[{"available":true,"c_guid":"754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A névtelenséget kérő illetékesek nem nyilatkoztak arról, hogy a szertartást és a temetést hol végezték el, illetve meddig tartott.","shortLead":"A névtelenséget kérő illetékesek nem nyilatkoztak arról, hogy a szertartást és a temetést hol végezték el, illetve...","id":"20191029_A_tengerbe_szortak_az_amerikaiak_Abu_Bakr_alBagdadi_hamvait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be32e90-2ff9-444b-b8e4-43ca31a1ae4a","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_A_tengerbe_szortak_az_amerikaiak_Abu_Bakr_alBagdadi_hamvait","timestamp":"2019. október. 29. 05:58","title":"A tengerbe szórták az amerikaiak Abu Bakr al-Bagdadi hamvait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6201d2-a663-4bba-b82b-058b28a86ed7","c_author":"Horn Andrea","category":"360","description":"A virtuális valóságba belépő sebész, a műtendő páciens testébe „belelátó” orvos: Tajvanon az egészségügyi ellátás része a csúcstechnológia – tapasztalta a HVG helyszínen járt tudósítója.","shortLead":"A virtuális valóságba belépő sebész, a műtendő páciens testébe „belelátó” orvos: Tajvanon az egészségügyi ellátás része...","id":"201943__tajvan__egeszsegugy__csucstechnologia__kiterjesztett_orvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf6201d2-a663-4bba-b82b-058b28a86ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05aff06-99a8-4c60-91be-03bd710133d9","keywords":null,"link":"/360/201943__tajvan__egeszsegugy__csucstechnologia__kiterjesztett_orvos","timestamp":"2019. október. 27. 12:00","title":"Kiterjesztett orvoslás: okosszemüvegben operáló sebészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cefccd8-0bfb-4593-8568-da14a3937808","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Hanoiban és Lvivben sem lesz Magyar Ház.","shortLead":"Hanoiban és Lvivben sem lesz Magyar Ház.","id":"20191029_Megsem_nyit_a_kormany_Magyar_Hazat_Vietnamban_7_milliardert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cefccd8-0bfb-4593-8568-da14a3937808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3512d4bc-aa25-47fb-ad74-c4fa3c22060d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191029_Megsem_nyit_a_kormany_Magyar_Hazat_Vietnamban_7_milliardert","timestamp":"2019. október. 29. 08:15","title":"Mégsem nyit a kormány Magyar Házat Vietnamban 7 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8295947d-eb21-4cfa-99ce-230751bddb55","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ötven játszóelemet úgy válogatták össze, hogy korosztályonként fejlesszék a gyerekek képességeit.","shortLead":"Az ötven játszóelemet úgy válogatták össze, hogy korosztályonként fejlesszék a gyerekek képességeit.","id":"20191027_Varosliget_Nagyjatszoter_gyerekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8295947d-eb21-4cfa-99ce-230751bddb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d2ba6e-0fae-4bec-a0a3-772cae835ab9","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Varosliget_Nagyjatszoter_gyerekek","timestamp":"2019. október. 27. 15:41","title":"Birtokba vették a gyerekek a városligeti Nagyjátszóteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c13a142-1507-4501-bca5-049672429814","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén ősszel nem csak új iPhone-okkal veszi be a piacot az Apple. 