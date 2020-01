Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31879f8a-a31a-4eae-9c0d-462c484bb59f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IEVA új okosóráját annyiféle szenzorral látták el, mint egy időjárás-állomást. Még az UV-sugárzást is méri.","shortLead":"Az IEVA új okosóráját annyiféle szenzorral látták el, mint egy időjárás-állomást. Még az UV-sugárzást is méri.","id":"20200108_ieva_time_c_okosora_ces_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31879f8a-a31a-4eae-9c0d-462c484bb59f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7614f94e-7c53-491b-a5ab-dbce2e935e5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_ieva_time_c_okosora_ces_2020","timestamp":"2020. január. 08. 10:33","title":"Elkészült az okosóra, ami tényleg mindent mér – mindent is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c36d9e2-b808-4497-8887-516e21b09691","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A madár nyolc méterre a parttól jutott bajba.","shortLead":"A madár nyolc méterre a parttól jutott bajba.","id":"20200108_jegbe_fagyott_hattyu_rackeve_tuzoltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c36d9e2-b808-4497-8887-516e21b09691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f664c5e6-f44e-40da-9637-5c027d1f633c","keywords":null,"link":"/elet/20200108_jegbe_fagyott_hattyu_rackeve_tuzoltok","timestamp":"2020. január. 08. 16:21","title":"Jégbe fagyott hattyút mentettek a ráckevei tűzoltók – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e947cf0-6ba5-4a26-84a0-d6a3fe6ea0b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ao Air is egyike azoknak a vállalatoknak, amelyek a légszennyezettségből próbálnak pénzt csinálni.","shortLead":"Az Ao Air is egyike azoknak a vállalatoknak, amelyek a légszennyezettségből próbálnak pénzt csinálni.","id":"20200109_ao_air_arcmaszk_levegoszuro_legszennyezes_ces_2020_rossz_levego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e947cf0-6ba5-4a26-84a0-d6a3fe6ea0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51815a16-070c-4e09-a4e5-d6fb62af510f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_ao_air_arcmaszk_levegoszuro_legszennyezes_ces_2020_rossz_levego","timestamp":"2020. január. 09. 14:03","title":"Itt egy újabb cég, amelyik a tiszta levegőért kér pénzt, és nem is keveset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a13ae4-739e-49d1-beee-decc13d1867d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jövőben ingáznak majd London és Észak-Amerika között és egy jótékonysági alapítványt szeretnének létrehozni. ","shortLead":"A jövőben ingáznak majd London és Észak-Amerika között és egy jótékonysági alapítványt szeretnének létrehozni. ","id":"20200108_Visszavonul_Harry_herceg_Meghan_Markle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04a13ae4-739e-49d1-beee-decc13d1867d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078af7d2-afc9-444c-989c-ffca957e3008","keywords":null,"link":"/elet/20200108_Visszavonul_Harry_herceg_Meghan_Markle","timestamp":"2020. január. 08. 20:23","title":"Visszavonul és saját lábára áll Harry herceg és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Motorhiba okozhatta az ukrán repülő tragédiáját.","shortLead":"Motorhiba okozhatta az ukrán repülő tragédiáját.","id":"20200108_iran_ukrajna_repulo_boeing_lezuhant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4f2c82-30b2-4910-8831-9133bfcd0af1","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_iran_ukrajna_repulo_boeing_lezuhant","timestamp":"2020. január. 08. 09:46","title":"Az ukránok szerint nem terrortámadás miatt zuhant le a repülőjük Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5a3f1a-a0b9-447b-958c-ad76e94ba605","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Táblagép és laptop helyett a két eszköz hibrid változatát terjesztené el a fogyasztók között az Intel – derült ki a gyártó a CES 2020 elektronikai szakkiállításon tartott előadásán. Az eszköz hajlítható.","shortLead":"Táblagép és laptop helyett a két eszköz hibrid változatát terjesztené el a fogyasztók között az Intel – derült ki...","id":"20200107_intel_horseshoe_bend_laptop_tablet_hibrid_osszehajthato_kijelzo_ces_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b5a3f1a-a0b9-447b-958c-ad76e94ba605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d0fde8-45d8-4972-ab12-038e9bf238c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_intel_horseshoe_bend_laptop_tablet_hibrid_osszehajthato_kijelzo_ces_2020","timestamp":"2020. január. 07. 18:15","title":"Az Intel megmutatta, hogyan kellene szerintük kinézniük a jövő laptopjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a431a36-7488-49ac-aaa9-077a4e9d7962","c_author":"Sz. Bíró Zoltán","category":"360","description":"Olvadás köszöntött be a Nyugat és Oroszország kapcsolatában, anélkül hogy Moszkvának engedményt kellett volna tennie. Vlagyimir Putyin kijátszhatja a kínai kártyát is, de rendszerének belső problémái miatt aligha vállalkozik újabb külpolitikai kalandra – véli szerzőnk, akinek most jelent meg Putyin Oroszországa című új könyve.","shortLead":"Olvadás köszöntött be a Nyugat és Oroszország kapcsolatában, anélkül hogy Moszkvának engedményt kellett volna tennie...","id":"202001__oroszorszag_avilagban__anyugat_dilemmaja__kina_vonzereje__tobbdimenzios_jatszma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a431a36-7488-49ac-aaa9-077a4e9d7962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6352136-ec05-40c6-9096-aebb2f6b7faa","keywords":null,"link":"/360/202001__oroszorszag_avilagban__anyugat_dilemmaja__kina_vonzereje__tobbdimenzios_jatszma","timestamp":"2020. január. 08. 11:00","title":"Oroszország visszakerülhet a jófiúk klubjába, ha nem kacérkodik Kínával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c646b3b-e09e-4d16-b31d-c93e07746f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar lakosság igen nagy része szerint be kellene tiltani az eldobható szatyrokat, nem kevesen pedig a környezetszennyező autókat is kivezettetnék a magyar utakról. Érdekes kutatásról jött hír.","shortLead":"A magyar lakosság igen nagy része szerint be kellene tiltani az eldobható szatyrokat, nem kevesen pedig...","id":"20200109_klimaintezkedes_szelturbina_kutatas_greenpeace_magyarorszag_kornyezetszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c646b3b-e09e-4d16-b31d-c93e07746f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4076cabb-6b3d-4572-be3c-7c36165dc347","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_klimaintezkedes_szelturbina_kutatas_greenpeace_magyarorszag_kornyezetszennyezes","timestamp":"2020. január. 09. 10:55","title":"Greenpeace: Szélerőműveket szeretne a kormánytól sok magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]