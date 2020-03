Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bíróság úgy döntött: az a körülmény, hogy a különadók leginkább a külföldi tulajdonú cégeket terhelik, nem minősül hátrányos megkülönböztetésnek, mert a piacok valós helyzetét tükrözi, hogy a legnagyobb árbevételű cégek fizetik a legtöbb adót.","shortLead":"A bíróság úgy döntött: az a körülmény, hogy a különadók leginkább a külföldi tulajdonú cégeket terhelik, nem minősül...","id":"20200303_eu_birosag_kulonado_tesco_vodafone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8beb929d-8b11-40b6-8abd-50ed73f638d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_eu_birosag_kulonado_tesco_vodafone","timestamp":"2020. március. 03. 09:50","title":"A magyar kormány javára döntött az EU Bírósága a Tesco és a Vodafone ellenében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b07ff53-9b22-4a5f-9b4e-97ac569361c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Takaró Mihály szavait magyarázta az író a blogján. Szerinte a magyar iskolarendszer a szenvedést adja tovább. ","shortLead":"Takaró Mihály szavait magyarázta az író a blogján. Szerinte a magyar iskolarendszer a szenvedést adja tovább. ","id":"20200303_Peterfy_Gergely_Takaro_Mihaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b07ff53-9b22-4a5f-9b4e-97ac569361c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91f0cc4-85af-4271-a71c-aea578f91dca","keywords":null,"link":"/kultura/20200303_Peterfy_Gergely_Takaro_Mihaly","timestamp":"2020. március. 03. 13:23","title":"Péterfy Gergely: Aki rácseszett az életére, azt szeretné, hogy mindenki más is rácsesszen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca03f75f-7dc3-4986-a653-94b3fef2d717","c_author":"HVG","category":"360","description":"Julian Cope Self Civil War című, A mi zavaros időnk alcímű új lemeze vicces, okos, az érdeklődést végig fenntartó album.","shortLead":"Julian Cope Self Civil War című, A mi zavaros időnk alcímű új lemeze vicces, okos, az érdeklődést végig fenntartó album.","id":"202009_lemez__isteni_szinjatekos_julian_cope_self_civil_war","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca03f75f-7dc3-4986-a653-94b3fef2d717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f95593-fc8c-49ea-aa64-1d53e08c6338","keywords":null,"link":"/360/202009_lemez__isteni_szinjatekos_julian_cope_self_civil_war","timestamp":"2020. március. 03. 14:00","title":"Mellékállásban pogány isten, most Einsteinről, dízelautókról és a Facebookról énekel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17feb7a1-d05a-49ec-a69e-d30cf59bf86b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"2,9-ről 2,4 százalékosra rontotta az OECD a 2020-as globális növekedési előrejelzését.","shortLead":"2,9-ről 2,4 százalékosra rontotta az OECD a 2020-as globális növekedési előrejelzését.","id":"20200302_Evtizedes_melypontra_zuhanhat_a_vilaggazdasag_akkorat_ut_rajta_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17feb7a1-d05a-49ec-a69e-d30cf59bf86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eedb78e9-6a47-410c-a5d6-11ee540fa492","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_Evtizedes_melypontra_zuhanhat_a_vilaggazdasag_akkorat_ut_rajta_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 02. 12:19","title":"Évtizedes mélypontra zuhanhat a világgazdasági növekedés, akkorát üt rajta a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szentendreiek szavaztak az új hídról, itt a szuperkedd, veszélyben a foci-Eb. A szentendreiek szavaztak az új hídról, itt a szuperkedd, veszélyben a foci-Eb. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200303_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020d8e5d-f4b0-488b-ad34-fa6dd708fb2d","keywords":null,"link":"/360/20200303_Radar360","timestamp":"2020. március. 03. 08:00","title":"Radar360: Volt iskolája üzent Orbánnak, Thunberget megtisztelte az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35dfd5a-a921-492c-8b3d-e0d9e831c4e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyártók különféle anyagokat használnak az okostelefonok készítésekor, azonban most fordult elő először, hogy szénszálas eszköz látott napvilágot. Ezúttal a fenntarthatóságon van a hangsúly, szemben a környezetszennyező műanyagokkal. Kellemes ráadás, hogy a készülék igazán könnyű és vékony.","shortLead":"A gyártók különféle anyagokat használnak az okostelefonok készítésekor, azonban most fordult elő először...","id":"20200303_carbon1_markII_szenszalas_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e35dfd5a-a921-492c-8b3d-e0d9e831c4e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c2e354-a52d-4bc5-9af3-fe8b99bcebb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_carbon1_markII_szenszalas_telefon","timestamp":"2020. március. 03. 09:03","title":"Itt a világ első szénszálas telefonja, Android fut rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1019640-4ff8-4897-b104-d1d32e4a7dde","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Hobo Blues Band, Skorpió, Syrius, Tátrai Band, Boom Boom, Latin – csak néhány Tátrai Tiborhoz köthető zenekar a sokból. Több mint 50 éve van a pályán, és több mint 50 lemezen gitározik a most 68 éves zenész-zeneszerző. Magát tücsöknek tartja, és úgy véli, a politikának nincs helye a művészetben. Interjú a hétfő este Artisjus zenei életműdíjat átvevő gitárossal, aki még azzal is derűsen együtt tud élni, hogy kézbetegsége miatt egyre nehezebb gitároznia. ","shortLead":"Hobo Blues Band, Skorpió, Syrius, Tátrai Band, Boom Boom, Latin – csak néhány Tátrai Tiborhoz köthető zenekar a sokból...","id":"20200302_Tatrai_Tibor_artisjus_dij_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1019640-4ff8-4897-b104-d1d32e4a7dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e3ac5a-2acd-41bf-a1c5-9c05afbf56fa","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Tatrai_Tibor_artisjus_dij_interju","timestamp":"2020. március. 02. 20:00","title":"Tátrai Tibor: Megvisel, ha a hatalom rátelepszik a kultúrára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy eddig is állattenyésztéssel foglalkozó céggel kerülhetnek üzleti kapcsolatba, amely Csányi Sándor cégétől vesz takarmányt. ","shortLead":"Egy eddig is állattenyésztéssel foglalkozó céggel kerülhetnek üzleti kapcsolatba, amely Csányi Sándor cégétől vesz...","id":"202009_zainvest_szalok_befektetes_tehenekbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139f26a1-d91c-43aa-9d9a-d45f86069fb6","keywords":null,"link":"/360/202009_zainvest_szalok_befektetes_tehenekbe","timestamp":"2020. március. 03. 10:10","title":"Tehenekbe fektet az OTP alapja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]