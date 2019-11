Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"339bec3f-b9dc-4f6e-950a-0b89456743e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nincs konszenzus arról, hogy hogyan kellene újjáépíteni a tavasszal leégett Notre Dame-ot.","shortLead":"Nincs konszenzus arról, hogy hogyan kellene újjáépíteni a tavasszal leégett Notre Dame-ot.","id":"20191114_A_foepitesz_fogja_be_a_szajat__eldurvult_a_vita_a_NotreDame_ujjaepiteserol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=339bec3f-b9dc-4f6e-950a-0b89456743e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d6cf58-bd7a-4fc8-ab54-abce3e2b8fff","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_A_foepitesz_fogja_be_a_szajat__eldurvult_a_vita_a_NotreDame_ujjaepiteserol","timestamp":"2019. november. 14. 15:46","title":"\"A főépítész fogja be a száját\" – eldurvult a vita a Notre-Dame újjáépítéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bdf70e-b8fd-4b5d-8e64-8287e9617977","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spotify olyan új alkalmazást készített a Magic Leap csodaszemüvegéhez, amellyel nagyon különleges módon lehet zenéket hallgatni. A felhasználó akár a falra is kivetítheti kedvenc albumját.","shortLead":"A Spotify olyan új alkalmazást készített a Magic Leap csodaszemüvegéhez, amellyel nagyon különleges módon lehet zenéket...","id":"20191115_spotify_magic_leap_ar_headset_zenehallgatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20bdf70e-b8fd-4b5d-8e64-8287e9617977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d6a88a-09f0-4fac-88b1-17ece0b85318","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_spotify_magic_leap_ar_headset_zenehallgatas","timestamp":"2019. november. 15. 12:03","title":"Összeállt a Spotify egy varázslatos céggel, az eredmény magáért beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Feltárták a kutatók azokat a molekuláris mechanizmusokat, amelyek előidézik az elektromos cigaretta ér-, agy- és tüdőkárosító hatását.","shortLead":"Feltárták a kutatók azokat a molekuláris mechanizmusokat, amelyek előidézik az elektromos cigaretta ér-, agy- és...","id":"20191113_Nemet_kardiologusok_Az_ecigaretta_annyira_veszelyes_hogy_fontolora_kell_venni_betiltasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e75e1f-a125-43fe-b198-7a8a4495ed68","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_Nemet_kardiologusok_Az_ecigaretta_annyira_veszelyes_hogy_fontolora_kell_venni_betiltasat","timestamp":"2019. november. 13. 19:11","title":"Német kardiológusok: Az e-cigaretta annyira veszélyes, hogy fontolóra kell venni betiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kárörvendve figyeli a Fidesz az ellenzéki vezetésű kerületek belső vitáit. A kormánymédia pedig már elkezdte az új polgármesterek lejáratását.","shortLead":"Kárörvendve figyeli a Fidesz az ellenzéki vezetésű kerületek belső vitáit. A kormánymédia pedig már elkezdte az új...","id":"201946_meztelen_hetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d82b65-4402-4e3e-9ffc-1b4f8015bee8","keywords":null,"link":"/360/201946_meztelen_hetek","timestamp":"2019. november. 14. 15:05","title":"Véget értek az ellenzéki \"mézes hetek\" Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47be2db1-c840-4752-b42a-39a435db6801","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Kövér László szimplán mocsokgyáros, viszont ifjabb Horn úgy megvédte az apját, hogy az ellenségei se jobban.","shortLead":"Kövér László szimplán mocsokgyáros, viszont ifjabb Horn úgy megvédte az apját, hogy az ellenségei se jobban.","id":"20191114_Revesz_Mikor_arulta_Horn_Gyula_a_hazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47be2db1-c840-4752-b42a-39a435db6801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d07115-d1e6-48ab-a35e-629c4e9a82bb","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Revesz_Mikor_arulta_Horn_Gyula_a_hazat","timestamp":"2019. november. 14. 13:11","title":"Révész: Mikor árulta Horn Gyula a hazát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6cd3f7-9376-46eb-ba02-0b49145a5a44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakember szerint a 158 forintos kilónkénti ár irreális, 250-300 forint alatt veszteséget termelnek.","shortLead":"A szakember szerint a 158 forintos kilónkénti ár irreális, 250-300 forint alatt veszteséget termelnek.","id":"20191113_A_termektanacs_elnoke_szerint_beleronditott_az_almapiacba_egy_aruhaz_akcioja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c6cd3f7-9376-46eb-ba02-0b49145a5a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc3fb1f-cd53-490a-8428-f78c02645a18","keywords":null,"link":"/kkv/20191113_A_termektanacs_elnoke_szerint_beleronditott_az_almapiacba_egy_aruhaz_akcioja","timestamp":"2019. november. 13. 17:19","title":"A terméktanács elnöke szerint belerondított az almapiacba egy áruházlánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285363b8-b7f7-4162-bd3d-cec6ab2f612b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kínaiak a nyugati típusú hitelbírálati rendszer helyett sajátot találtak ki. Nem is akármilyet.","shortLead":"A kínaiak a nyugati típusú hitelbírálati rendszer helyett sajátot találtak ki. Nem is akármilyet.","id":"20191114_Hitelosztalyzati_rendszer_lehet_a_tervezett_tarsadalmi_pontrendszer_egyik_prototipusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=285363b8-b7f7-4162-bd3d-cec6ab2f612b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874b48d7-25f7-415a-ab37-a902dea83c3e","keywords":null,"link":"/360/20191114_Hitelosztalyzati_rendszer_lehet_a_tervezett_tarsadalmi_pontrendszer_egyik_prototipusa","timestamp":"2019. november. 14. 10:30","title":"Hitelosztályzati rendszer lehet a tervezett kínai társadalmi pontrendszer prototípusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fab9d50-a6cb-427b-ad69-3a752635c419","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A német gazdaság most megúszta a recessziót, de a korábban az egyik húzóerőnek számító autóipar nehéz helyzetben van.","shortLead":"A német gazdaság most megúszta a recessziót, de a korábban az egyik húzóerőnek számító autóipar nehéz helyzetben van.","id":"20191114_Leepitest_es_a_beruhazasok_befagyasztasat_tervezi_a_Mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fab9d50-a6cb-427b-ad69-3a752635c419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a0e3b6-1e2a-4503-919b-c3a12131229e","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_Leepitest_es_a_beruhazasok_befagyasztasat_tervezi_a_Mercedes","timestamp":"2019. november. 14. 12:40","title":"Leépítést és a beruházások befagyasztását tervezi a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]