[{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megindult a hatósági ellenőrzés a kínai járatokkal érkező utasoknál.","shortLead":"Megindult a hatósági ellenőrzés a kínai járatokkal érkező utasoknál.","id":"20200131_budapest_airport_ferihegy_koronavirus_kina_utasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490ef7d8-55d7-48b9-9447-632b89b35b76","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_budapest_airport_ferihegy_koronavirus_kina_utasok","timestamp":"2020. január. 31. 18:50","title":"Mostantól Ferihegyen is testhőmérséklet-vizsgálat várja a Kínából érkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b7913c1-e0bb-4e2c-8d22-e44fa926d395","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Rengeteg kérdést kaptunk olvasóinktól arról, hogyan változnak a Nagy-Britanniába utazás, a munkavállalás, az adózás vagy éppen a telefonálás szabályai a Brexit után. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.","shortLead":"Rengeteg kérdést kaptunk olvasóinktól arról, hogyan változnak a Nagy-Britanniába utazás, a munkavállalás, az adózás...","id":"20200201_gyakori_kerdesek_es_valaszok_a_brexitrol_vizum_roaming_munkavallalas_utazasi_szabalyok_EU_Anglia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b7913c1-e0bb-4e2c-8d22-e44fa926d395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e564222-665e-46fd-829e-8be376ac9ce8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200201_gyakori_kerdesek_es_valaszok_a_brexitrol_vizum_roaming_munkavallalas_utazasi_szabalyok_EU_Anglia","timestamp":"2020. február. 01. 09:36","title":"Mehetek még fapadossal Londonba? Bevezetik a vízumot? - minden, amit a Brexit után tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjféltől mindegyik nyilvánossá válik.","shortLead":"Éjféltől mindegyik nyilvánossá válik.","id":"20200131_vagyonnyilatkozat_orszaggyulesi_kepviselo_parlament_mentelmi_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46140ce-0de3-49ff-aae5-4406c7351f76","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_vagyonnyilatkozat_orszaggyulesi_kepviselo_parlament_mentelmi_bizottsag","timestamp":"2020. január. 31. 21:25","title":"Minden képviselő határidőre leadta a vagyonnyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f38b320-d5d1-4948-9ea2-3f5fb0cb93c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes Bajkai István nemesfém készlete és CD gyűjteménye még megvan, de jelentősen visszaesett az állami megrendelésekkel kistafírozott ügyvédi irodájából származó bevétele. Autója viszont továbbra sincs.","shortLead":"A fideszes Bajkai István nemesfém készlete és CD gyűjteménye még megvan, de jelentősen visszaesett az állami...","id":"20200201_Bajkai_Istvan_mar_feleannyit_sem_keres_az_ugyvedi_irodajaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f38b320-d5d1-4948-9ea2-3f5fb0cb93c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1cdd2b-5b46-4405-a420-c2c255317d70","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Bajkai_Istvan_mar_feleannyit_sem_keres_az_ugyvedi_irodajaval","timestamp":"2020. február. 01. 01:11","title":"Bajkai Istvánnak már feleannyit sem hoz az ügyvédi irodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormányfő Portugáliában beszélt az EU-s költségvetésről, a britek kilépéséről, illetve arról, hogy nem tervez bejelentést tenni a Néppártból való kilépésről.","shortLead":"A kormányfő Portugáliában beszélt az EU-s költségvetésről, a britek kilépéséről, illetve arról, hogy nem tervez...","id":"20200201_Orban_Az_Europai_Union_kivul_is_van_elet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a955ddf-cd2f-49a8-bafa-1bddd2cfbee4","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Orban_Az_Europai_Union_kivul_is_van_elet","timestamp":"2020. február. 01. 18:09","title":"Orbán: Az Európai Unión kívül is van élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86f8aff-3a2e-4bd3-802d-eb463852173e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szabálysértési eljárást indítottak a sofőr ellen. ","shortLead":"Szabálysértési eljárást indítottak a sofőr ellen. ","id":"20200131_tragya_teherauto_sofor_korforgalom_rendorseg_szabalysertes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e86f8aff-3a2e-4bd3-802d-eb463852173e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50954ae5-e6df-470b-8a66-9479da7f4da2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200131_tragya_teherauto_sofor_korforgalom_rendorseg_szabalysertes","timestamp":"2020. január. 31. 20:20","title":"Trágyakupacot hagyott a körforgalomban, tett rá – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással gyanúsított fideszes képviselőnek ugyanis jószerével semmije nincs. Friss vagyonbevallása minimális változástól eltekintve az elejétől a végéig megegyezik az egy évvel ezelőttivel: továbbra is csak 5600 forint van a számláján, van viszont egy ennek tizenötezerszeresére rúgó tartozása. ","shortLead":"A bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással gyanúsított fideszes képviselőnek ugyanis jószerével semmije...","id":"20200201_Simonka_Gyorgy_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4e4c74-bc44-4165-bb70-9c7393e7758d","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Simonka_Gyorgy_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2020. február. 01. 01:07","title":"Továbbra is talány, miből érvényesítenék Simonkánál a 850 milliós vagyonelkobzást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gondolta volna, hogy Orbán Viktornak mind egy szálig elfogyott a megtakarítása? És azt, hogy Novák Katalin többet keres lakáskiadásból, mint államtitkárként? Rogán Antal vagyoni helyzetét alaposan felforgatta a válás, Lázár János pedig hatalmas léptekkel halad a nagytőkésség felé. Gyurcsány Ferenc kinézett egy új házat, Áder János viszont már meg is vette az övét. Itt vannak a frissen leadott vagyonnyilatkozatok. ","shortLead":"Gondolta volna, hogy Orbán Viktornak mind egy szálig elfogyott a megtakarítása? És azt, hogy Novák Katalin többet keres...","id":"20200201_orban_rogan_lazar_gyurcsany_vagyonnyilatkozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ccdb449-3d10-4c6f-bf6d-c276e75d4054","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_orban_rogan_lazar_gyurcsany_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2020. február. 01. 03:51","title":"Orbán lassan nem áll meg saját lábán, Rogánt viszont egy hurrikán sem billenti ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]