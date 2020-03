Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e5aefae-d548-4926-8c21-1ea640e087d1","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Április 5-ig elmaradnak az esküvők és keresztelők, a temetésekre pedig csak szűk körben kerülhet sor – így döntött több egyház is. A lelkekkel azonban igyekeznek továbbra is foglalkozni.","shortLead":"Április 5-ig elmaradnak az esküvők és keresztelők, a temetésekre pedig csak szűk körben kerülhet sor – így döntött több...","id":"20200319_Isten_karantenban_Kivetelesen_home_officeban_is_mukodik_a_bunbanat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e5aefae-d548-4926-8c21-1ea640e087d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32119e99-4f21-489e-8ae3-884f91fbe8f8","keywords":null,"link":"/360/20200319_Isten_karantenban_Kivetelesen_home_officeban_is_mukodik_a_bunbanat","timestamp":"2020. március. 19. 13:00","title":"Isten karanténban? Kivételesen home office-ban is működik a bűnbánat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Avigan és Favipiravir nevű gyógyszereket 2014-ben fejlesztette ki az elsősorban fényképezőgépeiről és fotós kellékeiről ismert japán cég. Most derült ki, hogy a készítmények egyik összetevője a koronavírus ellen is jó.","shortLead":"Az Avigan és Favipiravir nevű gyógyszereket 2014-ben fejlesztette ki az elsősorban fényképezőgépeiről és fotós...","id":"20200318_fujifilm_gyogyszer_koronavirus_kezelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142e2d71-ce04-4401-aef3-dc3f1945a8c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_fujifilm_gyogyszer_koronavirus_kezelese","timestamp":"2020. március. 18. 12:13","title":"Úgy tűnik, a Fujifilm egyik gyógyszerével a koronavírusos betegek is kezelhetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány miatt gyakorlatilag alig akadnak tömegközlekedők a fővárosban. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt gyakorlatilag alig akadnak tömegközlekedők a fővárosban. ","id":"20200319_bkk_menetrend_utasszam_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8cceee-df52-4ee3-aa86-c714ac71f78c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200319_bkk_menetrend_utasszam_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 19. 10:27","title":"BKK: Drasztikusan csökkent az utasok száma Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marcello Natali az egyik utolsó interjújában azt mondta: nem voltak felkészülve a koronavírusra.","shortLead":"Marcello Natali az egyik utolsó interjújában azt mondta: nem voltak felkészülve a koronavírusra.","id":"20200319_Vedokesztyu_nelkul_kellett_dolgoznia_belehalt_a_koronavirusfertozesbe_egy_olasz_orvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f29e39-1a88-4b49-a7d6-2805cfe292d5","keywords":null,"link":"/elet/20200319_Vedokesztyu_nelkul_kellett_dolgoznia_belehalt_a_koronavirusfertozesbe_egy_olasz_orvos","timestamp":"2020. március. 19. 08:44","title":"Kesztyű nélkül kellett dolgoznia, belehalt a koronavírus-fertőzésbe egy olasz orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c370b21d-57e6-4e37-8ea2-2ef51a2c575c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kézmosásról már mindent tudunk, de mi a helyzet az élet egyéb fontos dolgaival?","shortLead":"A kézmosásról már mindent tudunk, de mi a helyzet az élet egyéb fontos dolgaival?","id":"20200319_Mi_lesz_a_szexszel_koronavirusjarvany_idejen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c370b21d-57e6-4e37-8ea2-2ef51a2c575c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"902f7db2-d017-4807-ade5-6a7ae91b3a88","keywords":null,"link":"/elet/20200319_Mi_lesz_a_szexszel_koronavirusjarvany_idejen","timestamp":"2020. március. 19. 10:08","title":"Mi lesz a szexszel koronavírus-járvány idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Első körben 50 millió eurót szánnak a felszerelésekre, amit a tagállamok igényelhetnek.","shortLead":"Első körben 50 millió eurót szánnak a felszerelésekre, amit a tagállamok igényelhetnek.","id":"20200319_Az_EU_orvosi_felszereles_tartalekkeszlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6171b9-4539-48d8-994e-fd9a6257b5ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_Az_EU_orvosi_felszereles_tartalekkeszlet","timestamp":"2020. március. 19. 14:52","title":"Az EU orvosi felszerelésekből álló tartalékkészletet hoz létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2087e83d-943f-492c-998e-62eb35a8cb6c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A spanyol bajnokságban szereplő Espanyol hat labdarúgója szintén megbetegedett.","shortLead":"A spanyol bajnokságban szereplő Espanyol hat labdarúgója szintén megbetegedett.","id":"20200318_Koronaviurs_Real_Madrid_korabbi_elnoke_is_megfertozodott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2087e83d-943f-492c-998e-62eb35a8cb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a5a24c-7cce-4231-ab45-7df278995113","keywords":null,"link":"/sport/20200318_Koronaviurs_Real_Madrid_korabbi_elnoke_is_megfertozodott","timestamp":"2020. március. 18. 13:02","title":"Koronavírus: a Real Madrid korábbi elnöke is megfertőződött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6987005-84e2-406f-a856-126a16719d03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amíg a vészhelyzet tart ezt sem kell elvégeztetni.","shortLead":"Amíg a vészhelyzet tart ezt sem kell elvégeztetni.","id":"20200318_muszaki_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6987005-84e2-406f-a856-126a16719d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59aa9bba-2234-4bdf-ac07-3ae6b4f21c03","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_muszaki_auto","timestamp":"2020. március. 18. 10:31","title":"Amíg tart a vészhelyzet, az se baj, ha a most lejáró műszakiját nem hosszabbítja meg a kocsiján ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]