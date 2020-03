Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Jelenlegi állás szerint 19 koronavírussal diagnosztizált ember van Magyarországon, és 79-en vannak karanténban. Az operatív törzs ismét tájékoztat a fejleményekről. 2020. március. 13. 16:25 - Az operatív törzs nem készül városok lezárására

Egy milánói kutatócsoport eredményei szerint nem közvetlenül Kínából, hanem Németországból érkezhetett az új típusú koronavírus Olaszországba.
2020. március. 12. 14:14 - Németországon át érkezhetett Olaszországba a koronavírus

Péntekig minden magyar hallgatónak el kell hagynia a felsőoktatási kollégiumokat a koronavírus-járvány miatt, ha nem megoldott a lakhatás, a rektorok méltányossággal engedélyezhetik a maradást – tudatta közösségi oldalán a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK).
2020. március. 12. 11:44 - Péntekig minden felsőoktatási kollégiumból ki kell költözniük a magyar hallgatóknak

A magyar autógyárak termelésében egyelőre nem okozott fennakadást a koronavírus terjedése. ","shortLead":"A magyar autógyárak termelésében egyelőre nem okozott fennakadást a koronavírus terjedése. 2020. március. 13. 14:41 - A magyar Opel-gyárban is szigorítottak a szabályokon, de nincs fennakadás

Bill Gates 1975-ben alapította meg a Microsoftot, azóta volt már CEO, az igazgatótanács elnöke és az igazgatótanács tagja is. Most végleg elhagyja a céget, bár tanácsadóként még segíti a jelenlegi vezetőt.
2020. március. 14. 06:03 - 45 év után otthagyja a Microsoftot Bill Gates, a cég alapítója

A koronavírus miatt.
2020. március. 13. 07:56 - Négy román-magyar határátkelőt zárnak le

Az időseket veszélyeztetik a párt szerint.
2020. március. 13. 12:25 - A DK a templomok bezáratását követeli

Mégsem azonos a Föld és Hold oxigénizotópjainak összetétele, ez pedig megváltoztathatja a Hold kialakulásának jelenlegi elméleteit.
2020. március. 13. 10:03 - Borul az egész elmélet, mégsem úgy alakulhatott ki a Hold, mint eddig gondoltuk