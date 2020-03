Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e23652a-7a88-4d15-abf6-eaff25f327a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összesen 2003 esetet vizsgáltak meg, az első tünetek jelentkezésétől az elhalálozásig az átlagidő hét nap. 17 elhunyt életkora nem érte el az 50 évet, vagyis nem csak az idősekre veszélyes a vírus.","shortLead":"Összesen 2003 esetet vizsgáltak meg, az első tünetek jelentkezésétől az elhalálozásig az átlagidő hét nap. 17 elhunyt...","id":"20200318_Az_olaszorszagi_koronavirusos_aldozatok_atlageletkora_795_ev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e23652a-7a88-4d15-abf6-eaff25f327a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d4530b-5452-493d-8bef-b99e813e023d","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Az_olaszorszagi_koronavirusos_aldozatok_atlageletkora_795_ev","timestamp":"2020. március. 18. 19:47","title":"Az olaszországi koronavírusos áldozatok átlagéletkora 79,5 év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413b627f-6429-4f2a-a46d-aa48fb9c5c09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma délután 3 órától néhány kivétellel (élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, dohányboltok) nem lehetnek nyitva a boltok a koronavírus miatt. 