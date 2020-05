Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A család háziorvosa a fiú erőfeszítései ellenére sem fogadott volna arra, hogy az apa életben marad, mégis ez történt.","shortLead":"A család háziorvosa a fiú erőfeszítései ellenére sem fogadott volna arra, hogy az apa életben marad, mégis ez történt.","id":"20200504_Hazakuldtek_meghalni_a_korhazbol_de_a_fia_visszahozta_az_eletbe_a_81_eves_apjat_NagyBritanniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3b9e5d-33a5-44fc-afd5-725acf039757","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Hazakuldtek_meghalni_a_korhazbol_de_a_fia_visszahozta_az_eletbe_a_81_eves_apjat_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. május. 04. 08:30","title":"A kórház hazaküldte meghalni, de a fia visszahozta az életbe a 81 éves apját Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c08910e-d83a-4192-80b6-1c7f1d43902d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Tesztjelleggel, 300 orvossal és 15 ezer beteggel startol az Egészségügyi Ellátó Központ rendszerén egy külsős cégek által 317 millióért bonyolított szolgáltatás. Az eredeti tervek szerint a tesztnek márciusban kellett volna véget érnie.","shortLead":"Tesztjelleggel, 300 orvossal és 15 ezer beteggel startol az Egészségügyi Ellátó Központ rendszerén egy külsős cégek...","id":"20200503_Indul_az_igazi_magyar_allami_tavgyogyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c08910e-d83a-4192-80b6-1c7f1d43902d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec023ec-c7e3-4313-9a26-4d1eadd55587","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200503_Indul_az_igazi_magyar_allami_tavgyogyitas","timestamp":"2020. május. 03. 17:00","title":"Indul az igazi magyar állami távgyógyítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötvenmillió forintot osztanak szét a járvány miatt nehéz anyagi helyzetbe került művészek között, a zenészektől Trianon-dalt kérnek a pénzért.","shortLead":"Ötvenmillió forintot osztanak szét a járvány miatt nehéz anyagi helyzetbe került művészek között, a zenészektől...","id":"20200504_Trianon_dalok_Petofi_Irodalmi_Muzeum_jarvany_tamogatas_palyazat_zeneszektol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc749eb-4405-435b-b510-bdcce68fab57","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Trianon_dalok_Petofi_Irodalmi_Muzeum_jarvany_tamogatas_palyazat_zeneszektol","timestamp":"2020. május. 04. 18:32","title":"Trianon-dalokat kér a Petőfi Irodalmi Múzeum a járvány miatti támogatásra pályázó zenészektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e153e954-59f2-420a-a1e0-251e97b13fef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szagló receptorokká alakított sejtek találhatók abban a falra szerelhető, tengeri élőlényeknek tűnő műszerben, amellyel bombák után kutatna a repülőtereken az Airbus.","shortLead":"Szagló receptorokká alakított sejtek találhatók abban a falra szerelhető, tengeri élőlényeknek tűnő műszerben, amellyel...","id":"20200505_bomba_bombakereso_kutya_robbanoszerkezet_robbanoszer_airbus_erzekelo_repuloter_koniku","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e153e954-59f2-420a-a1e0-251e97b13fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dca8ec6-5a77-4ab8-8572-41d42ecae5f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_bomba_bombakereso_kutya_robbanoszerkezet_robbanoszer_airbus_erzekelo_repuloter_koniku","timestamp":"2020. május. 05. 09:03","title":"Bombákat kiszagolni képes \"medúzákkal\" szórná tele a reptereket az Airbus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nehéz körülmények, könnyű magyarérettségi, a kormány szerint jók a kínai maszkok, jön az Alkonyat-sorozat utolsó része. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nehéz körülmények, könnyű magyarérettségi, a kormány szerint jók a kínai maszkok, jön az Alkonyat-sorozat utolsó része...","id":"20200505_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934f94da-ad6e-47e3-a6af-2738d5d99bed","keywords":null,"link":"/360/20200505_Radar360","timestamp":"2020. május. 05. 08:00","title":"Radar360: A kevés tesztelés átka, kereslet támadt Trianon-dalokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69b41a5-4692-49ad-a4ea-88fd863df270","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Senki sem találta kimondottan nehéznek a matekérettségit, bár egyes feladatokkal – főleg a végén – meggyűlt a bajuk a hvg.hu által megkérdezett diákoknak. Beszélgettünk velük arról is, hogyan zavart be nekik a koronavírus-járvány. Kiderült, egyikük lecsúszott a felvételiről miatta.","shortLead":"Senki sem találta kimondottan nehéznek a matekérettségit, bár egyes feladatokkal – főleg a végén – meggyűlt a bajuk...","id":"20200505_Korrekt_matekerettsegirol_beszelnek_a_radnotis_diakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d69b41a5-4692-49ad-a4ea-88fd863df270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57225928-4b11-44d3-b842-369b34fad16b","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Korrekt_matekerettsegirol_beszelnek_a_radnotis_diakok","timestamp":"2020. május. 05. 15:25","title":"Korrekt matekérettségiről beszélnek a diákok a vizsga után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a02b59-70b3-4b76-8aea-c5a8160f27fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ráadásul két évvel korábban, mint ahogy azt tervezték. Mondjuk, Greta Thunberg hazájától nem is vártunk volna mást. ","shortLead":"Ráadásul két évvel korábban, mint ahogy azt tervezték. Mondjuk, Greta Thunberg hazájától nem is vártunk volna mást. ","id":"20200505_Svedorszag_is_bezarta_az_utolso_szeneromuvet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49a02b59-70b3-4b76-8aea-c5a8160f27fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7ad129-15b9-4e20-95c1-a469558842d6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200505_Svedorszag_is_bezarta_az_utolso_szeneromuvet","timestamp":"2020. május. 05. 12:12","title":"Svédország is bezárta az utolsó szénerőművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel 80 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Kínában nem volt új halálos áldozat.","shortLead":"Egy nap alatt közel 80 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Kínában nem volt új halálos áldozat.","id":"20200504_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_pandemia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325d822e-dd34-4281-a011-bfd3c66586d8","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_pandemia","timestamp":"2020. május. 04. 08:36","title":"Átlépte a 3,5 milliót a fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]