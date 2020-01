Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Órákig korlátozzák a forgalmat.","shortLead":"Órákig korlátozzák a forgalmat.","id":"20200117_Robbanotestet_talaltak_Szolnokon_orakig_korlatozzak_a_forgalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b64336-8bec-4460-a0f2-998f39821de5","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Robbanotestet_talaltak_Szolnokon_orakig_korlatozzak_a_forgalmat","timestamp":"2020. január. 17. 17:41","title":"Világháborús bombát találtak Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4cd3e8-cae5-40f8-89fa-6f165dec2a8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy mikor kerül a boltok polcaira a Microsoft új telefonja, a Surface Duo, egyelőre nem tudni. Egy érdekesség azonban már napvilágot látott róla.","shortLead":"Hogy mikor kerül a boltok polcaira a Microsoft új telefonja, a Surface Duo, egyelőre nem tudni. Egy érdekesség azonban...","id":"20200117_microsoft_surface_duo_osszehajthato_telefon_szabadalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f4cd3e8-cae5-40f8-89fa-6f165dec2a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4940a9-d6bc-4fe6-8fb3-76ea60ebb325","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_microsoft_surface_duo_osszehajthato_telefon_szabadalom","timestamp":"2020. január. 18. 10:03","title":"Előkerült egy érdekes rajz a Microsoft izgalmas új telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf81a00-daa0-4877-a9d4-8535110c53df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Benyújtotta lemondását pénteken Vallettában Lawrence Cutajar máltai rendőrfőnök, akit a civil társadalom és a család azzal vádolt, hogy akadályozta a Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró 2017-ben elkövetett meggyilkolásának felderítését.","shortLead":"Benyújtotta lemondását pénteken Vallettában Lawrence Cutajar máltai rendőrfőnök, akit a civil társadalom és a család...","id":"20200117_daphne_caruana_galizia_ujsagiro_gyilkossag_rendorfonok_malta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bf81a00-daa0-4877-a9d4-8535110c53df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a2d889-be7e-4a99-88d0-149c2b1c682b","keywords":null,"link":"/vilag/20200117_daphne_caruana_galizia_ujsagiro_gyilkossag_rendorfonok_malta","timestamp":"2020. január. 17. 17:01","title":"A rendőrfőnök is belebukott a máltai újságíró elleni merényletbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Több pénzt kapnak a területi közigazgatásban dolgozók, és visszajön a cafeteria-rendszer is.","shortLead":"Több pénzt kapnak a területi közigazgatásban dolgozók, és visszajön a cafeteria-rendszer is.","id":"20200118_A_kormanynak_is_feltunt_a_kormanyhivatalok_tulterheltsege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bee5c3-8c7d-4fc2-b062-8e0b33dec470","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_A_kormanynak_is_feltunt_a_kormanyhivatalok_tulterheltsege","timestamp":"2020. január. 18. 09:47","title":"A kormánynak is feltűnt a kormányhivatalok túlterheltsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df428e5b-43c0-4d31-80a5-3fa32d08bebd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi 2017 őszén megerőszakolt, majd megölt egy idős asszonyt. Bűnpártolás miatt a férfi fiatalkorú ismerősét is elítéltek.","shortLead":"A férfi 2017 őszén megerőszakolt, majd megölt egy idős asszonyt. Bűnpártolás miatt a férfi fiatalkorú ismerősét is...","id":"20200117_zsambok_gyilkossag_tenyleges_eletfogytiglan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df428e5b-43c0-4d31-80a5-3fa32d08bebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce907bb-e3c5-44b6-a28f-becab23c171e","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_zsambok_gyilkossag_tenyleges_eletfogytiglan","timestamp":"2020. január. 17. 17:18","title":"Tényleges életfogytiglant kapott a zsámboki gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b68b4b30-c251-4bde-a016-06600aab5991","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Gustav Klimt 23 éve ellopott festményét találták meg véletlenül az észak-olaszországi Piancenzában decemberben.","shortLead":"Gustav Klimt 23 éve ellopott festményét találták meg véletlenül az észak-olaszországi Piancenzában decemberben.","id":"20200118_Elokerult_egy_ellopott_Klimtfestmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b68b4b30-c251-4bde-a016-06600aab5991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf233a84-1f7c-4ad7-8020-cb942e3e0490","keywords":null,"link":"/kultura/20200118_Elokerult_egy_ellopott_Klimtfestmeny","timestamp":"2020. január. 18. 15:32","title":"Előkerült egy ellopott Klimt-festmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423ed443-faab-4fb1-8573-11f8d000d776","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kíváncsiak voltunk arra, hogy mire képes a gyakorlatban a sokat ígérő legújabb wifi-technológia, így hát fogtunk egy újgenerációs routert, egy csúcsmobilt és egy gyors notebookot, és minden irányban meghajtottuk a biteket.","shortLead":"Kíváncsiak voltunk arra, hogy mire képes a gyakorlatban a sokat ígérő legújabb wifi-technológia, így hát fogtunk...","id":"20200118_wifi_6_router_vasarlas_velemeny_tapasztalat_teszt_okostelefon_laptop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=423ed443-faab-4fb1-8573-11f8d000d776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89305d75-c7f2-41fb-b18b-febf494543f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_wifi_6_router_vasarlas_velemeny_tapasztalat_teszt_okostelefon_laptop","timestamp":"2020. január. 18. 20:00","title":"Ilyen wifit akar majd otthonra: mutatjuk, mennyivel jobb a wifi 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19865296-f87b-421f-abb9-6a5bc623266e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Néhány héten belül két ritka mélytengeri delfint is partra mosott a víz egy ausztrál partszakaszon. A két egyedet a Viktória állambeli Port Fairy keleti partjainál találták meg. Csak az egyik állat tetemét tudták a hatóságok megvizsgálni.","shortLead":"Néhány héten belül két ritka mélytengeri delfint is partra mosott a víz egy ausztrál partszakaszon. A két egyedet...","id":"20200118_melytengeri_delfin_ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19865296-f87b-421f-abb9-6a5bc623266e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36566a2a-ed1a-48d6-98a4-b6752b24cd57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_melytengeri_delfin_ausztralia","timestamp":"2020. január. 18. 16:03","title":"Igen ritka mélytengeri delfineket mosott partra a víz Ausztráliában, ráadásul kettőt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]