[{"available":true,"c_guid":"e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ugyanazt a kísérletet hajtották végre velük, amit gyerekekkel is szoktak, és arra jutottak, hogy a macskák között is vannak biztosan és gyengén kötődők. ","shortLead":"Ugyanazt a kísérletet hajtották végre velük, amit gyerekekkel is szoktak, és arra jutottak, hogy a macskák között is...","id":"20190924_Ismet_bebizonyitottak_a_macskak_is_kotodnek_gondozoikhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d4a977-edf1-491b-93ee-fcd8717f4e98","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_Ismet_bebizonyitottak_a_macskak_is_kotodnek_gondozoikhoz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 20:49","title":"Ismét bebizonyították: a macskák is kötődnek gondozóikhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb28d087-c36f-4382-9afe-b2abd34ac05f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Cholnoky Sára kvótát szerzett Olaszországban.","shortLead":"Cholnoky Sára kvótát szerzett Olaszországban.","id":"20190925_Egy_szorfosunk_mar_lesz_a_tokioi_olimpian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb28d087-c36f-4382-9afe-b2abd34ac05f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed155606-9a9b-45a2-b351-37ed19a8ef1b","keywords":null,"link":"/sport/20190925_Egy_szorfosunk_mar_lesz_a_tokioi_olimpian","timestamp":"2019. szeptember. 25. 19:12","title":"Egy szörfösünk már lesz a tokiói olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba673f3b-0dee-4a26-a7af-92f72e36afe6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A következő tíz évben hat üzemét tervezi bezárni a német konszern.","shortLead":"A következő tíz évben hat üzemét tervezi bezárni a német konszern.","id":"20190925_Tobb_ezer_embert_elkuld_es_gyarakat_zar_be_a_Continental","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba673f3b-0dee-4a26-a7af-92f72e36afe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4756cc4c-150e-442d-97c6-ce1a86064ecb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_Tobb_ezer_embert_elkuld_es_gyarakat_zar_be_a_Continental","timestamp":"2019. szeptember. 25. 18:39","title":"Több ezer embert elküld és gyárakat zár be a Continental","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"775b46f1-ca94-4adf-bc68-965d55b2e400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adakozó szeretné megőrizni névtelenségét, de annyi kiderült, ismert emberről van szó.","shortLead":"Az adakozó szeretné megőrizni névtelenségét, de annyi kiderült, ismert emberről van szó.","id":"20190925_Az_utolso_100_milliot_egyetlen_ember_kuldte_el_Zente_kezelesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=775b46f1-ca94-4adf-bc68-965d55b2e400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201ee88c-cbd1-4cd0-b824-4d7ebb36e9ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Az_utolso_100_milliot_egyetlen_ember_kuldte_el_Zente_kezelesere","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:45","title":"Az utolsó 100 milliót egyetlen ember küldte el Zente kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef81a83c-ee36-4e92-993a-4e336a8998d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik legnagyobb kalózoldal elvileg lekövethetetlen kriptovalutát is elfogad adományként. Nem túl nagy az adakozó kedv, de sok kicsi sokra mehet, különösen egy olyan ingadozó értékű pénzeszköznél, mint amilyen a Bitcoin.","shortLead":"Az egyik legnagyobb kalózoldal elvileg lekövethetetlen kriptovalutát is elfogad adományként. Nem túl nagy az adakozó...","id":"20190925_bitcoin_adomanyok_pirate_bay","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef81a83c-ee36-4e92-993a-4e336a8998d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831cae75-c278-4804-a003-28d4334a3d74","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_bitcoin_adomanyok_pirate_bay","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:03","title":"Akár meg is gazdagodhat a Pirate Bay a torrentezők adományaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nagyjából ezer autós lehet, akik rossz üzemanyagot kaphattak – számol a Shell. Azt ígérik, mindenkinek megtérítik a kárát.","shortLead":"Nagyjából ezer autós lehet, akik rossz üzemanyagot kaphattak – számol a Shell. Azt ígérik, mindenkinek megtérítik...","id":"20190924_shell_benzinkut_toltoallomas_tankolas_dizel_benzin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8cf953-4a45-48b5-93d4-e3d613f77109","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_shell_benzinkut_toltoallomas_tankolas_dizel_benzin","timestamp":"2019. szeptember. 24. 17:45","title":"Eddig 350-en jelezték, hogy félretankoltak a budapesti Shell-kúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373e950d-b43f-4a7d-ad6c-e0be44e02d04","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azzal indokolta a díjat a Right Livelihood Alapítvány, hogy Greta Thunberg aktivizmusával inspirálja és felerősíti a klímaváltozás miatti fellépésre irányuló politikai követeléseket.","shortLead":"Azzal indokolta a díjat a Right Livelihood Alapítvány, hogy Greta Thunberg aktivizmusával inspirálja és felerősíti...","id":"20190925_Greta_Thunberg_alternativ_Nobeldijat_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=373e950d-b43f-4a7d-ad6c-e0be44e02d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eabc3fb-3b02-412e-bb43-c346d3d3c253","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Greta_Thunberg_alternativ_Nobeldijat_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 25. 10:23","title":"Greta Thunberg alternatív Nobel-díjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életfogytiglant kaphat a nő, aki a vád szerint megölte és feldarabolta újszülött gyerekét.","shortLead":"Életfogytiglant kaphat a nő, aki a vád szerint megölte és feldarabolta újszülött gyerekét.","id":"20190924_Birosag_ele_allt_a_csecsemogyilkossaggal_vadolt_pasztoi_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defd0ab7-b61b-41d9-bc7b-53e94d01ba3b","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Birosag_ele_allt_a_csecsemogyilkossaggal_vadolt_pasztoi_no","timestamp":"2019. szeptember. 24. 20:59","title":"Bíróság elé állt a csecsemőgyilkossággal vádolt pásztói nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]