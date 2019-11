Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a846cb43-7e05-4315-8896-72f77db3d741","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Galatasaray és a Club Brugge döntetlenje a csoportbéli ellenfélnek kedvezett.","shortLead":"A Galatasaray és a Club Brugge döntetlenje a csoportbéli ellenfélnek kedvezett.","id":"20191126_Meg_palyara_sem_lepet_de_tovabbjutott_a_Real_Madrid_es_a_Paris_SaintGermain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a846cb43-7e05-4315-8896-72f77db3d741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171cffa9-2679-4e11-8ce3-e1d26c4dd049","keywords":null,"link":"/sport/20191126_Meg_palyara_sem_lepet_de_tovabbjutott_a_Real_Madrid_es_a_Paris_SaintGermain","timestamp":"2019. november. 26. 21:42","title":"Még pályára sem lépett, de továbbjutott a Real Madrid ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyot hibázott egy amerikai kórház technikusa, ugyanis nem sterilizálta megfelelően a sebészeti eszközöket. A malőr következtében több száz beteg érintkezhetett különféle vírusokkal.","shortLead":"Nagyot hibázott egy amerikai kórház technikusa, ugyanis nem sterilizálta megfelelően a sebészeti eszközöket. A malőr...","id":"20191127_sterilizalas_orvosi_eszkoz_sebeseszkoz_hiv_hepatitis_virus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b055a16-e180-45ff-b6a9-d8133fee3442","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_sterilizalas_orvosi_eszkoz_sebeseszkoz_hiv_hepatitis_virus","timestamp":"2019. november. 27. 17:35","title":"Rosszul sterilizált eszközök miatt 1000 ember fertőződhetett meg HIV-vel az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af485e19-e576-4bc9-8172-f22e78be9be0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Perczel-glóbuszt kiállítják az Országos Széchényi Könyvtárban.","shortLead":"A Perczel-glóbuszt kiállítják az Országos Széchényi Könyvtárban.","id":"20191128_Orban_Viktor_foldgombjenek_pontos_masat_most_mar_kozelebbrol_is_megnezheti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af485e19-e576-4bc9-8172-f22e78be9be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b3463a-cf36-4b9e-9025-60ec17319fdb","keywords":null,"link":"/kultura/20191128_Orban_Viktor_foldgombjenek_pontos_masat_most_mar_kozelebbrol_is_megnezheti","timestamp":"2019. november. 28. 09:03","title":"Orbán Viktor földgömbjének pontos mását most már közelebbről is megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823be525-fd3f-4b7a-b054-ff7fe9dd8e43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szép lassan összeáll a kép, milyen lesz majd a Samsung 2020 tavaszán érkező új csúcsmobilja.","shortLead":"Szép lassan összeáll a kép, milyen lesz majd a Samsung 2020 tavaszán érkező új csúcsmobilja.","id":"20191127_samsung_galaxy_s11_plus_geekbench_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=823be525-fd3f-4b7a-b054-ff7fe9dd8e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ef4f91-68d8-4407-8345-8cd4121c2ba4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_samsung_galaxy_s11_plus_geekbench_teszt","timestamp":"2019. november. 27. 11:03","title":"Kiszivárgott egy korai teszteredmény a Samsung Galaxy S11+ erejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae68023d-f713-432a-b90e-747a0c522669","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Garantált, hogy ez a sokak által egyáltalán nem ismert terepjáró nem jön szembe minden nap az utakon. ","shortLead":"Garantált, hogy ez a sokak által egyáltalán nem ismert terepjáró nem jön szembe minden nap az utakon. ","id":"20191128_hallott_mar_az_ikarus_terepjarorol_ime_egy_elado_peldany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae68023d-f713-432a-b90e-747a0c522669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c7eab0-6af3-4b16-a07e-759ad73311e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_hallott_mar_az_ikarus_terepjarorol_ime_egy_elado_peldany","timestamp":"2019. november. 28. 06:41","title":"Hallott már az Ikarus terepjáróról? Íme egy eladó példány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1193561-40a9-4e34-88e4-f0fcbc64b8e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ötven kilométeres távolságban is érezhető robbanás történt a texasi Port Neches városában lévő vegyi üzemben.","shortLead":"Ötven kilométeres távolságban is érezhető robbanás történt a texasi Port Neches városában lévő vegyi üzemben.","id":"20191127_robbanas_texasi_vegyi_uzemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1193561-40a9-4e34-88e4-f0fcbc64b8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6bac61-35e0-4249-9d6a-35ecb217a70a","keywords":null,"link":"/vilag/20191127_robbanas_texasi_vegyi_uzemben","timestamp":"2019. november. 27. 13:37","title":"Hatalmas robbanás történt egy texasi vegyi üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter megnyugtatta Baranyi Krisztinát, hogy ha szükséges, a \"szolgálatok\" megteszik a szükséges intézkedéseket.","shortLead":"A belügyminiszter megnyugtatta Baranyi Krisztinát, hogy ha szükséges, a \"szolgálatok\" megteszik a szükséges...","id":"20191128_Pinter_szerint_egyelore_nem_merult_fel_nemzetbiztonsagi_kockazat_az_Erdoganfele_torok_iskolaval_kapcsolatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c7e047-72ef-4213-a6fa-349e0d5ee663","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Pinter_szerint_egyelore_nem_merult_fel_nemzetbiztonsagi_kockazat_az_Erdoganfele_torok_iskolaval_kapcsolatban","timestamp":"2019. november. 28. 14:32","title":"Pintér szerint nem merült fel nemzetbiztonsági kockázat az Erdogan-féle török iskolával kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd373e85-e394-4545-8b1e-c380f92cb6f9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Opus Global érdekeltsége a paksi atomerőmű bővítéséhez előkészítő munkákat végezhet.","shortLead":"Az Opus Global érdekeltsége a paksi atomerőmű bővítéséhez előkészítő munkákat végezhet.","id":"20191126_Harommilliard_forintos_megbizast_nyert_el_a_Meszaros_es_Meszaros_Kft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd373e85-e394-4545-8b1e-c380f92cb6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be238b8e-59ab-415f-a98d-40f0f6e318af","keywords":null,"link":"/kkv/20191126_Harommilliard_forintos_megbizast_nyert_el_a_Meszaros_es_Meszaros_Kft","timestamp":"2019. november. 26. 16:36","title":"Hárommilliárd forintos megbízást nyert el a Mészáros és Mészáros Kft.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]