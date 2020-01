Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"caa4a629-fa02-4115-ba6c-dad4247bec49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Módosítani kellett a korábbi tendert.","shortLead":"Módosítani kellett a korábbi tendert.","id":"20200123_meszaros_lorinc_cegek_vasutvonal_vasut_debrecen_bmw_gyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caa4a629-fa02-4115-ba6c-dad4247bec49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f3eb9d-518c-4755-832b-ab5394c875c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_meszaros_lorinc_cegek_vasutvonal_vasut_debrecen_bmw_gyar","timestamp":"2020. január. 23. 09:54","title":"Drágul a Mészáros-féle BMW-s munka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d0fed7-44af-4368-8a4b-e45b26657a4a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Habony Árpád bútorai lassabban értek haza Londonból, mint amennyi idő alatt kibontakozott a kormány legújabb gyűlöletkampánya. A vád ismerős, csak az apropó új. Orbán Viktor és a Fidesz szerint nyerészkedő civil szervezetek szövetkeztek a magyarországi cigánysággal, hogy megrövidítsék az államot, előkészítsék az illegitim hatalomváltást, és kifosszák a gürcölő többségi társadalmat. Aki pedig visszautasítja ezt a narratívát, az nem pusztán a kormány ellensége: a Fidesz és sajtója szerint a gyűlöletet visszautasítók azok, akik polgárháborúba sodorják az országot.","shortLead":"Habony Árpád bútorai lassabban értek haza Londonból, mint amennyi idő alatt kibontakozott a kormány legújabb...","id":"202004_a_jognal_is_erosebb_jogforras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39d0fed7-44af-4368-8a4b-e45b26657a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e598353f-ff67-4175-9201-a6cbf74e7dd1","keywords":null,"link":"/360/202004_a_jognal_is_erosebb_jogforras","timestamp":"2020. január. 23. 11:00","title":"A roma döntéshozók hallgatnak Gyöngyöspatáról és ez is csak Orbánnak jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e332432c-532a-47ba-882c-7832fc792a15","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Feltérképezik a műanyagszennyezést a folyó teljes hosszában.","shortLead":"Feltérképezik a műanyagszennyezést a folyó teljes hosszában.","id":"20200122_Kiderulhet_mennyi_muanyag_van_a_Tiszaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e332432c-532a-47ba-882c-7832fc792a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8312cee6-bb1b-48dc-880d-0e2ae90ca407","keywords":null,"link":"/elet/20200122_Kiderulhet_mennyi_muanyag_van_a_Tiszaban","timestamp":"2020. január. 22. 16:29","title":"Kiderülhet, mennyi műanyag van a Tiszában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c1a53f-7fb8-4d7e-b4b7-be1b6f72c707","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"20200123_Gergely_Marton_Tessek_valasztani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3c1a53f-7fb8-4d7e-b4b7-be1b6f72c707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ab7263-caa6-49ec-a291-3d396f6ed740","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Gergely_Marton_Tessek_valasztani","timestamp":"2020. január. 23. 09:30","title":"Gergely Márton: Tessék választani!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86219b7f-cf29-4f58-b8b3-9987ae86d4cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szép lassan a február 11-én érkező Galaxy Z Flipről is szivárognak az információk. Egy új Twitter-bejegyzésben arról is szó esett, milyen processzor kerülhet bele.","shortLead":"Szép lassan a február 11-én érkező Galaxy Z Flipről is szivárognak az információk. Egy új Twitter-bejegyzésben arról is...","id":"20200124_samsung_galaxy_z_flip_kijelzo_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86219b7f-cf29-4f58-b8b3-9987ae86d4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bfff52c-f349-422f-adad-d5d2e7a23ee9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_samsung_galaxy_z_flip_kijelzo_processzor","timestamp":"2020. január. 24. 13:03","title":"Üveg kijelzőt kaphat a Samsung új összecsukható okostelefonja, a Galaxy Z Flip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905d1c56-340e-426f-8a06-cbfbef9eeb72","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korszerű biobankot alakítanak ki a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE), és a felsőoktatási intézmény csatlakozik az európai biobankokat összefogó kutatási hálózathoz. ","shortLead":"Korszerű biobankot alakítanak ki a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE), és a felsőoktatási intézmény csatlakozik...","id":"20200124_szte_biobank_szeged","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=905d1c56-340e-426f-8a06-cbfbef9eeb72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4187ea82-6b66-4a7a-a8fa-2920cc87f416","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_szte_biobank_szeged","timestamp":"2020. január. 24. 10:03","title":"Biobankot nyitnak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0eb10a4-ba24-46b5-b859-5af43b5a7617","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két év és 100 000 munkaóra kellett ahhoz, hogy a muslica agyának nagyjából harmadát sikerüljön feltérképezni.","shortLead":"Két év és 100 000 munkaóra kellett ahhoz, hogy a muslica agyának nagyjából harmadát sikerüljön feltérképezni.","id":"20200122_google_agykutatas_agy_modellezese_3d_terkep_muslica","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0eb10a4-ba24-46b5-b859-5af43b5a7617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5354bde0-b634-4547-9f03-279c5a328f45","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_google_agykutatas_agy_modellezese_3d_terkep_muslica","timestamp":"2020. január. 22. 20:03","title":"Videó: Fogták a muslica agyát, és ráeresztették a Google algoritmusát – az eredmény lenyűgöző lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a4b462-8871-4bb2-8a74-7381100c594d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legfeljebb négy hónapot pótolnak ki, hogy a szegények is kapjanak ellátást.","shortLead":"Legfeljebb négy hónapot pótolnak ki, hogy a szegények is kapjanak ellátást.","id":"20200124_Erzsebetvaros_atvallalja_a_raszorulok_TBtartozasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7a4b462-8871-4bb2-8a74-7381100c594d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae32d39-5a05-4df7-9f66-d3af3ec004c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Erzsebetvaros_atvallalja_a_raszorulok_TBtartozasat","timestamp":"2020. január. 24. 10:00","title":"Erzsébetváros átvállalja a rászorulók tb-tartozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]