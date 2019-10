Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"Palkovics László és az Emmi kapná meg az egészségügyi szakképzés területét, ami különösen sértő lenne az onkológus...","id":"20191021_Ujabb_pofon_Kaslernek__elvesztheti_az_egeszsegugyi_szakkepesitest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e83ea91-7da2-4721-9a5b-f520a06920d5","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Ujabb_pofon_Kaslernek__elvesztheti_az_egeszsegugyi_szakkepesitest","timestamp":"2019. október. 21. 07:23","title":"Újabb pofon Káslernek – elvesztheti az egészségügyi szakképzés területét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fb399a-85e4-479a-be84-bb21cb525f79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki azt szeretné, hogy novemberben is pontos lenne az iPhone-ján vagy iPadjén futó navigáció, esetleg időben szeretné megkapni a fontos e-mailjeit, annak frissítenie kell a készüléken futó iOS-t.","shortLead":"Aki azt szeretné, hogy novemberben is pontos lenne az iPhone-ján vagy iPadjén futó navigáció, esetleg időben szeretné...","id":"20191021_apple_iphone_ipad_hiba_gps_navigacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14fb399a-85e4-479a-be84-bb21cb525f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0a581a-bcb7-4446-a8a7-ee1c50546155","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_apple_iphone_ipad_hiba_gps_navigacio","timestamp":"2019. október. 21. 09:33","title":"Figyelmeztet az Apple: azonnal frissítse régebbi iPhone-ját és iPadjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f635f4f-ee2e-4707-ad10-d520315370df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maritza Ciblus elsőre nagyon megijedt, amikor azt látta, 18 hónapos kisfia mellett még valaki fekszik az ágyában. Kiderült, van racionális magyarázat a látottakra.","shortLead":"Maritza Ciblus elsőre nagyon megijedt, amikor azt látta, 18 hónapos kisfia mellett még valaki fekszik az ágyában...","id":"20191021_babamonitor_bebior_optikai_csalodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f635f4f-ee2e-4707-ad10-d520315370df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c277dc-4531-4f92-8f69-bd180f202c75","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_babamonitor_bebior_optikai_csalodas","timestamp":"2019. október. 21. 13:03","title":"Azt hitte, szellemet lát a babamonitoron, de az igazság ennél sokkal viccesebb volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f040c3c-c3ca-4ff9-afa2-bcb64689fd54","c_author":"HVG","category":"360","description":"Izraelben vagy harmadszor is választást tartanak még ebben az évben, vagy sikerül az ellenzéki Beni Ganc politikai akrobatamutatványa, és 10 év után leválthatja a korrupcióval vádolt Benjamin Netanjahut a kormányfői posztról. ","shortLead":"Izraelben vagy harmadszor is választást tartanak még ebben az évben, vagy sikerül az ellenzéki Beni Ganc politikai...","id":"201942_beni_ganc_izraeli_tronkovetelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f040c3c-c3ca-4ff9-afa2-bcb64689fd54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c76bb6-5195-49a4-8224-9bb8b1967e70","keywords":null,"link":"/360/201942_beni_ganc_izraeli_tronkovetelo","timestamp":"2019. október. 20. 12:15","title":"Izraelben ismét egy volt vezérkari főnök harcol a miniszterelnökségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3f11b0-e1ae-4ef2-8f9e-47d21429cbb8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Valódi, felelős, a nyilvánosság kizárásával folytatott politikai párbeszédre szólította fel a spanyol miniszterelnököt és a katalán elnököt Ada Colau, Barcelona polgármestere vasárnap, miután a városban hat napja tartanak a tüntetések és az erőszakos rendbontások.","shortLead":"Valódi, felelős, a nyilvánosság kizárásával folytatott politikai párbeszédre szólította fel a spanyol miniszterelnököt...","id":"20191020_Barcelona_polgarmestere_parbeszedre_szolitott_fel_a_katalan_valsag_rendezesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d3f11b0-e1ae-4ef2-8f9e-47d21429cbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc1b270-7dbd-45ef-b09c-901bb84bf423","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Barcelona_polgarmestere_parbeszedre_szolitott_fel_a_katalan_valsag_rendezesere","timestamp":"2019. október. 20. 14:33","title":"Barcelona polgármestere párbeszédre szólított fel a katalán válság rendezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59393428-d037-44e5-b176-3067a8977272","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelentősen előre törtek Svájcban a zöld pártok: a két környezetvédő tömörülésre, a Zöld Pártra és a Zöld Liberálisokra a választók húsz százaléka voksolt. Az élen a bevándorlásellenes Svájci Néppárt végzett, amely 3 százalékponttal visszaesve 26 százalékot kapott.","shortLead":"Jelentősen előre törtek Svájcban a zöld pártok: a két környezetvédő tömörülésre, a Zöld Pártra és a Zöld Liberálisokra...","id":"20191020_A_svajci_valasztason_is_beindult_a_zold_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59393428-d037-44e5-b176-3067a8977272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e4decf-5bea-4c83-ae6f-deddab6ecfde","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_A_svajci_valasztason_is_beindult_a_zold_hullam","timestamp":"2019. október. 20. 19:40","title":"A svájci választáson is beindult a zöld hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma dönt a Parlament a DK-s Varju László mentelmi jogának felfüggesztéséről, a képviselő sajtótájékoztatóján azt mondta, koncepciós eljárásnak véli a vádakat. ","shortLead":"Ma dönt a Parlament a DK-s Varju László mentelmi jogának felfüggesztéséről, a képviselő sajtótájékoztatóján azt mondta...","id":"20191021_Varju_Laszlo_Ez_koncepcios_eljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e927cd72-a6a8-4252-a511-7e0685b97fce","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Varju_Laszlo_Ez_koncepcios_eljaras","timestamp":"2019. október. 21. 12:43","title":"Varju László: \"Ez koncepciós eljárás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szálló por koncentrációja Székesfehérváron már elérte a veszélyes szintet. ","shortLead":"A szálló por koncentrációja Székesfehérváron már elérte a veszélyes szintet. ","id":"20191020_Szekesfehervaron_veszelyes_a_levego_minosege_a_szmogtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b647761-0d2f-43c0-9f9f-6c88e5297aa6","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Szekesfehervaron_veszelyes_a_levego_minosege_a_szmogtol","timestamp":"2019. október. 20. 13:30","title":"Székesfehérváron veszélyes a levegő minősége a szmogtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]