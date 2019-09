Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0cf0ee3-e9c5-4a04-8d5c-6119cce19006","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Annak a helyiségnek az ablakán lőttek be a szlovákiai Révkomáromban, ahol a gyerekek aludni szoktak.","shortLead":"Annak a helyiségnek az ablakán lőttek be a szlovákiai Révkomáromban, ahol a gyerekek aludni szoktak.","id":"20190918_ovoda_komarno_loves","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0cf0ee3-e9c5-4a04-8d5c-6119cce19006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdcf98b8-af6b-46cc-9a65-9b865a0e4db9","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_ovoda_komarno_loves","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:49","title":"Rálőttek egy gyerekekkel teli óvodára Révkomáromban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság leköszönő elnöke azt is mondta a Brexitről, hogy készek megoldást találni minden vitás kérdésre. ","shortLead":"Az Európai Bizottság leköszönő elnöke azt is mondta a Brexitről, hogy készek megoldást találni minden vitás kérdésre. ","id":"20190918_Juncker_A_megallapodas_nelkuli_Brexit_meg_sosem_volt_ennyire_valoszinu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02877f5e-6131-410b-9fc8-82e93387fb65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Juncker_A_megallapodas_nelkuli_Brexit_meg_sosem_volt_ennyire_valoszinu","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:36","title":"Juncker: A megállapodás nélküli Brexit még sosem volt ennyire valószínű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7815c0d-63d5-4ac6-8e3f-3f45d2c3eca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sok esély van rá, de az amerikai légierő mégis figyelmeztetést adott ki egy lehetséges ütközés miatt: két műhold csapódhat egymásba, de nem csak ez a gond.","shortLead":"Nem sok esély van rá, de az amerikai légierő mégis figyelmeztetést adott ki egy lehetséges ütközés miatt: két műhold...","id":"20190918_genesis_2_muhold_szatellit_urszemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7815c0d-63d5-4ac6-8e3f-3f45d2c3eca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a17c80-9779-46ba-a048-8a4bc1fa9376","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_genesis_2_muhold_szatellit_urszemet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:33","title":"Összeütközhet két műhold, és ha megtörténik, abból csak nagyobb baj lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b1354e-0968-4419-b74d-be4268dc2cb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Archie nagyon jól viselkedett a szemtanúk szerint.","shortLead":"Archie nagyon jól viselkedett a szemtanúk szerint.","id":"20190918_Tul_van_az_elso_kocsmazason_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_negyhonapos_fia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70b1354e-0968-4419-b74d-be4268dc2cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a3c5d6-6267-4ce8-b819-ee054387c6e1","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Tul_van_az_elso_kocsmazason_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_negyhonapos_fia","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:12","title":"Túl van az első kocsmázáson Harry herceg és Meghan Markle négy hónapos fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd638eb3-91e2-4066-b8ff-17f255128100","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi fellebbezett a döntés ellen, így az még nem végleges.","shortLead":"A férfi fellebbezett a döntés ellen, így az még nem végleges.","id":"20190917_izraeli_csalo_ideiglenes_kiadatas_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd638eb3-91e2-4066-b8ff-17f255128100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2011f026-a221-4886-8d5b-92fc9ae14f11","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_izraeli_csalo_ideiglenes_kiadatas_egyesult_allamok","timestamp":"2019. szeptember. 17. 17:08","title":"Elrendelték az izraeli csaló ideiglenes kiadatását az Egyesült Államoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennek az is az egyik feltétele, hogy megépüljön Paks II.","shortLead":"Ennek az is az egyik feltétele, hogy megépüljön Paks II.","id":"20190917_Ader_2030ig_megszunik_az_energetikai_celu_szenegetes_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c276c33-5eab-4eda-9b0d-ebb1a4b95393","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Ader_2030ig_megszunik_az_energetikai_celu_szenegetes_Magyarorszagon","timestamp":"2019. szeptember. 17. 16:40","title":"Áder: 2030-ig megszűnik az energetikai célú szénégetés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5680c58-3589-4e43-806a-3b9aac7785ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a jobbikos Jakab Péter töretlenül próbálkozott vele.","shortLead":"Pedig a jobbikos Jakab Péter töretlenül próbálkozott vele.","id":"20190918_Harmadik_probalkozasra_sem_arulta_el_a_kormany_hany_vendegmunkas_dolgozik_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5680c58-3589-4e43-806a-3b9aac7785ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5f3da6-75ce-4a78-b8aa-a26b91788bfc","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Harmadik_probalkozasra_sem_arulta_el_a_kormany_hany_vendegmunkas_dolgozik_Magyarorszagon","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:53","title":"Harmadik próbálkozásra sem árulta el a kormány, hány vendégmunkás dolgozik Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba75bc7-6c99-4cc2-a46f-4f6c711693dd","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A belügyminiszterhez hasonlóan korábbi beosztottja, Tasnádi László is az őrző-védő-bizniszben szerzett jól fialó érdekeltségeket. A háromszereplős piacon az állami tenderek jól fialnak. ","shortLead":"A belügyminiszterhez hasonlóan korábbi beosztottja, Tasnádi László is az őrző-védő-bizniszben szerzett jól fialó...","id":"20190918_Mar_Pinter_Sandor_bizalmasa_is_milliardos_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ba75bc7-6c99-4cc2-a46f-4f6c711693dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d94fa2e-1d14-418e-9aba-83bb851acbde","keywords":null,"link":"/360/20190918_Mar_Pinter_Sandor_bizalmasa_is_milliardos_lehet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:50","title":"Már Pintér Sándor bizalmasa is milliárdos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]