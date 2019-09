Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e64a9fe3-b3a7-4129-82f2-034a434f31ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vonatkozó androidos telefont csak októberben mutatják be, de egy videó már mutatja, mire képes a kínai Oppo által fejlesztett új mobiltöltési technológia.","shortLead":"A vonatkozó androidos telefont csak októberben mutatják be, de egy videó már mutatja, mire képes a kínai Oppo által...","id":"20190927_oppo_reno_ace_65w_gyorstolto_mobiltolto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e64a9fe3-b3a7-4129-82f2-034a434f31ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e58384-b845-44ef-b05d-cb212b2f64a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_oppo_reno_ace_65w_gyorstolto_mobiltolto","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:03","title":"Videó: ennyire gyorsan működik az új, szupergyors mobiltöltő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c74db0-ef82-4a85-81bb-7c53fb74ae61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Afganisztán több pontján is robbantások történtek szombaton, az elnökválasztás napján, alig valamivel a szavazóhelyiségek megnyitása után.","shortLead":"Afganisztán több pontján is robbantások történtek szombaton, az elnökválasztás napján, alig valamivel...","id":"20190928_Robbantasok_voltak_Afganisztanban_az_elnokvalasztas_napjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09c74db0-ef82-4a85-81bb-7c53fb74ae61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153929bd-414d-41e2-9238-4a1df516116b","keywords":null,"link":"/vilag/20190928_Robbantasok_voltak_Afganisztanban_az_elnokvalasztas_napjan","timestamp":"2019. szeptember. 28. 08:10","title":"Robbantások voltak Afganisztánban az elnökválasztás napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e635eca-d304-4920-9f1b-c060608fcd68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A monacói Charles Leclerc nyert a szombati időmérőt Szocsiban, ez a hatodik pole pozíciója. ","shortLead":"A monacói Charles Leclerc nyert a szombati időmérőt Szocsiban, ez a hatodik pole pozíciója. ","id":"20190928_A_Ferrari_21_eves_suvolvenye_indulhat_az_elso_helyrol_az_Orosz_Nagydijon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e635eca-d304-4920-9f1b-c060608fcd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493bd011-93e6-4f0d-8909-f5845cc0bd75","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_A_Ferrari_21_eves_suvolvenye_indulhat_az_elso_helyrol_az_Orosz_Nagydijon","timestamp":"2019. szeptember. 28. 16:55","title":"A Ferrari 21 éves süvölvénye indulhat az első helyről az Orosz Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb országra terjesztette ki érdekes kísérletét a Facebook, amelynek lényege, hogy egy időre elrejtik a poszt alatti lájkok számát.","shortLead":"Újabb országra terjesztette ki érdekes kísérletét a Facebook, amelynek lényege, hogy egy időre elrejtik a poszt alatti...","id":"20190927_facebook_instagram_lajk_like_elrejtese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53968914-a7cf-4fde-a216-595ead5f4b24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_facebook_instagram_lajk_like_elrejtese","timestamp":"2019. szeptember. 27. 09:36","title":"Ausztráliában is eltüntette a lájkokat a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1716a88d-7b5f-4484-a370-1cb0d61183ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezetek szerint egy ötéves hűségszerződés némileg segítene megállítani a munkaerőhiányt.","shortLead":"A szakszervezetek szerint egy ötéves hűségszerződés némileg segítene megállítani a munkaerőhiányt.","id":"20190927_Harommillio_forintert_nem_mondanak_fel_a_vasutasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1716a88d-7b5f-4484-a370-1cb0d61183ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074f7f6f-0327-4210-bbbd-3a1538d67dab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_Harommillio_forintert_nem_mondanak_fel_a_vasutasok","timestamp":"2019. szeptember. 27. 10:38","title":"Hárommillió forintért cserébe nem mondanak fel a vasutasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"504be0ad-d3e4-4e11-ae91-d0694f47c023","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztévé megijedt attól, amit maga csak cirkusznak nevezett.\r

\r

","shortLead":"A köztévé megijedt attól, amit maga csak cirkusznak nevezett.\r

\r

","id":"20190928_Az_MTVA_szerint_a_DK_eroszakos_volt_es_felelmet_kelto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=504be0ad-d3e4-4e11-ae91-d0694f47c023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50b099b-bbbd-4d89-8dcf-76efd2d464d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Az_MTVA_szerint_a_DK_eroszakos_volt_es_felelmet_kelto","timestamp":"2019. szeptember. 28. 19:41","title":"Az MTVA szerint a DK erőszakos volt és félelmet keltő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern korábbi vezető mérnökét, Friedrich Eichlert azzal vádolják, hogy kollégáival együtt több millió ügyfél autójának manipulálásában játszott közre. Most titkos dokumentumok kerülhettek napvilágra.","shortLead":"A Volkswagen konszern korábbi vezető mérnökét, Friedrich Eichlert azzal vádolják, hogy kollégáival együtt több millió...","id":"20190928_Kiderulhetett_hogy_csalt_valojaban_a_Volkswagen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd46a6f-9be8-42a8-97f1-0627da72a61b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_Kiderulhetett_hogy_csalt_valojaban_a_Volkswagen","timestamp":"2019. szeptember. 28. 13:51","title":"Kiderülhetett, hogy csalt valójában a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6551f2a7-c14f-457f-b778-6ad3c0088c9d","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Új eljárással készült termékkel akarja meghódítani a pezsgő szerelmeseit egy szlovén pincészet.","shortLead":"Új eljárással készült termékkel akarja meghódítani a pezsgő szerelmeseit egy szlovén pincészet.","id":"20190927_A_legjobb_dolgok_sotetben_tortennek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6551f2a7-c14f-457f-b778-6ad3c0088c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078c9a25-9e01-4327-95ff-d43835cff0c1","keywords":null,"link":"/elet/20190927_A_legjobb_dolgok_sotetben_tortennek","timestamp":"2019. szeptember. 27. 16:09","title":"A legjobb dolgok sötétben történnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]