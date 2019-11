Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az LMP-s frakcióvezető interpellálta a külgazdasági és külügyminisztert, miért kell megépíteni az 1000 milliárdos Budapest-Belgrád vasútvonalat, ha a kormány megvett egy minden igényt kielégítő trieszti kikötőt. ","shortLead":"Az LMP-s frakcióvezető interpellálta a külgazdasági és külügyminisztert, miért kell megépíteni az 1000 milliárdos...","id":"20191104_Szijjarto_elmagyarazta_miert_kell_a_belgradi_vasutvonal_ha_kozben_Triesztben_kikotot_vettunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f850a67d-93e0-44b1-8279-2a3b171986ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_Szijjarto_elmagyarazta_miert_kell_a_belgradi_vasutvonal_ha_kozben_Triesztben_kikotot_vettunk","timestamp":"2019. november. 04. 16:15","title":"Szijjártó elmagyarázta, miért kell a belgrádi vasútvonal, ha közben Triesztben kikötőt vettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ed95d6-09f0-4cc9-ac6b-afe3e99d252e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A margitszigeti mellett a borsodi városban üzemel az ország legimpozánsabb zenélő szökőkútja. Igaz, a nemrég indult látványosság most téli szünetet tart, de tavasztól újra minden este gyönyörködhetnek a helyiek a vízijátékban.","shortLead":"A margitszigeti mellett a borsodi városban üzemel az ország legimpozánsabb zenélő szökőkútja. Igaz, a nemrég indult...","id":"20191105_Duborog_a_Tronok_harca_a_kazincbarcikai_zenelo_szokokuton_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31ed95d6-09f0-4cc9-ac6b-afe3e99d252e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058c38d9-a515-4201-b383-ba2f81db8685","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Duborog_a_Tronok_harca_a_kazincbarcikai_zenelo_szokokuton_video","timestamp":"2019. november. 05. 08:32","title":"Dübörög a Trónok harca a kazincbarcikai zenélő szökőkúton (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25828bf0-1d1d-44bc-8931-0330997f95f6","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A kormány nagyon akarja, ők viszont nem kérnek sem a házasságból, sem a szülésből. A hagyományokkal és a gazdaságpolitikai, demográfiai elképzelésekkel és elvárásokkal szakítva egyre több nő dönt úgy Dél-Koreában, hogy köszöni szépen, jó, sőt jobb neki egyedül. Őket kérdeztük.\r

