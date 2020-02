Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e151c917-9f32-4d89-854b-84876eca6687","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A régészek a genti székegyház új látogatóközpontjának építése előtti feltáráson bukkantak a csontokra.","shortLead":"A régészek a genti székegyház új látogatóközpontjának építése előtti feltáráson bukkantak a csontokra.","id":"20200214_Emberi_csontokbol_keszult_falakra_bukkantak_egy_belga_szekesegyhaz_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e151c917-9f32-4d89-854b-84876eca6687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a15377-4d3f-48e8-9813-aa33f02b6ee4","keywords":null,"link":"/elet/20200214_Emberi_csontokbol_keszult_falakra_bukkantak_egy_belga_szekesegyhaz_alatt","timestamp":"2020. február. 14. 16:54","title":"Emberi csontokból készült falakra bukkantak egy belga székesegyház alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2dc93d-3365-41c3-adc5-500e99561a90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Más irányú szakmai feladataira figyelemmel hagyja el az Operettszínházat az arculatváltást levezénylő ügyvezetője.","shortLead":"Más irányú szakmai feladataira figyelemmel hagyja el az Operettszínházat az arculatváltást levezénylő ügyvezetője.","id":"20200215_Tavozik_az_Operettszinhaz_ugyvezeto_igazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea2dc93d-3365-41c3-adc5-500e99561a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9af6b15-7a28-458e-bf07-705678c16cb5","keywords":null,"link":"/kultura/20200215_Tavozik_az_Operettszinhaz_ugyvezeto_igazgatoja","timestamp":"2020. február. 15. 11:42","title":"Távozik az Operettszínház ügyvezető igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez azért nem egy újabb Megxit.","shortLead":"Ez azért nem egy újabb Megxit.","id":"20200215_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne_is_kiszall_egy_idore_a_kiralyi_feladatokbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d4c6b5-4b18-4486-a59a-a60e220e49a0","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne_is_kiszall_egy_idore_a_kiralyi_feladatokbol","timestamp":"2020. február. 15. 08:49","title":"Vilmos herceg és Katalin hercegné is kiszáll egy időre a királyi feladatokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12f5dc1c-4e15-41f4-9207-04b622fbb162","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az indiai kormány szerint biztonsági okokból zajlik a munka, de az építkezési vállalkozó azt mondja, a cél az, hogy az amerikai elnök semmit ne lásson abból, amivel India nap mint nap megküzd.","shortLead":"Az indiai kormány szerint biztonsági okokból zajlik a munka, de az építkezési vállalkozó azt mondja, a cél az...","id":"20200214_donald_trump_fal_india_nyomor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12f5dc1c-4e15-41f4-9207-04b622fbb162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6253e97e-a4f1-4792-86b6-ad403ac0bbe4","keywords":null,"link":"/elet/20200214_donald_trump_fal_india_nyomor","timestamp":"2020. február. 14. 15:42","title":"Sebtében épített fallal takarják el a nyomort Trump elől Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad06a7e7-dffe-4b2a-a495-1b7dd2e55919","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ahogy most már az állami támogatású filmeknél megszokott, projektcéget hozott létre új filmjéhez a kormányközeli producer. ","shortLead":"Ahogy most már az állami támogatású filmeknél megszokott, projektcéget hozott létre új filmjéhez a kormányközeli...","id":"202007_a_beke_kovetei_film_trianonrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad06a7e7-dffe-4b2a-a495-1b7dd2e55919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2e2447-14f7-4180-b1dd-a56489c44664","keywords":null,"link":"/360/202007_a_beke_kovetei_film_trianonrol","timestamp":"2020. február. 14. 12:00","title":"Készül a film Trianonról, Kálomistának cége már van hozzá ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8779640a-7f4e-4178-a8fc-c538e6a8f042","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes arról beszélt, hogy egy korábbi MTVA-s interjúfelvétel alatt még a háttérből is elküldték, hogy ne látszódjon.","shortLead":"Az énekes arról beszélt, hogy egy korábbi MTVA-s interjúfelvétel alatt még a háttérből is elküldték, hogy ne látszódjon.","id":"20200214_Lovasi_szerint_tiltolistan_van_a_kozmedianal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8779640a-7f4e-4178-a8fc-c538e6a8f042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e48d89-14ec-42a4-b5d2-3fa7a95ebb3b","keywords":null,"link":"/elet/20200214_Lovasi_szerint_tiltolistan_van_a_kozmedianal","timestamp":"2020. február. 14. 15:24","title":"Lovasi állítja, tiltólistán van a közmédiánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kell sietni, ha az adózónak a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó jövedelme is van.","shortLead":"Nem kell sietni, ha az adózónak a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó jövedelme is van.","id":"20200214_Bo_egy_hetuk_maradt_a_bevallasig_a_katas_egyeni_vallalkozoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954fcec8-01b1-419e-9947-8ba5476c3573","keywords":null,"link":"/kkv/20200214_Bo_egy_hetuk_maradt_a_bevallasig_a_katas_egyeni_vallalkozoknak","timestamp":"2020. február. 14. 11:07","title":"Bő egy hetük maradt a bevallásig a katás egyéni vállalkozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83cdba14-dfd2-4709-aedd-417ea1ce2ae2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jóindulatú daganatot azonosítottak izraeli kutatók egy fiatal dinoszaurusz két megkövült farokcsigolyáján – közölte a Tel-Avivi Egyetem.","shortLead":"Jóindulatú daganatot azonosítottak izraeli kutatók egy fiatal dinoszaurusz két megkövült farokcsigolyáján – közölte...","id":"20200215_lch_daganat_dinoszaurusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83cdba14-dfd2-4709-aedd-417ea1ce2ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f62f3b0-4520-4804-9824-8f97197b1b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_lch_daganat_dinoszaurusz","timestamp":"2020. február. 15. 14:03","title":"A mai embernél is megtalálható daganatot azonosítottak egy dinoszaurusz csigolyáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]