[{"available":true,"c_guid":"ab2e55c4-e15d-4b14-8d4c-e4c21da90446","c_author":"Nehéz-Posony Márton","category":"360","description":"Üresen maradt irattartók, éj leple alatt pakolt rejtélyes dobozok, eltűnő winchesterek. Nem mindenhol ment gördülékenyen a polgármesteri átadás-átvétel, de hogy ilyenkor a kétes ügyek nyomait el lehet-e tüntetni, az Nehéz-Posony Márton szerint erősen kétséges. Recept újdonsült polgármestereknek, hogyan göngyölítsék fel a kérdéses eseteket. ","shortLead":"Üresen maradt irattartók, éj leple alatt pakolt rejtélyes dobozok, eltűnő winchesterek. Nem mindenhol ment...","id":"20191029_A_HVG_ugyvedje_valaszol_Hiaba_uritik_ki_az_irattarakat_a_tavozo_polgarmesterek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e55c4-e15d-4b14-8d4c-e4c21da90446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bd5d42-655b-47e3-bcfb-3ed5052f7aef","keywords":null,"link":"/360/20191029_A_HVG_ugyvedje_valaszol_Hiaba_uritik_ki_az_irattarakat_a_tavozo_polgarmesterek","timestamp":"2019. október. 29. 11:00","title":"A HVG ügyvédje válaszol: Hiába ürítik ki az irattárakat a távozó polgármesterek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32367ae2-96a5-49df-8d35-cad234842aac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkészült az eddigi legcukibb kihívás.","shortLead":"Elkészült az eddigi legcukibb kihívás.","id":"20191029_A_budapesti_Gyermekvasut_is_beszallt_a_Tetris_Challengebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32367ae2-96a5-49df-8d35-cad234842aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144e0128-25b0-48a3-8ac8-d18dded9fff8","keywords":null,"link":"/elet/20191029_A_budapesti_Gyermekvasut_is_beszallt_a_Tetris_Challengebe","timestamp":"2019. október. 29. 12:48","title":"A budapesti Gyermekvasút is beszállt a Tetris Challenge-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce249e9-30c0-4604-a2f9-1059e8f559e0","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Az okosadat-használat alapvető fontosságúvá válik, enélkül nem lesz elképzelhető a kockázatelemzés és -kezelés sem. A módszerek azonban nem csak a gazdaságra hatnak, hanem a jövőképünket is átalakítják. A Bisnode tizedik, jubileumi konferenciáján jártunk.","shortLead":"Az okosadat-használat alapvető fontosságúvá válik, enélkül nem lesz elképzelhető a kockázatelemzés és -kezelés sem...","id":"bchbisnode_20191030_Az_adathasznalat_aranykora_mar_itt_van_de_mit_kezdunk_vele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ce249e9-30c0-4604-a2f9-1059e8f559e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9619cd45-8d2c-4581-a948-ad701191ee00","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20191030_Az_adathasznalat_aranykora_mar_itt_van_de_mit_kezdunk_vele","timestamp":"2019. október. 30. 17:30","title":"Az adathasználat aranykora már itt van, de mit kezdünk vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"7b8f2d1f-cf0f-4e44-a410-1b87d3ba03a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai védelmi minisztérium szerdán sajtókonferencián hozta nyilvánosságra az Abu Bakr al-Bagdadi likvidálásakor készült felvételek egy részét.\r

","shortLead":"Az amerikai védelmi minisztérium szerdán sajtókonferencián hozta nyilvánosságra az Abu Bakr al-Bagdadi likvidálásakor...","id":"20191031_video_pentagon_abu_bakr_al_bagdadi_iszlam_allam_amerikai_katonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b8f2d1f-cf0f-4e44-a410-1b87d3ba03a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e048cec2-4968-4b40-90a3-9d5ec08702bc","keywords":null,"link":"/vilag/20191031_video_pentagon_abu_bakr_al_bagdadi_iszlam_allam_amerikai_katonak","timestamp":"2019. október. 31. 06:44","title":"Videón az amerikai támadás az Iszlám Állam vezetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset Szentmártonkáta megállóhelynél történt.","shortLead":"A baleset Szentmártonkáta megállóhelynél történt.","id":"20191030_Halalra_gazolt_egy_embert_egy_Szolnokra_tarto_vonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed32d636-ead2-4553-8fe5-e2d140dcfd05","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Halalra_gazolt_egy_embert_egy_Szolnokra_tarto_vonat","timestamp":"2019. október. 30. 06:10","title":"Halálra gázolt egy embert egy Szolnokra tartó vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee0e124-463e-47e3-992d-14b197221556","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most nem Lőrinc, hanem János nyert el egy milliárdos állami közbeszerzést.

","shortLead":"Most nem Lőrinc, hanem János nyert el egy milliárdos állami közbeszerzést.

","id":"20191029_magyar_kozut_hidtam_kozbeszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ee0e124-463e-47e3-992d-14b197221556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4881b4f6-167f-4c6d-ae17-fb05aca45fcd","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_magyar_kozut_hidtam_kozbeszerzes","timestamp":"2019. október. 29. 16:38","title":"Nagyon úgy tűnik, a siker a Mészáros család vérében van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce4fc4a-d426-41a0-90ea-f62c2eb9f853","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"Egyszerű komédiaként és az amerikai feketék humora iránti tiszteletadásként is nézhetjük Eddie Murphy új filmjét, A nevem Dolemite-ot. Jobban járunk, ha az utóbbit tesszük.","shortLead":"Egyszerű komédiaként és az amerikai feketék humora iránti tiszteletadásként is nézhetjük Eddie Murphy új filmjét...","id":"20191029_a_nevem_dolemite_blaxploitation_eddie_murphy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ce4fc4a-d426-41a0-90ea-f62c2eb9f853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ccd666-c205-4d63-b851-50fac78094c8","keywords":null,"link":"/kultura/20191029_a_nevem_dolemite_blaxploitation_eddie_murphy","timestamp":"2019. október. 29. 20:00","title":"Pocakos, béna kungfumester sétapálcával: Eddie Murphy visszatért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A feltételezések szerint a milliárdos lopásáról elhíresült észak-koreai hackercsoport, a Lazarus újra lecsapott. Ezúttal egy indiai atomerőmű megfertőzését tulajdonítják nekik.","shortLead":"A feltételezések szerint a milliárdos lopásáról elhíresült észak-koreai hackercsoport, a Lazarus újra lecsapott...","id":"20191031_india_atomeromu_virus_malware_hacker_eszak_korea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63da5e9b-ccae-4be4-a1f8-14be6d137aea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_india_atomeromu_virus_malware_hacker_eszak_korea","timestamp":"2019. október. 31. 09:03","title":"Vírust találtak egy indiai atomerőműben, Észak-Korea műve lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]