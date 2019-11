Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsonyt diktátorozza a Lokál, Fekete-Győr szerint Orbán fél, elfogadta a magyar javaslatot a NATO. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Karácsonyt diktátorozza a Lokál, Fekete-Győr szerint Orbán fél, elfogadta a magyar javaslatot a NATO. A hvg360 esti...","id":"20191031_Radar_360_Karacsonyt_diktatorozza_a_Lokal_FeketeGyor_szerint_Orban_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9acf70-987a-44c1-8b98-37c9c77e68db","keywords":null,"link":"/360/20191031_Radar_360_Karacsonyt_diktatorozza_a_Lokal_FeketeGyor_szerint_Orban_fel","timestamp":"2019. október. 31. 17:30","title":"Radar 360: bevásárolt az állam a Telenorba, Kövér Lenin-fiúkat emleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e56540-9ad0-4b2f-8a6c-8b6cbfa5b55d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megdobban a negyvenes generáció szíve, ha tényleg így lesz.\r

\r

","shortLead":"Megdobban a negyvenes generáció szíve, ha tényleg így lesz.\r

\r

","id":"20191101_Nagyon_ugy_fest_osszeall_a_Rage_Against_the_Machine_egy_amerikai_turnera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11e56540-9ad0-4b2f-8a6c-8b6cbfa5b55d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0347cbd-bdee-4e33-a11f-086550ed0f9c","keywords":null,"link":"/elet/20191101_Nagyon_ugy_fest_osszeall_a_Rage_Against_the_Machine_egy_amerikai_turnera","timestamp":"2019. november. 01. 17:55","title":"Nagyon úgy fest, összeáll a Rage Against the Machine egy amerikai turnéra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Egy egymondatos kormányhatározat a csütörtök esti Magyar Közlönyben a rég lejárt június 30-áról november 29-ére változtatta azt a határidőt, ameddig meg kell kötni a megállapodást egy orosz vállalattal az állítólag 1300 vagonra szóló egyiptomi megrendelést elnyert Dunakeszi Járműjavító megvételéről. Vagyis tovább csúszik a sokak által vitatott ügylet.","shortLead":"Egy egymondatos kormányhatározat a csütörtök esti Magyar Közlönyben a rég lejárt június 30-áról november 29-ére...","id":"20191101_Tovabb_csuszik_a_Dunakeszi_Jarmujavito_eladasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1167b7-2c9a-4d45-9855-413d55184cda","keywords":null,"link":"/kkv/20191101_Tovabb_csuszik_a_Dunakeszi_Jarmujavito_eladasa","timestamp":"2019. november. 01. 09:55","title":"Tovább csúszik a kormány nagy üzlete az oroszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EB távozó elnökét a kórházi ápolása alatt Frans Timmermans fogja helyettesíteni.","shortLead":"Az EB távozó elnökét a kórházi ápolása alatt Frans Timmermans fogja helyettesíteni.","id":"20191031_Meg_kell_muteni_JeanClaude_Junckert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12494d1-b892-4133-aa3c-794760dd89ef","keywords":null,"link":"/vilag/20191031_Meg_kell_muteni_JeanClaude_Junckert","timestamp":"2019. október. 31. 15:48","title":"Meg kell műteni Jean-Claude Junckert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72b3e577-5ac2-48e0-b840-a9836a8e485e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nincs nehéz akkumulátor és nagy villanymotor. Nincs zöld rendszámos polgárpukkasztás. Nincs turbó és gázolajos füstölés sem. Van viszont egy a végletekig optimalizált benzinmotor, ami olyan keveset fogyaszt, mintha gázolajjal működne. A Mazda ismét külön utakon jár. ","shortLead":"Nincs nehéz akkumulátor és nagy villanymotor. Nincs zöld rendszámos polgárpukkasztás. Nincs turbó és gázolajos füstölés...","id":"20191101_mazda_3_motorja_benzines_dizeles_skyactiv_x_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72b3e577-5ac2-48e0-b840-a9836a8e485e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e07d92-5052-44ea-bff1-73b3434f70c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_mazda_3_motorja_benzines_dizeles_skyactiv_x_teszt","timestamp":"2019. november. 01. 11:30","title":"Benzint iszik és dízelt prédikál: teszten a Mazda új csodamotorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32ac892-392f-4837-a0d9-1563968418c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsősorban családi használatra termesztette a kábítószert a férfi, de fizetőeszközként is bevetette a házimozi és a fúrógép megszereléséért.","shortLead":"Elsősorban családi használatra termesztette a kábítószert a férfi, de fizetőeszközként is bevetette a házimozi és...","id":"20191031_Ket_foliasatorban_termesztett_fuvet_a_tatabanyai_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c32ac892-392f-4837-a0d9-1563968418c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596418fd-165b-4e4a-bf87-79685b7c95ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Ket_foliasatorban_termesztett_fuvet_a_tatabanyai_ferfi","timestamp":"2019. október. 31. 08:38","title":"Két fóliasátorban termesztett füvet a tatabányai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb8c580-7bab-425f-821e-b7305f50da72","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kelet-európai csúcstalálkozó lesz a fedett pályás 1000-es torna elődöntőjében.","shortLead":"Kelet-európai csúcstalálkozó lesz a fedett pályás 1000-es torna elődöntőjében.","id":"20191101_Tenisz_DimitrovDjokovics_elodonto_lesz_Parizsban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbb8c580-7bab-425f-821e-b7305f50da72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2fae72-064a-471b-b786-06d483feb699","keywords":null,"link":"/sport/20191101_Tenisz_DimitrovDjokovics_elodonto_lesz_Parizsban","timestamp":"2019. november. 01. 18:39","title":"Tenisz: Dimitrov-Djokovics elődöntő lesz Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d40106b-231a-415a-8d54-1958653c9b1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most először fordult elő, hogy a világpiacon csökkentek a tisztán elektromos és plugin hibrid eladások.","shortLead":"Most először fordult elő, hogy a világpiacon csökkentek a tisztán elektromos és plugin hibrid eladások.","id":"20191031_maris_kipukkadt_a_villanyautolufi_visszaestek_az_eladasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d40106b-231a-415a-8d54-1958653c9b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2291cdbb-1bfc-414b-82e0-815ba7325a0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_maris_kipukkadt_a_villanyautolufi_visszaestek_az_eladasok","timestamp":"2019. október. 31. 06:41","title":"Máris kipukkadt a villanyautó-lufi? Visszaestek az eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]