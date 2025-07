„Ilyen az én hazám, mert földbe dugott fejjel élnek” – Pride-on forgatott klippel jelentkezett a Mörk énekese

„Hol a reménysugár / Hogy lehet itt végre szabad az élet / Ne áltass már / Hogy mindez könnyen véget érhet” – így hangzik Zentai Márk (Mark Zentaï) új, a HVG-n debütáló száma, a Szabadon egyik versszaka. A 2006-ban, a Megasztárban feltűnt, az együttes tavalyi leállásáig pedig a Mörk együttes énekeseként is ismert dalszerző-zenész a HVG-nek elmondta: már a Mörkben is fontos volt neki a társadalmi felelősségvállalás, de szólóban ez még inkább így van.

Mark Zentaï – Szabadon Zene/szöveg/ének/prod/mix/master: Zentai Márk Nagy köszönet Fenyvesi Mártonnak és Kovács Miklósnak a rengeteg segítségért! Basszusgitár: Szeifert Jason Bálint Gitár: Papp Mukunda Borító: Meruyert Bacheyeva Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

„Az elmúlt évek során még a MÖRK-kel is volt néhány olyan dalunk, koncertünk és szereplésünk, amivel kiálltunk egy-egy ügy mellett, de sokszor nem értettünk egyet abban a zenekaron belül, hogy mennyire érdemes belefolyni az aktuális történésekbe. Én ebben az értelemben mindig aktívabb és szókimondóbb szerettem volna lenni, így hát természetes, hogy ebbe az irányba megyek egyedül.

Bizonyos helyzetekben tényleg nagyon veszélyes a hallgatás és az a passzív támogatás, ami a hallgatás által létrejön, és azt gondolom, hogy a szabad, polgári demokráciánk szisztematikus aláásása egy ilyen folyamat, ami ellen minden rendelkezésre álló eszközzel küzdeni kell”

– mondta el a HVG-nek Zentai.

A dal magyar nyelvű dalszövegével kapcsolatban úgy fogalmazott: „A múltban sokszor próbálkoztam magyar dalszövegek írásával, de 2-3 éve születnek csak olyan magyar nyelvű soraim, amiket tényleg szeretek is. A próbálkozás eleinte csak onnan jött, hogy zavart, hogy itthon szinte sosem éreztem azt, hogy igazán értenék az angol szövegeimet, pedig sok energiát tettem mindig is a szövegírásba. Idővel viszont rá kellett jönnöm, hogy vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen muszáj magyarul kifejeznem.”

A Mörk 2024 októberében jelentette be, hogy befejezik az aktív alkotást, de a szólóprojektről Zentai azt mondja, az nem tekinthető egyszerűen az együttes folytatásának: már 2021-ben is jelent meg tőle dal a saját nevén. „A Mörk után felszabaduló kreatív energiákat több új projekt elindítására is fel szeretném használni, és

mivel az éneklést abbahagyni nem tudom, saját nevemen továbbra is éneklős, soul-alapú dalokat fogok kihozni.

Készülőben van egy nagyobb új anyag is, de még gyűjtöm hozzá a dalokat” – mondta el.

„Ennek a projektnek talán az az érdekessége, hogy nagyon sok mindent én magam csinálok, a dalszerzéstől a hangszerelésen át egészen a keverésig, masteringig. Ez óriási kreatív szabadság, amit néha jobban élvezek, néha kevésbé, mindenesetre tíz év zenekarozás után nagyon vágytam rá. Ezekben a folyamatokban azért vannak emberek, akiknek a segítségére és feedbackjére tudok építeni (ilyen például Fenyvesi Márton), nélkülük nem menne, de kifejezetten büszke vagyok arra, hogy már a teljes alkotási folyamatot végig tudom vinni egyedül, ha épp ehhez van kedvem. Annyiban viszont hasonlít a mostani helyzet a korai Mörkre, hogy a klipet is (nagyrészt) magam készítettem” – fogalmaz Zentai.

A Pride-ot, amelyen a klip második felét vette fel a zenész, idén június 28-án szervezte meg a kormány tiltása miatt önkormányzati rendezvényként, Budapest Büszkeség Menete néven a főváros. Az eseményen a tiltás miatt az eddigi rekordrészvételhez képest több mint ötször annyian voltak jelent, a becslések szerint nagyjából 200 ezren. A felvonulás atrocitások nélkül, békésen zajlott le.