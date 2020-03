Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hezitált sokáig. A labda most Áder János köztársasági elnöknél pattog.","shortLead":"Nem hezitált sokáig. A labda most Áder János köztársasági elnöknél pattog.","id":"20200330_Kover_Laszlo_alairas_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eeadf8d-a569-447e-a6f4-5be9f1f3985e","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Kover_Laszlo_alairas_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. március. 30. 16:30","title":"Kövér László már alá is írta a felhatalmazási törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200328_Itt_vannak_az_otoslotto_milliardokat_ero_szamai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ff9a41-318f-4af4-840a-329b4ebab944","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Itt_vannak_az_otoslotto_milliardokat_ero_szamai","timestamp":"2020. március. 28. 19:31","title":"Ötöslottó: valaki elvitte a 6,424 milliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58aec5a-9ccf-43cc-907d-990769b31cbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy kis bezártság, milyen jót tesz a művészeknek.","shortLead":"Egy kis bezártság, milyen jót tesz a művészeknek.","id":"20200329_Ettol_a_karantentanctol_biztosan_jobb_kedve_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f58aec5a-9ccf-43cc-907d-990769b31cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14bc20d2-8c97-4486-9d53-8ef6aaa854ba","keywords":null,"link":"/kultura/20200329_Ettol_a_karantentanctol_biztosan_jobb_kedve_lesz","timestamp":"2020. március. 29. 17:41","title":"Ettől a karanténkoreográfiától biztosan jobb kedve lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc1847-1f45-481f-b9c3-29553d40801e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyre többen nézik is az egyetlen európai bajnokságot, ahol nézők is vannak a stadionokban. ","shortLead":"Egyre többen nézik is az egyetlen európai bajnokságot, ahol nézők is vannak a stadionokban. ","id":"20200329_Csak_a_feherorosz_foci_maradt_ha_valaki_eloben_akar_meccset_nezni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72dc1847-1f45-481f-b9c3-29553d40801e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc2d970-2d78-448a-beeb-ebe178444a68","keywords":null,"link":"/sport/20200329_Csak_a_feherorosz_foci_maradt_ha_valaki_eloben_akar_meccset_nezni","timestamp":"2020. március. 29. 14:56","title":"Csak a fehérorosz foci maradt, ha valaki élőben akar meccset nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország koronavírus-járvány elleni kormányzati munkacsoportjának egyik tagja elmondta, a számokat nagyban befolyásolja, mennyire változik a vírus és a járvány lefolyása. ","shortLead":"Az ország koronavírus-járvány elleni kormányzati munkacsoportjának egyik tagja elmondta, a számokat nagyban...","id":"20200329_200_ezer_halottra_is_lehet_szamitani_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3c5dc2-41d3-4423-97ae-e1900619f690","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_200_ezer_halottra_is_lehet_szamitani_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. március. 29. 21:36","title":"200 ezer halottra is lehet számítani az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3981674-d4fa-40df-b460-d28dcc302c22","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghaladta a tízezret szombat estére a Covid-19 halálos áldozatainak száma Olaszországban, így a járvány európai gócának számító ország gyászolja világszerte a betegség legtöbb áldozatát.



","shortLead":"Meghaladta a tízezret szombat estére a Covid-19 halálos áldozatainak száma Olaszországban, így a járvány európai...","id":"20200328_Meghaladta_a_tizezret_az_olasz_ezret_a_brit_aldozatok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3981674-d4fa-40df-b460-d28dcc302c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82cdca0c-cbb2-4269-a7c0-cacd8eb507d9","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Meghaladta_a_tizezret_az_olasz_ezret_a_brit_aldozatok_szama","timestamp":"2020. március. 28. 19:25","title":"Meghaladta a tízezret az olasz, ezret a brit áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b34d521-fac4-4382-814f-1ff1bf8ded09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A globális koronavírus-járvány miatt egy újabb autóipari szakkiállítás marad el 2020-ban. ","shortLead":"A globális koronavírus-járvány miatt egy újabb autóipari szakkiállítás marad el 2020-ban. ","id":"20200330_detroiti_autoszalon_korhaz_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b34d521-fac4-4382-814f-1ff1bf8ded09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0cf5c5e-6e80-4dc8-a32e-4f7dc6cb4f34","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_detroiti_autoszalon_korhaz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 09:21","title":"Idén nem lesz Detroiti Autószalon, kórházat alakítanak ki a helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"","category":"vilag","description":"Karantén alá kerülhet az Egyesült Államok három tagállama - közölte Donald Trump amerikai elnök szombaton, New York állam kormányzója pedig bejelentette, hogy elhalasztják az előválasztást.

","shortLead":"Karantén alá kerülhet az Egyesült Államok három tagállama - közölte Donald Trump amerikai elnök szombaton, New York...","id":"20200328_Trump_harom_amerikai_allam_karantenjara_keszul_New_Yorkban_elhalasztjak_az_elovalasztast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c098f52-758c-411b-8b0c-5de3bf4aba50","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Trump_harom_amerikai_allam_karantenjara_keszul_New_Yorkban_elhalasztjak_az_elovalasztast","timestamp":"2020. március. 28. 21:36","title":"Trump három amerikai állam karanténjára készül, New Yorkban elhalasztják az előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]