Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3664564a-c6d3-4a4e-952d-57bf5cce5c17","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A klubtulajdonos Gigi Becali rájött, hol rontják el az FCSB focistái, amiért nem tudnak nyerni.","shortLead":"A klubtulajdonos Gigi Becali rájött, hol rontják el az FCSB focistái, amiért nem tudnak nyerni.","id":"20200225_bukarest_labdarugas_fcsb_labdarugo_szex_kimerultseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3664564a-c6d3-4a4e-952d-57bf5cce5c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd190a1-b657-4c66-a938-50b42f70ca75","keywords":null,"link":"/sport/20200225_bukarest_labdarugas_fcsb_labdarugo_szex_kimerultseg","timestamp":"2020. február. 25. 18:18","title":"Túl sokat szexelnek egy bukaresti klub focistái, ezért nem megy nekik a játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062ca77f-1792-4faa-838e-656b2d5191af","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokan ismerjük a tehetetlenséget, ha mások porciózzák ki az ételadagunkat.","shortLead":"Sokan ismerjük a tehetetlenséget, ha mások porciózzák ki az ételadagunkat.","id":"20200226_Olykor_eleg_egy_kis_doboz_a_fogyashoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=062ca77f-1792-4faa-838e-656b2d5191af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7454606-2e0b-413d-ba33-1cc61859b493","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200226_Olykor_eleg_egy_kis_doboz_a_fogyashoz","timestamp":"2020. február. 26. 08:30","title":"Olykor elég egy kis doboz a fogyáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c476b8c-91a2-4d50-8535-18abdbc6390b","c_author":"H. A.","category":"itthon","description":"Ott készülnek az OSC vízilabdásai, akik szombaton tértek haza Olaszországból. A kerület vezetése a kormányhivataltól kért iránymutatást, ahonnan az újbudai alpolgármester szerint csütörtökre ígértek hivatalos választ.","shortLead":"Ott készülnek az OSC vízilabdásai, akik szombaton tértek haza Olaszországból. A kerület vezetése a kormányhivataltól...","id":"20200226_koronavirus_xi_kerulet_ujbuda_uszoda_osc_vizilabda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c476b8c-91a2-4d50-8535-18abdbc6390b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96578808-5adc-4008-bad5-bbcf5b3b1581","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_koronavirus_xi_kerulet_ujbuda_uszoda_osc_vizilabda","timestamp":"2020. február. 26. 18:15","title":"Az újbudai Nyéki Imre Uszodát is bezárhatják a koronavírus-para miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ötödével nőtt az átadott új lakások száma 2019-ben, a kiadott építési engedélyeké viszont csökkenni kezdett.","shortLead":"Ötödével nőtt az átadott új lakások száma 2019-ben, a kiadott építési engedélyeké viszont csökkenni kezdett.","id":"20200225_lakasepites_epitoipar_ksh_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db781ac-1a81-46a7-a92f-1d0d4246ea18","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_lakasepites_epitoipar_ksh_2019","timestamp":"2020. február. 25. 10:08","title":"Óriásit nőtt 2019-ben a lakásépítések száma, de itt lehet a nagy növekedés vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Nyilvánosak a Rogán-tárca legújabb szerződései, amelyek 2019 végéig listázzák a kifizetéseket. Tavaly ismét sok pénz ment el propagandára, költöttek emellett Szőcs Géza albérletére, a 2018-ban elhunyt Kerényi Imre által életre hívott Magyar Krónikára, és a szintén fideszes Kommentár Alapítványra, illetve kiemelten támogatták emellett az Aktív Magyarország programot is. ","shortLead":"Nyilvánosak a Rogán-tárca legújabb szerződései, amelyek 2019 végéig listázzák a kifizetéseket. Tavaly ismét sok pénz...","id":"20200225_miniszterelnoki_kabinetiroda_szerzodes_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfb698f-9b07-40f8-ae18-63bc862fe840","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_miniszterelnoki_kabinetiroda_szerzodes_2019","timestamp":"2020. február. 25. 12:29","title":" Megnéztük a szerződéseket – tavaly is haveri zsebeket tömött ki a Rogán-tárca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1d48b2-46ac-4cdc-ac2d-9b07ce829bd4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A februári adatok szerint az Aldi 3800 dolgozót foglalkoztat 144 magyarországi üzletében és a biatorbágyi központjában, de csak tíz-húsz százalékuk dolgozik teljes, heti negyven órás munkaidőben.","shortLead":"A februári adatok szerint az Aldi 3800 dolgozót foglalkoztat 144 magyarországi üzletében és a biatorbágyi központjában...","id":"20200225_aldi_munkaero_reszmunkaido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce1d48b2-46ac-4cdc-ac2d-9b07ce829bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c398571e-625e-4b26-937a-f2c618d0d712","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_aldi_munkaero_reszmunkaido","timestamp":"2020. február. 25. 17:31","title":"Alig van olyan Aldi-dolgozó, aki teljes munkaidőben van a cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128b8ac6-d8f1-402b-850b-362080086581","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ausztriában és Franciaországban is meghalt egy-egy ember, akikkel feltehetően a koronavírus-fertőzés miatt kialakult betegség végzett. Olaszországban négy gyerek is megfertőzödött.","shortLead":"Ausztriában és Franciaországban is meghalt egy-egy ember, akikkel feltehetően a koronavírus-fertőzés miatt kialakult...","id":"20200226_koronavirus_jarvany_elso_francia_halott_fertozott_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=128b8ac6-d8f1-402b-850b-362080086581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3a6879-eaa4-47b5-8008-049a2e2b63b5","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_koronavirus_jarvany_elso_francia_halott_fertozott_gyerekek","timestamp":"2020. február. 26. 10:41","title":"Koronavírus: egy francia meghalt, Olaszországban gyerekek betegedtek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907391ab-773c-4ad3-8426-21e29dc5b67a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A balti országban 800 olyan embert tartanak orvosi megfigyelés alatt, akik a közelmúltban Kínában vagy Észak-Olaszországban jártak.","shortLead":"A balti országban 800 olyan embert tartanak orvosi megfigyelés alatt, akik a közelmúltban Kínában vagy...","id":"20200226_rendkivuli_allapot_litvania_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=907391ab-773c-4ad3-8426-21e29dc5b67a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb33baf-fe41-4341-bb8b-791396062c10","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_rendkivuli_allapot_litvania_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 18:37","title":"Rendkívüli állapotot rendelt el Litvánia a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]