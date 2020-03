A turizmusnak kampó, új költségvetés kell – Orbán Viktor legerősebb mondatai

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki teheti, menjen – üzenték a Facebookon.","shortLead":"Aki teheti, menjen – üzenték a Facebookon.","id":"20200310_romai_magyar_nagykovetseg_olaszorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ef2990-e2b2-4b6e-8c22-8f42b0fb9632","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_romai_magyar_nagykovetseg_olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 10. 05:53","title":"A római magyar nagykövetség szerint haladéktalanul el kell hagyni Olaszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1e314e-fdf4-42a7-87c7-f74e27b7d1d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Franck Riesternek már vannak tünetei, de jól van. A nemzetgyűlésben fertőződhetett meg.","shortLead":"Franck Riesternek már vannak tünetei, de jól van. A nemzetgyűlésben fertőződhetett meg.","id":"20200310_koronvarius_olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e1e314e-fdf4-42a7-87c7-f74e27b7d1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d580f0b-784a-43fe-901e-b770d8f951b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_koronvarius_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 10. 05:05","title":"Egy 46 éves francia miniszter is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e74886-6de0-4a11-a156-56cd81c03d67","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Mítoszromboló weboldalt nyitott az Egészségügyi Világszervezet.","shortLead":"Mítoszromboló weboldalt nyitott az Egészségügyi Világszervezet.","id":"20200310_koronavirus_elleni_vedelem_tanacsok_WHO_mitosz_covid19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2e74886-6de0-4a11-a156-56cd81c03d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f5bedc-f0b6-4fc8-b0f6-e8e2fb4b18da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_koronavirus_elleni_vedelem_tanacsok_WHO_mitosz_covid19","timestamp":"2020. március. 10. 08:03","title":"Ön is hisz a fokhagymában vagy a hipóban? Ha a koronavírusról van szó, ne tegye – tanácsolja a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c98243-fa47-40a0-8a8a-b5d39b7c7666","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Végleg lezárult a Led Zeppelin együttes ellen indított plágiumper.","shortLead":"Végleg lezárult a Led Zeppelin együttes ellen indított plágiumper.","id":"20200310_Eldolt_Nem_lopta_a_Stairway_to_Heaven_cimu_dalat_a_Led_Zeppelin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78c98243-fa47-40a0-8a8a-b5d39b7c7666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a59f5a-b779-4ed2-bc8c-85eb3b7eb677","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_Eldolt_Nem_lopta_a_Stairway_to_Heaven_cimu_dalat_a_Led_Zeppelin","timestamp":"2020. március. 10. 11:24","title":"Eldőlt: Nem lopta a Stairway to Heaven című dalát a Led Zeppelin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mivel a meccs zárt kapus lesz, így nem indítja el a Wizz Air a gépeket Szófiába.","shortLead":"Mivel a meccs zárt kapus lesz, így nem indítja el a Wizz Air a gépeket Szófiába.","id":"20200310_Torolte_a_Wizz_Air_a_bolgar_meccsre_inditott_kulonjaratait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f379f6f-4595-4e9e-b42e-c4fe0d895fc3","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_Torolte_a_Wizz_Air_a_bolgar_meccsre_inditott_kulonjaratait","timestamp":"2020. március. 10. 08:11","title":"Törölte a Wizz Air a bolgár meccsre indított különjáratait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6015989-d729-4551-8151-0fcee3119cfb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alternatív gitárzenét játszó zenekar a Haza akarok menni című új albumát mutatja most be a hvg.hu kultúra rovatában.","shortLead":"Az alternatív gitárzenét játszó zenekar a Haza akarok menni című új albumát mutatja most be a hvg.hu kultúra rovatában.","id":"20200309_Gyakran_menekultunk_haza__itt_a_Madrapur_uj_nagylemeze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6015989-d729-4551-8151-0fcee3119cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0a210b-4324-4dc2-9709-790fec819116","keywords":null,"link":"/kultura/20200309_Gyakran_menekultunk_haza__itt_a_Madrapur_uj_nagylemeze","timestamp":"2020. március. 09. 14:01","title":"\"Gyakran menekültünk haza\" – itt a Madrapur új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9516f715-38e2-4407-9304-506d9eebc121","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Már folynak a tárgyalások, hogyan tud az EU segíteni a görögországi menekülttáborokban lévőkön, néhány ország gyerekeket befogadna.","shortLead":"Már folynak a tárgyalások, hogyan tud az EU segíteni a görögországi menekülttáborokban lévőkön, néhány ország...","id":"20200309_10001500_menekult_gyereket_fogadna_be_nehany_EUtagallam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9516f715-38e2-4407-9304-506d9eebc121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44568b19-49d9-44cd-b197-e27047e654ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_10001500_menekult_gyereket_fogadna_be_nehany_EUtagallam","timestamp":"2020. március. 09. 07:21","title":"1000-1500 menekült gyereket fogadna be néhány EU-tagállam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Maguk egy vírus – mondja Smith ügynök a Mátrixban az emberiségről. Én remélem, hogy okosabbak vagyunk. De előbb-utóbb kiderül.","shortLead":"Maguk egy vírus – mondja Smith ügynök a Mátrixban az emberiségről. Én remélem, hogy okosabbak vagyunk. De előbb-utóbb...","id":"20200310_Szep_uj_vilag_also_leguti_tunetekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca9011c-22cc-4762-bccd-a11c3ce2ba5f","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Szep_uj_vilag_also_leguti_tunetekkel","timestamp":"2020. március. 10. 08:10","title":"Tóta W: Szép új világ, alsó légúti tünetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]