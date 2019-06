Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most még Visegrádon van.","shortLead":"Most még Visegrádon van.","id":"20190611_Megis_Budapestre_jon_a_Viking_Sigyn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96345862-1fed-4a48-9efe-c387edf6c350","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_Megis_Budapestre_jon_a_Viking_Sigyn","timestamp":"2019. június. 11. 16:37","title":"Mégis Budapestre jön a Viking Sigyn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem gyakorolt negatív hatást a Hableány-tragédiát okozó szállodahajó elengedése a nyomozásra, közölte az BRFK lapunkkal.\r

\r

","shortLead":"Nem gyakorolt negatív hatást a Hableány-tragédiát okozó szállodahajó elengedése a nyomozásra, közölte az BRFK...","id":"20190611_Rendorseg_Nem_kovettunk_el_hibat_a_Viking_Sigyn_elengedesevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82f0083-d133-4c0e-8fa6-86d73dd109c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Rendorseg_Nem_kovettunk_el_hibat_a_Viking_Sigyn_elengedesevel","timestamp":"2019. június. 11. 18:03","title":"Rendőrség: Nem követtünk el hibát a Viking Sigyn elengedésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cégek márkaértékének sorrendje éppúgy nincsen kőbe vésve, mint részvényeik összértéke. A legújabb jelentés egy olyan céget hozott ki győztesnek, amely már hosszú évek óta várt erre a megtiszteltetésre.","shortLead":"A cégek márkaértékének sorrendje éppúgy nincsen kőbe vésve, mint részvényeik összértéke. A legújabb jelentés egy olyan...","id":"20190612_kantar_jelentes_2019_legertekesebb_markaja_az_amazon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b0319e-f77e-45cc-9261-f60ebb8ade70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_kantar_jelentes_2019_legertekesebb_markaja_az_amazon","timestamp":"2019. június. 12. 09:06","title":"Trónfosztás több év után: most ez a világ legértékesebb márkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c46e55b-02c6-4c64-89c6-f4980161e7ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 4-es úton vettek videóra egy számtalan közlekedési szabálysértést is elkövető autóst.","shortLead":"A 4-es úton vettek videóra egy számtalan közlekedési szabálysértést is elkövető autóst.","id":"20190611_autos_video_4es_ut_gyomro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c46e55b-02c6-4c64-89c6-f4980161e7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a16ade9-ef07-4cef-9b77-842e0baf4836","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_autos_video_4es_ut_gyomro","timestamp":"2019. június. 11. 17:40","title":"Az ilyen, pillanatnyi autós ámokfutásokból lehetnek a súlyos balesetek - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Félórás késésekre érdemes készülni Budapest és Székesfehérvár között.","shortLead":"Félórás késésekre érdemes készülni Budapest és Székesfehérvár között.","id":"20190612_Gazolt_a_vonat_Erdnel_egy_vaganyon_van_csak_forgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbefc24-4493-49b7-b4e6-5df5135f21d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Gazolt_a_vonat_Erdnel_egy_vaganyon_van_csak_forgalom","timestamp":"2019. június. 12. 17:35","title":"Gázolt a vonat Érdnél, egy vágányon van csak forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb40823-19d8-4c41-8afa-3bdffea2ba0b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyház szerint a társadalmi nemek elméletének terjedése óta nevelési krízis van, ezért ideje volt útmutató adni a katolikus tanárok, iskolák, szülők, nevelők kezébe. A Vatikán most először használta a queer kifejezést hivatalos dokumentumban. ","shortLead":"A katolikus egyház szerint a társadalmi nemek elméletének terjedése óta nevelési krízis van, ezért ideje volt útmutató...","id":"20190611_Genderugyi_nevelesi_utmutatot_kuldott_szet_a_Vatikan_a_katolikus_iskolaknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acb40823-19d8-4c41-8afa-3bdffea2ba0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7b6737-b765-41b2-b264-981d95bb70c4","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Genderugyi_nevelesi_utmutatot_kuldott_szet_a_Vatikan_a_katolikus_iskolaknak","timestamp":"2019. június. 11. 12:15","title":"Genderügyi nevelési útmutatót küldött szét a Vatikán a katolikus iskoláknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c4f295-06b0-4b42-bda4-8b39f415a3eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sok értelme van Robert Downey Jr. vagy Chris Evans jól ismert arcát keresni a Marvel's Avengers című videojátékban, a digitális hősöket ugyanis teljesen más szereplőkről mintázták. Az E3-on bemutatkozott játék ettől persze még lehet jó, de az élményből sokat visszavesz, hogy totál idegenek köszönnek ránk a képernyőn. ","shortLead":"Nem sok értelme van Robert Downey Jr. vagy Chris Evans jól ismert arcát keresni a Marvel's Avengers című videojátékban...","id":"20190612_marvel_avengers_bosszuallok_jatek_e3_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86c4f295-06b0-4b42-bda4-8b39f415a3eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25758421-be67-4f21-b12a-4ecc9836466c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_marvel_avengers_bosszuallok_jatek_e3_2019","timestamp":"2019. június. 12. 16:03","title":"Nagyon furcsa Bosszúállók-játék jött, rá sem lehet ismerni a szereplőkre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Respect – mindenért.\" A színész-rendező párhuzamot lát a Nemzeti Színházban járt kálváriája és az 56-os Intézet történetének mostani fordulata között.\r

\r

","shortLead":"\"Respect – mindenért.\" A színész-rendező párhuzamot lát a Nemzeti Színházban járt kálváriája és az 56-os Intézet...","id":"20190611_Az_egyenes_gerinc_megnyugvast_ad__Ecuadorbol_uzent_Alfoldi_Robert_az_56os_Intezetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4fdba4-d796-4b55-b5ec-781a5ed8b8ff","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_Az_egyenes_gerinc_megnyugvast_ad__Ecuadorbol_uzent_Alfoldi_Robert_az_56os_Intezetnek","timestamp":"2019. június. 11. 15:51","title":"\"Az egyenes gerinc megnyugvást ad\" – Ecuadorból üzent Alföldi Róbert az 56-os Intézetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]