mögé. Ez az ő magánügye, és előfordulhat, hogy sokat tehet az országért. Nekem a "Mi vagyunk a Grund!" kiközösítésével van bajom. Szerintem ez a sor, egy országé. És nem egy párté.

Hangsúlyoznám, hogy én itt nem a Fidesz mellett kampányolok, hanem egy gondolat mellett. És egyáltalán nem biztos, hogy igazam van, már az alapgondolatban.

