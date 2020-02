Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9ff9b66-1f7d-4081-a591-1a6001c0b921","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mit gondol a kizöldülő Orbán Viktorról, a néppárttal frigyre lépő ökopártokról és a mai lázadó ifjúságról 1968 vezéralakja, Daniel Cohn-Bendit? A francia-német zöldmozgalom meghatározó alakja nyugdíjas éveit tölti, pedig lehetne Macron minisztere is. Véleménye azért még van mindenről.","shortLead":"Mit gondol a kizöldülő Orbán Viktorról, a néppárttal frigyre lépő ökopártokról és a mai lázadó ifjúságról 1968...","id":"202006__daniel_cohnbendit__klimavedelemrol_afiatalok_lazadasarol__orban_klimavedo_lett_mazel_tov","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9ff9b66-1f7d-4081-a591-1a6001c0b921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a616e3-8acd-4b6b-8746-71eec2ef1dd4","keywords":null,"link":"/360/202006__daniel_cohnbendit__klimavedelemrol_afiatalok_lazadasarol__orban_klimavedo_lett_mazel_tov","timestamp":"2020. február. 06. 13:00","title":"Cohn-Bendit: Ha Orbán módszere fertőző, akkor legyen az emberséges politika is az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok más gyártó is veszélyben van.","shortLead":"Sok más gyártó is veszélyben van.","id":"20200207_koronavirus_autogyartas_fiat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773473fc-bc6d-46d6-89e3-5170396f08e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_koronavirus_autogyartas_fiat","timestamp":"2020. február. 07. 09:31","title":"Leállhat a Fiat gyártása a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc04c99-21f5-4600-9f17-da3f08c7991e","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Demeter Szilárd nem talált ki semmi újat, csak egy még le nem osztott, meg nem szállt területet a magyar kultúrában. Cikkükben bemutatjuk, hogy eddig hol és mit nyert és miben szenvedett vereséget. ","shortLead":"Demeter Szilárd nem talált ki semmi újat, csak egy még le nem osztott, meg nem szállt területet a magyar kultúrában...","id":"20200206_Demeter_Szilard_tundoklese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dc04c99-21f5-4600-9f17-da3f08c7991e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f269cd9-5652-4e0a-b81e-52b9ce1ab7f9","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_Demeter_Szilard_tundoklese","timestamp":"2020. február. 06. 06:30","title":"Demeter Szilárd korántsem mindenható, egyelőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb79f0ab-85ea-4c79-913b-5a609494b636","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben gyártásba került Model Y-nal egész komoly távolságot lehet megtenni két töltés között. ","shortLead":"A nemrégiben gyártásba került Model Y-nal egész komoly távolságot lehet megtenni két töltés között. ","id":"20200207_feny_derult_a_legujabb_tesla_valos_hatotavjara__nem_lehet_panasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb79f0ab-85ea-4c79-913b-5a609494b636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea1de3c-07de-41b0-a944-c6352e79b9fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200207_feny_derult_a_legujabb_tesla_valos_hatotavjara__nem_lehet_panasz","timestamp":"2020. február. 07. 11:21","title":"Fény derült a legújabb Tesla valós hatótávjára – nem lehet panasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b6badf-187e-4a6f-aa64-0301b8672815","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A százhárom évesen elhunyt Kirk Douglas Hollywood aranykorának egyik utolsó élő legendája volt, aki olyan klasszikusokkal írta be magát a filmtörténetbe, mint a Spartacus vagy A nap szerelmese. Hosszú élete során pedig Budapestre is eljutott.","shortLead":"A százhárom évesen elhunyt Kirk Douglas Hollywood aranykorának egyik utolsó élő legendája volt, aki olyan...","id":"20200206_Meghalt_Kirk_Douglas_aki_veget_vetett_a_hollywoodi_feketelistaknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00b6badf-187e-4a6f-aa64-0301b8672815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217d1f55-4f48-4a3e-a67b-a38d2e90d446","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_Meghalt_Kirk_Douglas_aki_veget_vetett_a_hollywoodi_feketelistaknak","timestamp":"2020. február. 06. 10:58","title":"Kirk Douglas: a legenda, aki véget vetett a hollywoodi feketelistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a tervek szerint augusztus 5-től kezdi el blokkolni az interneten azokat a videós hirdetéseket, amelyek nem felelnek meg bizonyos szabályoknak.","shortLead":"A Google a tervek szerint augusztus 5-től kezdi el blokkolni az interneten azokat a videós hirdetéseket, amelyek nem...","id":"20200206_google_chrome_bongeszo_videos_hirdetes_coalition_for_better_ads_reklam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018268fa-d710-452d-bbe8-e089eb3e1b0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_google_chrome_bongeszo_videos_hirdetes_coalition_for_better_ads_reklam","timestamp":"2020. február. 06. 18:03","title":"Bevezet egy új szabályt a Google a Chrome böngészőben, eltűnhetnek a zavaró videós hirdetések az internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Az influenza éppúgy lehet halálos, a nagyobb járványok idején évente ezrekkel növeli meg a halálozások számát, mégsem tartjuk annyira veszélyesnek, hogy ne maradjon raktáron több százezer ingyenes védőoltás. ","shortLead":"Az influenza éppúgy lehet halálos, a nagyobb járványok idején évente ezrekkel növeli meg a halálozások számát, mégsem...","id":"20200205_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0450c0-9cfd-4c19-ba2a-91b2aa1d83b5","keywords":null,"link":"/360/20200205_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. február. 05. 19:10","title":"Az itthon még sose látott koronavírusostól rettegünk, miközben van 17,5 ezer influenzásunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52992b0f-dd2f-42cd-895e-0397bb7e46ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neurális hálózat segítségével nemcsak felskálázni lehetett A vonat érkezése című filmet, de 60 képkocka/másodperc sebességre is sikerült átkonvertálni.","shortLead":"A neurális hálózat segítségével nemcsak felskálázni lehetett A vonat érkezése című filmet, de 60 képkocka/másodperc...","id":"20200207_louis_lumiere_a_vonat_erkezese_4k_felbontas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52992b0f-dd2f-42cd-895e-0397bb7e46ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45e67e6-4bcf-4dac-84fa-3f17f07ef281","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_louis_lumiere_a_vonat_erkezese_4k_felbontas","timestamp":"2020. február. 07. 08:03","title":"Lenyűgöző videó: íme Lumière 124 éves filmje 4K-s felbontásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]