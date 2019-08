Donáth Anna ígéri: beperli a kormányközeli lapokat a róla szóló cikk miatt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a695ac69-9a85-4a78-99a0-3a4c7277b437","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annyira komolyan gondolja a tévés világba lépést a Huawei/Honor, hogy több készüléket is kiadnak. Ezek lesznek a gyártó első eszközei, melyek működését a saját fejlesztésű HarmonyOS oprendszer segíti.","shortLead":"Annyira komolyan gondolja a tévés világba lépést a Huawei/Honor, hogy több készüléket is kiadnak. Ezek lesznek a gyártó...","id":"20190811_huawei_harmonyos_hongmeng_operacios_rendszer_honor_smart_screen_vision_pro_okosteve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a695ac69-9a85-4a78-99a0-3a4c7277b437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dada511-d79d-4ca2-bfb7-63a76626c633","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_huawei_harmonyos_hongmeng_operacios_rendszer_honor_smart_screen_vision_pro_okosteve","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:16","title":"Új piacra lép be a Huawei, már meg is van, mit adnak ki a telefonok és táblagépek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e93cae3-b73b-4921-b047-a31742be7235","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég rémisztő jelenetet vettek fel a moszkvai körgyűrűn.","shortLead":"Elég rémisztő jelenetet vettek fel a moszkvai körgyűrűn.","id":"20190811_Felrobbant_a_Tesla_a_baleset_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e93cae3-b73b-4921-b047-a31742be7235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6f6a77-220c-457e-96ba-8eba9818702f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Felrobbant_a_Tesla_a_baleset_utan","timestamp":"2019. augusztus. 11. 09:55","title":"Felrobbant egy Tesla a balesete után Moszkvában - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9101d5-f2a0-4666-8ab5-27e1ce7600bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatóknak egy új algoritmus segítségével sikerült katalógust készíteniük a közlekedési táblákról, ezáltal szelektálhatóvá is tették azokat.","shortLead":"Ausztrál kutatóknak egy új algoritmus segítségével sikerült katalógust készíteniük a közlekedési táblákról, ezáltal...","id":"20190812_kresz_tabla_kozlekedesi_tabla_google_street_view","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f9101d5-f2a0-4666-8ab5-27e1ce7600bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f78a074-b9a3-48c1-808c-3a72d0506b73","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_kresz_tabla_kozlekedesi_tabla_google_street_view","timestamp":"2019. augusztus. 12. 12:03","title":"A mesterséges intelligencia felismeri a rossz KRESZ-táblákat a Google Street View-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Három embert ölt meg egy sofőr, miközben egy BMW sportkocsival száguldozott barátaival, és ezt a Facebookon közvetítették. Az egyik áldozat egy 3 éves kisgyerek, de belehalt a karambolva 7 hónapos terhes édesanyja is.","shortLead":"Három embert ölt meg egy sofőr, miközben egy BMW sportkocsival száguldozott barátaival, és ezt a Facebookon...","id":"20190812_Gyereket_es_terhes_anyjat_gazolta_halalra_mikozben_a_Facebookon_menozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dab2cab-2fc3-4054-be30-325e0e5035e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Gyereket_es_terhes_anyjat_gazolta_halalra_mikozben_a_Facebookon_menozott","timestamp":"2019. augusztus. 12. 14:59","title":"Gyereket és terhes anyját gázolta halálra, miközben a Facebookon menőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zajlanak tárgyalások a ferihegyi reptér és a kormány közt, de csak a fejlesztésekről, a koncesszió eladásáról nem. Az elmúlt időszakban miniszteri szinten merült fel, hogy a tulajdonosok akár el is adhatnák az üzemeltetési jogot.","shortLead":"Zajlanak tárgyalások a ferihegyi reptér és a kormány közt, de csak a fejlesztésekről, a koncesszió eladásáról nem...","id":"20190812_Ferihegy_vezetese_elarulta_mirol_targyalnak_a_kormannyal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83449755-14b9-4f4a-be0f-c92b33be648a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_Ferihegy_vezetese_elarulta_mirol_targyalnak_a_kormannyal","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:17","title":"Ferihegy vezetése elárulta, miről tárgyalnak a kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1298f595-439e-4a76-bb6d-9818d906495b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"4,1-es erősségű volt, többen megijedtek. ","shortLead":"4,1-es erősségű volt, többen megijedtek. ","id":"20190812_Erezheto_foldrenges_volt_Hevesnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1298f595-439e-4a76-bb6d-9818d906495b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d88fefb-bcd4-4605-94bc-a8ef09a30fc0","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Erezheto_foldrenges_volt_Hevesnel","timestamp":"2019. augusztus. 12. 05:38","title":"Érezhető földrengés volt Hevesnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 4 találatos szelvényekre 3 millió forintnál többet fizetnek.","shortLead":"A 4 találatos szelvényekre 3 millió forintnál többet fizetnek.","id":"20190810_Nem_volt_otos_a_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493ecbbc-8ff7-48df-97c5-684686a4f42d","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Nem_volt_otos_a_lotton","timestamp":"2019. augusztus. 10. 20:13","title":"Nem volt ötös a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c270de4d-fd43-498b-87fd-10b98795739f","c_author":"Balla István - Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"A földben jelentős mennyiségű higany, a föld felett a vegyi anyagok keltette folyamatos robbanásveszély – a berenteiek számára ezt jelenti a BorsodChem. Na és a vegyipari cégtől származó milliárdos adóbevételnek köszönhetően bőkezű támogatásokat. De melyik nyom többet a latba? Mérgeink című sorozatunk harmadik része.","shortLead":"A földben jelentős mennyiségű higany, a föld felett a vegyi anyagok keltette folyamatos robbanásveszély – a berenteiek...","id":"20190812_Berente_borsodchem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c270de4d-fd43-498b-87fd-10b98795739f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706c4c25-4ca1-45ee-8d8c-3d1c3f02f596","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_Berente_borsodchem","timestamp":"2019. augusztus. 12. 14:00","title":"Önnek mennyit érne meg robbanásveszélyben élni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]