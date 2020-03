Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b3198f0-adde-4405-8de0-939b84eb043c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a rendszer hivatalos támogatása véget ért, számos olyan intézmény van, ahol még Windows 7-es gépek dolgoznak. Többek közt az egészségügyben.","shortLead":"Bár a rendszer hivatalos támogatása véget ért, számos olyan intézmény van, ahol még Windows 7-es gépek dolgoznak...","id":"20200312_egeszsegugy_windows_7_kepalkoto_rendszer_lejart_windows_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b3198f0-adde-4405-8de0-939b84eb043c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b78af7-fa4d-4020-8b5c-301756315949","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_egeszsegugy_windows_7_kepalkoto_rendszer_lejart_windows_tamogatas","timestamp":"2020. március. 12. 17:30","title":"Az amerikai egészségügy lehet a lejárt Windows 7 egyik legnagyobb vesztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee657495-bb93-439c-a506-370d9535bea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az UPC egyik dolgozójáról hajnalban derült ki, hogy koronavírussal fertőzött, hozzá közeli forrásból úgy értesültünk, a férfi délelőtt még otthonában volt. Azóta viszont beszállították a Szent László kórházba. ","shortLead":"Az UPC egyik dolgozójáról hajnalban derült ki, hogy koronavírussal fertőzött, hozzá közeli forrásból úgy értesültünk...","id":"20200312_10_korul_meg_otthonaban_volt_a_legujabb_koronavirusos_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee657495-bb93-439c-a506-370d9535bea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66ecd14-2b6a-456b-a3fa-5ea64e752727","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_10_korul_meg_otthonaban_volt_a_legujabb_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. március. 12. 12:40","title":"Délelőtt még nem vitték kórházba a UPC-s koronavírusos beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5196391-4a14-4bb7-86dd-b9a380faa339","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miközben az Egészségügyi Világszervezet világjárvánnyá nyilvánította a koronavírus-járványt, Melbourne-ben zavartalanul készülnek a hétvégi szezonnyitó futamra.","shortLead":"Miközben az Egészségügyi Világszervezet világjárvánnyá nyilvánította a koronavírus-járványt, Melbourne-ben zavartalanul...","id":"20200312_Lewis_Hamilton_megdobbent_azon_hogy_nem_fujtak_le_az_Ausztral_Nagydijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5196391-4a14-4bb7-86dd-b9a380faa339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4123330-ad37-4983-8ee4-29f472b15613","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Lewis_Hamilton_megdobbent_azon_hogy_nem_fujtak_le_az_Ausztral_Nagydijat","timestamp":"2020. március. 12. 10:03","title":"Lewis Hamilton megdöbbent azon, hogy nem fújták le az Ausztrál Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Természetellenes hajlamaim vannak. Rendszeresen tejet iszom. És nem táplálkozom természetes módon. Nem eszem rovart. Egyelőre. Biztos, hogy az olvasónak is vannak természetellenes hajlamai. Készüljön a coming outra.","shortLead":"Természetellenes hajlamaim vannak. Rendszeresen tejet iszom. És nem táplálkozom természetes módon. Nem eszem rovart...","id":"202011_termeszetes_termeszetellenesseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a3451f-9876-4f79-983a-d0ac5919dbb7","keywords":null,"link":"/360/202011_termeszetes_termeszetellenesseg","timestamp":"2020. március. 13. 11:00","title":"Révész Sándor: Orbán összemossa a biológiai és a társadalmi nemi identitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint az érintett civileknek, mivel nem közszereplők, nem volt lehetőségük reagálni a sajtó támadására.","shortLead":"A bíróság szerint az érintett civileknek, mivel nem közszereplők, nem volt lehetőségük reagálni a sajtó támadására.","id":"20200312_Elmeszeltek_a_Figyelot_a_civilek_listazasa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed5661a-2e9b-4661-ad59-9e7a6ed1122d","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Elmeszeltek_a_Figyelot_a_civilek_listazasa_miatt","timestamp":"2020. március. 12. 12:06","title":"Elmeszelték a Figyelőt a civilek listázása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58deee6b-2232-4cb4-840e-f8c9a7edfda8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar autógyárak termelésében egyelőre nem okozott fennakadást a koronavírus terjedése. ","shortLead":"A magyar autógyárak termelésében egyelőre nem okozott fennakadást a koronavírus terjedése. ","id":"20200313_magyar_Opel_gyar_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58deee6b-2232-4cb4-840e-f8c9a7edfda8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa0895f-8ae6-428c-b7eb-c9765b6a93d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200313_magyar_Opel_gyar_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 14:41","title":"A magyar Opel-gyárban is szigorítottak a szabályokon, de nincs fennakadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nepálban még csak egy betegről tudnak.","shortLead":"Nepálban még csak egy betegről tudnak.","id":"20200313_A_Mount_Everestet_is_lezartak_a_virus_elol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f711d84c-188b-44c6-84ea-e312fd64ab00","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_A_Mount_Everestet_is_lezartak_a_virus_elol","timestamp":"2020. március. 13. 10:06","title":"A Mount Everestet is lezárták a vírus elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d253a7-b20b-47a9-815f-761b2028b738","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mire egyet pislogott, minden megváltozott Görögországban – értékeli az athéni helyzetet Káki Báli. Az Avgi napilap főszerkesztőjét, Alexisz Ciprasz volt kormányfő tanácsadóját az elmúlt hetek eseményeiről kérdeztük. ","shortLead":"Mire egyet pislogott, minden megváltozott Görögországban – értékeli az athéni helyzetet Káki Báli. Az Avgi napilap...","id":"202011_haborus_klima","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9d253a7-b20b-47a9-815f-761b2028b738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0357ef-d038-48e5-b89e-c8d46a5912c4","keywords":null,"link":"/360/202011_haborus_klima","timestamp":"2020. március. 12. 13:00","title":"„Orbán Viktor nem menő Görögországban, az eszközei viszont azok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]