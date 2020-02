Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8d95447-2664-47cf-99e6-cd489d0d7f21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban több nagy kiállító is jelezte, a koronavírus miatt inkább távol marad az idei barcelonai mobilos seregszemlétől. A szervezők pénteken ülnek össze, hogy döntsenek az MWC 2020 sorsáról.","shortLead":"Az elmúlt napokban több nagy kiállító is jelezte, a koronavírus miatt inkább távol marad az idei barcelonai mobilos...","id":"20200212_gsma_mobile_world_congress_mwc_2020_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8d95447-2664-47cf-99e6-cd489d0d7f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb192226-426b-4972-ad47-cf485be6fc9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_gsma_mobile_world_congress_mwc_2020_koronavirus","timestamp":"2020. február. 12. 11:03","title":"Pénteken döntik el a szervezők, lefújják-e az idei MWC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ha így folytatódik az olvadás, akár még a komplett populáció is eltűnhet.","shortLead":"Ha így folytatódik az olvadás, akár még a komplett populáció is eltűnhet.","id":"20200213_Kevesebb_a_jeg_ezert_sovanyabbak_es_kevesebb_bocsuk_szuletik_a_jegesmedveknek_a_Baffinobolben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ef513f-3638-40d9-825d-fdbb8a925024","keywords":null,"link":"/elet/20200213_Kevesebb_a_jeg_ezert_sovanyabbak_es_kevesebb_bocsuk_szuletik_a_jegesmedveknek_a_Baffinobolben","timestamp":"2020. február. 13. 20:55","title":"Kevesebb a jég, ezért soványabbak és kevesebb bocsuk születik a jegesmedvéknek a Baffin-öbölben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac9570f7-8b06-4792-baef-c2036d2001cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majdnem egy tonna terméket kellett kivonni a forgalomból, miután a Nébih ellenőrei meglátogattak egy budapesti tofugyárat.","shortLead":"Majdnem egy tonna terméket kellett kivonni a forgalomból, miután a Nébih ellenőrei meglátogattak egy budapesti...","id":"20200212_nebih_tofu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac9570f7-8b06-4792-baef-c2036d2001cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ccd12d5-16bf-4d9d-b08f-ef42e106e853","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_nebih_tofu","timestamp":"2020. február. 12. 10:13","title":"Rágcsálóürülékkel teli tofugyárat záratott be a Nébih – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdecdd9-7259-4fb4-9361-a258676a2f12","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"A küszöbön álló parlamenti választások előtt Szlovákiában az a fő kérdés, mennyire gyengül meg a Robert Fico vezette Smer, illetve hogyan teljesít a második-harmadik legnépszerűbb párt, Marian Kotleba fasisztoid alakulata.","shortLead":"A küszöbön álló parlamenti választások előtt Szlovákiában az a fő kérdés, mennyire gyengül meg a Robert Fico vezette...","id":"20200212_Szeretettel_Pozsonybol_Megerteni_Szlovakiat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bdecdd9-7259-4fb4-9361-a258676a2f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45de838f-d88f-41aa-b09f-e27f9c8b4b9f","keywords":null,"link":"/360/20200212_Szeretettel_Pozsonybol_Megerteni_Szlovakiat","timestamp":"2020. február. 12. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Ha értjük Magyarországot, megértjük Szlovákiát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70fedd2-29b6-48f6-bf3e-1bb783eef9a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt napokban leesett eső nagyban megkönnyítette a tűzoltók helyzetét.","shortLead":"Az elmúlt napokban leesett eső nagyban megkönnyítette a tűzoltók helyzetét.","id":"20200213_Sikerult_vegre_megfekezni_a_tuzeket_UjDelWales_allamban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b70fedd2-29b6-48f6-bf3e-1bb783eef9a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ad85ba-670a-4ef8-bce3-63e9529f47dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Sikerult_vegre_megfekezni_a_tuzeket_UjDelWales_allamban","timestamp":"2020. február. 13. 11:59","title":"Sikerült végre megfékezni a tüzeket Ausztrália Új-Dél-Wales államában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442023c6-00df-4366-9a4c-57624967a9fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 100x-os zoom már önmagában is megsüvegelendő teljesítmény egy mobil kamerájától, egy Twitterre felkerült GIF-ből viszont az is kiderül, mit jelent ez az érték a gyakorlatban.","shortLead":"A 100x-os zoom már önmagában is megsüvegelendő teljesítmény egy mobil kamerájától, egy Twitterre felkerült GIF-ből...","id":"20200212_samsung_galaxy_s20_ultra_100x_zoom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=442023c6-00df-4366-9a4c-57624967a9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1999456-ec65-422c-b201-de823abbb09f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_samsung_galaxy_s20_ultra_100x_zoom","timestamp":"2020. február. 12. 13:03","title":"Videó: erre képes a Samsung Galaxy S20 Ultra 100x-os zoomja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4e5844-2e71-4c2c-b89e-3873eb9db889","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt év után kapott újra nagyobb állami megrendelést a Közgép.","shortLead":"Öt év után kapott újra nagyobb állami megrendelést a Közgép.","id":"20200212_A_nap_visszateroje_Utepitesi_kozbeszerzest_nyert_a_Kozgep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba4e5844-2e71-4c2c-b89e-3873eb9db889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21845b8c-ae09-48a4-8700-31f16923dd1a","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_A_nap_visszateroje_Utepitesi_kozbeszerzest_nyert_a_Kozgep","timestamp":"2020. február. 12. 10:43","title":"A nap visszatérője: útépítési közbeszerzést nyert a Közgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd75e18a-15ca-4f5d-8a36-88edd9e466ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bajorországban mutattak ki két újabb esetet, így összesen már 16-ra nőtt a fertőzöttek száma.","shortLead":"Bajorországban mutattak ki két újabb esetet, így összesen már 16-ra nőtt a fertőzöttek száma.","id":"20200212_Ujabb_koronavirusfertozotteket_talaltak_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd75e18a-15ca-4f5d-8a36-88edd9e466ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ce0d19-4139-4c0d-9188-ddbd4e32e5e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_Ujabb_koronavirusfertozotteket_talaltak_Nemetorszagban","timestamp":"2020. február. 12. 11:14","title":"Újabb koronavírus-fertőzötteket találtak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]