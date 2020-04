Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1625902-2dea-4ef1-a00b-35369feb564f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A győri polgármester több mint két hete megszólalt már sorozatunkban. Most, koronavírus-fertőzöttként, újra nyilatkozott állapotáról, gyógyulásáról, pártfegyelemrőlm megbélyegzett mondatokról, és bizonyos 100 fekvőtámaszról. No meg, hogy miként látja városvezetőként a kormányzati döntéseket.","shortLead":"A győri polgármester több mint két hete megszólalt már sorozatunkban. Most, koronavírus-fertőzöttként, újra...","id":"20200408_Dezsi_Csaba_Andras_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1625902-2dea-4ef1-a00b-35369feb564f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae3a298-7cee-4d48-9029-b8c7e20f1d13","keywords":null,"link":"/360/20200408_Dezsi_Csaba_Andras_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 08. 18:30","title":"Dézsi Csaba András a Home office-ban: \"Bejött a szobába, köhögött egy-kettőt. Ennyi.\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Magyar Nemzeti Bank gyors kamatemeléssel próbálja megállítani a forint árfolyamának zuhanását, de nem mond le arról, hogy a válság kezelésére pénzbőséget teremtsen. ","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank gyors kamatemeléssel próbálja megállítani a forint árfolyamának zuhanását, de nem mond le arról...","id":"20200408_Forint_szemben_az_arral","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86cef24e-27fa-4e5c-8ffc-153dcf526f02","keywords":null,"link":"/360/20200408_Forint_szemben_az_arral","timestamp":"2020. április. 08. 13:00","title":"Egy hét alatt 180 fokos fordulatot tett a jegybank, de mit szól majd ehhez a forint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d63a615-6e48-41c8-915c-e3163451554b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gázóriások – a Szaturnusz, a Jupiter, az Uránusz és a Neptunusz – atmoszférájának felső rétege forró, csakúgy, mint a Földé. Viszont a Földdel ellentétben ezektől a Naprendszer külső területén lévő planétáktól túlságosan is távol van a Nap ahhoz, hogy ilyen magas hőmérsékleteket okozzon. A jelenség régóta foglalkoztatja a bolygókutatókat.","shortLead":"A gázóriások – a Szaturnusz, a Jupiter, az Uránusz és a Neptunusz – atmoszférájának felső rétege forró, csakúgy, mint...","id":"20200410_szaturnusz_legkore_homerseklet_forrosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d63a615-6e48-41c8-915c-e3163451554b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c814b208-5963-45fa-a69c-30c74685d76b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_szaturnusz_legkore_homerseklet_forrosag","timestamp":"2020. április. 10. 11:03","title":"Megfejtették, mi az a nagy forróság a Szaturnuszon fönt, miközben lent hideg van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da698334-4228-4f4c-8d35-90b09f88aa5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új kormányrendelet értelmében a trafikok sem kapnak mentességet.","shortLead":"Az új kormányrendelet értelmében a trafikok sem kapnak mentességet.","id":"20200409_A_dohanyboltok_is_bezarnak_haromkor_koronavirus_husvet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da698334-4228-4f4c-8d35-90b09f88aa5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ac1d8a-874d-4f11-bc91-5247aac0bfe7","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_A_dohanyboltok_is_bezarnak_haromkor_koronavirus_husvet","timestamp":"2020. április. 09. 23:19","title":"A dohányboltok is bezárnak háromkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b753278b-915d-48b7-8ba3-89bb7daa93f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Más árusoknál viszont nem talált problémát a fogyasztóvédelem a Lehel téri piacon. \r

","shortLead":"Más árusoknál viszont nem talált problémát a fogyasztóvédelem a Lehel téri piacon. \r

","id":"20200409_Aranyaron_kinalta_a_csirkejet_egy_kereskedo_tobb_szazezer_forintos_buntetest_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b753278b-915d-48b7-8ba3-89bb7daa93f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8671474-d07e-47c5-9a83-4bfa74f91562","keywords":null,"link":"/kkv/20200409_Aranyaron_kinalta_a_csirkejet_egy_kereskedo_tobb_szazezer_forintos_buntetest_kapott","timestamp":"2020. április. 09. 09:23","title":"Több százezer forintos büntetést kapott a csirkemellet aranyáron kínáló hentes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8290324b-6a0a-4a36-ae2f-ba6df1463f2c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rengeteg maszkot rendeltek, a használat előtt mindegyiket bevizsgálták. Ekkor derült ki, hogy az arcvédők kórházi használatra alkalmatlanok.","shortLead":"Rengeteg maszkot rendeltek, a használat előtt mindegyiket bevizsgálták. Ekkor derült ki, hogy az arcvédők kórházi...","id":"20200409_finn_kormany_arcmaszk_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8290324b-6a0a-4a36-ae2f-ba6df1463f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6538488b-46bb-4fdd-9494-9583dd4fd13e","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_finn_kormany_arcmaszk_kina","timestamp":"2020. április. 09. 07:25","title":"A finn kormány szerint a Kínából rendelt arcmaszkok nem elég jók a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259f6b40-7bbd-4160-898f-7005a877a251","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma már majdnem elérte az ezret.","shortLead":"A halálos áldozatok száma már majdnem elérte az ezret.","id":"20200409_Torokorszagban_4000nel_tobbel_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=259f6b40-7bbd-4160-898f-7005a877a251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8874e9a-ea6e-494c-80cb-203f0b198a0f","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_Torokorszagban_4000nel_tobbel_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 09. 21:06","title":"Törökországban 4000-nél többel nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mellbevágó hírrel indult a négy napos húsvéti hétvége: eddig sosem látott mértékben ugrott meg a koronavírussal fertőzött regisztrált betegek száma. A miniszterelnök állítása szerint egyelőre \"nem látja a fényt az alagút végén\". Az ünnep előtt a kormány ugyan nem szigorított a kijárási szabályokon, megteszi azonban ezt megannyi helyi önkormányzat. Áder János a köszönet és a türelemkérés üzenetével szólalt meg az ünnep előtt. Kövesse a híreket percről percre a hvg.hu-val.","shortLead":"Mellbevágó hírrel indult a négy napos húsvéti hétvége: eddig sosem látott mértékben ugrott meg a koronavírussal...","id":"20200410_Egy_nap_alatt_210_uj_beteg_bezarkoznak_a_telepulesek__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c889972-c1a7-474f-bcd6-a962c7038e97","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Egy_nap_alatt_210_uj_beteg_bezarkoznak_a_telepulesek__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 10. 08:15","title":"Sorra zárkóznak be a települések, Áder és Orbán is megszólalt - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]