Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0534158b-337a-48fd-a986-040e3393f591","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre élőben düböröghet a Where Is My Mind?","shortLead":"Végre élőben düböröghet a Where Is My Mind?","id":"20191203_Szeptemberben_eloszor_koncertezik_Budapesten_a_Pixies","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0534158b-337a-48fd-a986-040e3393f591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f8a53e-a62e-4027-b4d1-2afd4692fea3","keywords":null,"link":"/kultura/20191203_Szeptemberben_eloszor_koncertezik_Budapesten_a_Pixies","timestamp":"2019. december. 03. 09:53","title":"Szeptemberben először koncertezik Budapesten a Pixies","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632202c8-6fad-40fb-a9eb-83870778ed47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök otthon, a főpolgármester a Városháza téren.","shortLead":"A miniszterelnök otthon, a főpolgármester a Városháza téren.","id":"20191201_orban_viktor_karacsony_gergely_advent_gyertya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=632202c8-6fad-40fb-a9eb-83870778ed47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e1ea1b-b882-47c2-b988-39fd45e4de18","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_orban_viktor_karacsony_gergely_advent_gyertya","timestamp":"2019. december. 01. 22:34","title":"Orbán és Karácsony is gyertyát gyújtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fb3372-6aa0-4b88-983f-5cb8f7cd108b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Leesett az első hó és hozta, amit ilyenkor szokott.","shortLead":"Leesett az első hó és hozta, amit ilyenkor szokott.","id":"20191202_bkk_fovaros_csuszos_ut_latyak_havazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71fb3372-6aa0-4b88-983f-5cb8f7cd108b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22747e16-edd0-45ad-a052-f0dc5594cc67","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_bkk_fovaros_csuszos_ut_latyak_havazas","timestamp":"2019. december. 02. 07:15","title":"Csúsznak az utak, késnek a vonatok – megjött a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Respekt egyik forrása azt mondta: Babis tevékenysége sérti a cseh és az európai jogrendet is.\r

","shortLead":"A Respekt egyik forrása azt mondta: Babis tevékenysége sérti a cseh és az európai jogrendet is.\r

","id":"20191201_Osszeferhetetlenseg_Europai_Bizottsag_Andrej_Babis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e7f85b-50fa-40ef-9abe-f6d1f2dee3ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_Osszeferhetetlenseg_Europai_Bizottsag_Andrej_Babis","timestamp":"2019. december. 01. 21:41","title":"Egy cseh lap szerint összeférhetetlenséget állapított meg az Európai Bizottság Andrej Babisnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2959475f-6c9c-4808-999f-1c7b63d272c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még mindig robotok nélkül, szerény automatizálással igyekeznek túlélni az év végi hajrát a legnagyobb webáruházak. Kevés a targoncás és a futár, miközben csomagból évről évre több van. Megnéztük, hogyan dolgoznak a raktárakban nem sokkal fekete péntek után, kevéssel karácsony előtt. ","shortLead":"Még mindig robotok nélkül, szerény automatizálással igyekeznek túlélni az év végi hajrát a legnagyobb webáruházak...","id":"20191203_online_kereskedelem_fekete_pentek_logisztika_webaruhazak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2959475f-6c9c-4808-999f-1c7b63d272c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f860ce-a102-4159-9ebe-e608b8be9be5","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_online_kereskedelem_fekete_pentek_logisztika_webaruhazak","timestamp":"2019. december. 03. 06:30","title":"Bejutottunk a gigantikus raktárakba, ahonnan a karácsonyi ajándékokat szállítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f900be-6603-4d37-a8d9-9733fdeda3b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy egyetemi hallgató olyan iPhone-alkalmazást készít, amely segíthet a nosztalgiázásban: iPod Classicot varázsol az iPhone-ból.","shortLead":"Egy egyetemi hallgató olyan iPhone-alkalmazást készít, amely segíthet a nosztalgiázásban: iPod Classicot varázsol...","id":"20191202_ios_app_iphonebol_ipod_classic","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41f900be-6603-4d37-a8d9-9733fdeda3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b2be21-422a-49dd-996a-1f633164c17c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_ios_app_iphonebol_ipod_classic","timestamp":"2019. december. 02. 10:03","title":"Valaki kitalálta, hogyan lehet az iPhone-ból iPod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3ff090-868d-4d1e-b11d-454657bf4ecf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hat és fél éves mélypontra lassult az indiai gazdaság növekedése ez elmúlt időszakban","shortLead":"Hat és fél éves mélypontra lassult az indiai gazdaság növekedése ez elmúlt időszakban","id":"20191201_Lassult_az_indiai_gazdasag_novekedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b3ff090-868d-4d1e-b11d-454657bf4ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233ef244-507e-4772-8c70-bf1e66ec89ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_Lassult_az_indiai_gazdasag_novekedese","timestamp":"2019. december. 01. 13:34","title":"Lassult az indiai gazdaság növekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c0def6e-4ad9-4b91-912e-b95a718b9cb0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme a megoldás azok számára, akik a hétköznapi Chironokat egyszerűen túl unalmasnak találják. ","shortLead":"Íme a megoldás azok számára, akik a hétköznapi Chironokat egyszerűen túl unalmasnak találják. ","id":"20191202_sotet_hangulatban_ket_uj_meregdraga_bugatti_chiront_lepleztek_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c0def6e-4ad9-4b91-912e-b95a718b9cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c915e7-04d0-45ec-85c2-352f8ae2f74c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_sotet_hangulatban_ket_uj_meregdraga_bugatti_chiront_lepleztek_le","timestamp":"2019. december. 02. 11:21","title":"Sötét hangulatban: két új méregdrága Bugatti Chiront lepleztek le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]