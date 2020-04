Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7905c373-805b-4208-934d-996eb59df4bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha hihetünk az Orbán Viktor által idézett szakértői véleménynek, különösen furcsa az a kormánydöntés, hogy az eredeti tervek alapján tartják meg az érettségit.","shortLead":"Ha hihetünk az Orbán Viktor által idézett szakértői véleménynek, különösen furcsa az a kormánydöntés, hogy az eredeti...","id":"20200419_Az_erettsegi_kezdeten_tetozik_a_jarvany_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7905c373-805b-4208-934d-996eb59df4bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da94b019-f46e-4602-ab50-a100ef5fd687","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Az_erettsegi_kezdeten_tetozik_a_jarvany_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 19. 15:18","title":"Az érettségi kezdetén tetőzik a járvány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0421c4-0318-4699-a994-b6d2c33d292f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány előtt még szerény növekedéssel számoltak, ez már a múlté.","shortLead":"A járvány előtt még szerény növekedéssel számoltak, ez már a múlté.","id":"20200419_Durva_visszaesest_hozott_a_koronavirus_az_olasz_gazdasagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd0421c4-0318-4699-a994-b6d2c33d292f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34f6fc0-c632-4f62-8258-0c4e230e93ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200419_Durva_visszaesest_hozott_a_koronavirus_az_olasz_gazdasagban","timestamp":"2020. április. 19. 10:02","title":"Durva visszaesést hozott a koronavírus az olasz gazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyógyult betegek száma eközben meghaladta a 624 ezret, 165 ezren pedig életüket vesztették a járvány során.","shortLead":"A gyógyult betegek száma eközben meghaladta a 624 ezret, 165 ezren pedig életüket vesztették a járvány során.","id":"20200420_24_millio_koronavirus_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7d48c5-9a61-484d-a0f8-911f3945d40b","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_24_millio_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. április. 20. 08:00","title":"2,4 millió felett a koronavírus-fertőzöttek száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656aae7-d1fb-4af3-89ef-79fcc70fe464","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Levelet küldtek a szerkesztőségeknek, semmiben nem hajlandók együttműködni velük.","shortLead":"Levelet küldtek a szerkesztőségeknek, semmiben nem hajlandók együttműködni velük.","id":"20200420_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_szakitott_negy_brit_bulvarlappal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1656aae7-d1fb-4af3-89ef-79fcc70fe464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b7b20b-963c-44b4-a783-ee8faa5013ff","keywords":null,"link":"/elet/20200420_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_szakitott_negy_brit_bulvarlappal","timestamp":"2020. április. 20. 08:29","title":"Harry herceg és Meghan Markle szakított négy brit bulvárlappal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Lady Gaga, a Rolling Stones, Elton John és Stevie Wonder is otthonából jelentkezett be.","shortLead":"Lady Gaga, a Rolling Stones, Elton John és Stevie Wonder is otthonából jelentkezett be.","id":"20200419_Tobb_mint_40_milliard_forintnyi_penz_gyult_ossze_az_online_jotekonysagi_koncerten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f633fee3-a31c-4a02-b37a-37cdefe53a0c","keywords":null,"link":"/kultura/20200419_Tobb_mint_40_milliard_forintnyi_penz_gyult_ossze_az_online_jotekonysagi_koncerten","timestamp":"2020. április. 19. 17:33","title":"Több mint 40 milliárd forintnyi pénz gyűlt össze az online jótékonysági koncerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770a2773-297b-435c-9326-6cbfb6840131","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vegyi, biológiai és radioaktív veszély esetén bevethetők a járművek.","shortLead":"Vegyi, biológiai és radioaktív veszély esetén bevethetők a járművek.","id":"20200420_450_millioert_vett_harom_veszhelyzeti_jarmuvet_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=770a2773-297b-435c-9326-6cbfb6840131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0dfd64-70cc-45cd-b3f0-89e9b9317138","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_450_millioert_vett_harom_veszhelyzeti_jarmuvet_a_rendorseg","timestamp":"2020. április. 20. 17:28","title":"450 millióért vett három vészhelyzeti járművet a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az előző napon kevesebb áldozatról érkezett hír.\r

","shortLead":"Az előző napon kevesebb áldozatról érkezett hír.\r

","id":"20200420_koronavirus_jarvany_olaszorszag_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ab6480-e84e-49a7-bec6-2db512d4c390","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_koronavirus_jarvany_olaszorszag_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 20. 18:45","title":"Feljebb kúszott az elhunytak száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jó hír viszont, hogy mind a fertőzöttek, mind a halálozások napi száma csökken az országban.","shortLead":"Jó hír viszont, hogy mind a fertőzöttek, mind a halálozások napi száma csökken az országban.","id":"20200420_spanyolorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2ade76-d0a0-44f9-a74b-d9f7a4aeb587","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_spanyolorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 16:08","title":"Spanyolországban már 200 ezren fertőződtek meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]