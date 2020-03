Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google azt szeretné, ha a keresőjében a találati listák elején csak olyan weboldalak bukkannának fel, amelyeknek van mobilbarát verziójuk. A tervezett módosítások hatására hátrébb sorolódhatnak eddig jól szereplő honlapok.","shortLead":"A Google azt szeretné, ha a keresőjében a találati listák elején csak olyan weboldalak bukkannának fel, amelyeknek van...","id":"20200313_google_kereso_mobil_weboldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5580e33-1948-4864-923a-346815779828","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_google_kereso_mobil_weboldal","timestamp":"2020. március. 13. 08:03","title":"Változtat a Google a keresőn, változnak a találati listák ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f882cdd8-957e-4507-b093-1cad271462c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt is javasolják, hogy a koronavírus miatt zárjanak be valamennyi önkormányzati fenntartású kulturális intézményt, uszodát és egyéb sportlétesítményt, és mondjanak le valamennyi önkormányzati szervezésű kulturális rendezvényt.","shortLead":"Azt is javasolják, hogy a koronavírus miatt zárjanak be valamennyi önkormányzati fenntartású kulturális intézményt...","id":"20200313_budapest_onkormanyzat_bolcsode_ovoda_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f882cdd8-957e-4507-b093-1cad271462c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8732e78-6181-42e0-abfe-b0f8a8cdd914","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_budapest_onkormanyzat_bolcsode_ovoda_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 15:09","title":"A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége engedélyezné, hogy otthon maradjanak a bölcsődések és óvodások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis István hétfőn bevonult a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe – tudta meg a Népszava Vadócz Attilától, az illetékes Kaposvári Törvényszék sajtószóvivőjétől. Ezzel végképp érthetővé válik, hogy az állami MVM Magyar Villamos Művek 2005 és 2008 közötti vezérigazgatója miért költözött a jogerős ítélet novemberi kihirdetése után a gyerekei nevén lévő leányfalui „palotából” egy 33 négyzetméteres kecskeméti panelgarzonba.\r

","shortLead":"Kocsis István hétfőn bevonult a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe – tudta meg a Népszava Vadócz...","id":"20200314_Luxusbortonbe_vonult_be_a_sikkaszto_MVMexvezer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a908737-624d-4638-a6b5-f0877933d1d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Luxusbortonbe_vonult_be_a_sikkaszto_MVMexvezer","timestamp":"2020. március. 14. 14:04","title":"\"Luxusbörtönbe” vonult be a sikkasztó MVM-exvezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Komoly figyelmeztetés kerül az ajtóra, látogatni nem szabad, ha viszont valakivel együtt élünk, nem kell hermetikusan elzárnunk magunkat. A családtagok dolgozni, iskolába is eljárhatnak, de jó, ha felkészülnek rá, hogy 14 napig ők fognak minket ellátni. Minden, amit a hatósági karantén szabályairól tudni kell. ","shortLead":"Komoly figyelmeztetés kerül az ajtóra, látogatni nem szabad, ha viszont valakivel együtt élünk, nem kell hermetikusan...","id":"20200313_hatosagi_karanten_koronavirus_szabalyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c018145-5cba-4c8a-a0b3-c0300861dda9","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_hatosagi_karanten_koronavirus_szabalyok","timestamp":"2020. március. 13. 06:21","title":"Kivihetem a szemetet? Átvehetem a levelem? Aludhatok egy ágyban a párommal? Tanácsok otthoni karanténhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2288b6a7-6739-41ee-9913-af83b445d1ab","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Nem csak az egyetemek, a kollégiumok is bezárnak a koronavírus miatt. ","shortLead":"Nem csak az egyetemek, a kollégiumok is bezárnak a koronavírus miatt. ","id":"20200313_Hetfoig_uritik_ki_az_egyetemi_kollegiumokat_a_tavoktatas_meg_nem_tisztazott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2288b6a7-6739-41ee-9913-af83b445d1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66907298-62b4-4240-b016-05b3fed6c46f","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Hetfoig_uritik_ki_az_egyetemi_kollegiumokat_a_tavoktatas_meg_nem_tisztazott","timestamp":"2020. március. 13. 20:43","title":"Hétfőig ürítik ki az egyetemi kollégiumokat, néhol kérdéses, hogyan oldják meg a távoktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában arról beszélt: meg fogják hosszabbítani a magyar veszélyhelyzetet, ugyanis a koronavírus ezt indokolja. Települések lezárása egyelőre nem várható, de az iskolabezárás igen. Ebben a cikkben mindent megtalál a világjárvánnyá vált koronavírusról.","shortLead":"Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában arról beszélt: meg fogják hosszabbítani a magyar veszélyhelyzetet, ugyanis...","id":"20200313_orban_viktor_radiointerju_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec97606-e8b5-426b-a458-9c6a18b0ae34","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_orban_viktor_radiointerju_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 13. 09:57","title":"Tíz akciócsoportot hozott létre a kormány – percről percre a járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b12b18-de0f-4d9b-90de-0ea9889b9221","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban egy nap alatt 76 új fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Az országban egy nap alatt 76 új fertőzöttet regisztráltak.","id":"20200313_belgium_koronavirus_jarvany_etterem_kavezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87b12b18-de0f-4d9b-90de-0ea9889b9221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0812e6c9-e8c9-4e28-b494-b54a1fa94ff2","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_belgium_koronavirus_jarvany_etterem_kavezo","timestamp":"2020. március. 13. 05:12","title":"Belgium nem kockáztat, szinte mindent bezárnak a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1068344c-21ef-4725-b29e-77f18e378145","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Brüsszel miatt, természetesen.","shortLead":"Brüsszel miatt, természetesen.","id":"20200313_Milliokkal_dragulhatnak_az_autok_iden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1068344c-21ef-4725-b29e-77f18e378145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219096b0-30e1-419d-b390-4517958dd0ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20200313_Milliokkal_dragulhatnak_az_autok_iden","timestamp":"2020. március. 13. 07:15","title":"Milliókkal drágulhatnak az autók idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]