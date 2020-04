Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e584a98c-05e3-4e4f-bd7c-e0638f71f0a0","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Microsoft és a Miniszterelnökség után evez más vizekre Sagyibó Viktor.","shortLead":"A Microsoft és a Miniszterelnökség után evez más vizekre Sagyibó Viktor.","id":"202017_zalmon_nem_adathalaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e584a98c-05e3-4e4f-bd7c-e0638f71f0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7143cf5b-c8e2-41dd-93cb-c475e6430418","keywords":null,"link":"/360/202017_zalmon_nem_adathalaszat","timestamp":"2020. április. 24. 12:00","title":"Már nem lehet mondani, hogy senki sem gondol a hazai lazactenyésztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704e14f-6bae-4e7c-8e57-667a9a1cc39f","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202017_nyaj_immunitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f704e14f-6bae-4e7c-8e57-667a9a1cc39f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb2d62e-8492-4952-a1bb-5226c3ea8fa0","keywords":null,"link":"/itthon/202017_nyaj_immunitas","timestamp":"2020. április. 23. 11:25","title":"Dobszay János: Nyáj, immunitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5839352e-7838-445d-84e3-47491a701f93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van néhány alap egészségügyi funkció, amit szinte minden okosóra ismer. Vannak viszont bonyolultabbak, melyeket orvosi pontossággal nagyon nehéz megoldani, ilyen például a vérnyomásmérés. A Samsung ez utóbbival fogja kiegészíteni bizonyos okosóráit.","shortLead":"Van néhány alap egészségügyi funkció, amit szinte minden okosóra ismer. Vannak viszont bonyolultabbak, melyeket orvosi...","id":"20200424_samsung_galaxy_watch_active2_vernyomasmeres_okosora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5839352e-7838-445d-84e3-47491a701f93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a16719-ab3e-4347-9366-cb8efa5aee84","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_samsung_galaxy_watch_active2_vernyomasmeres_okosora","timestamp":"2020. április. 24. 14:03","title":"Rég várt és igen fontos: vérnyomásmérő funkció érkezik a Samsung óráira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13e9f17-19d9-42c0-b03e-5fd3dd4f391c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legjobb Apple-elemzője, Ming-Chi Kuo szerint az idei évben már biztosan akadozni fog az iPhone-ok gyártása, a koronavírus-járvány által okozott válságnak pedig az iPhone 11 látja majd kárát.","shortLead":"A világ egyik legjobb Apple-elemzője, Ming-Chi Kuo szerint az idei évben már biztosan akadozni fog az iPhone-ok...","id":"20200423_apple_iphone_se_iphone_11_iphone_12_ming_chi_kuo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a13e9f17-19d9-42c0-b03e-5fd3dd4f391c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e97d1c0-ecf5-43b3-8df6-8a79b84c16ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_apple_iphone_se_iphone_11_iphone_12_ming_chi_kuo","timestamp":"2020. április. 23. 14:33","title":"Elemző: Olyan jól sikerült az olcsó iPhone SE, hogy bedöntheti az iPhone 11 eladásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fb8c2f-8543-4d17-9b50-82f8972a7b4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Üres utcák, borzongató csend és főhajtás azoknak, akik azért dolgoznak, hogy ne álljon le az élet. ","shortLead":"Üres utcák, borzongató csend és főhajtás azoknak, akik azért dolgoznak, hogy ne álljon le az élet. ","id":"20200424_video_unnep_koronavirusjarvany_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2fb8c2f-8543-4d17-9b50-82f8972a7b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5b7387-7805-4ac5-99df-934aa182f212","keywords":null,"link":"/elet/20200424_video_unnep_koronavirusjarvany_Budapest","timestamp":"2020. április. 24. 16:46","title":"Könnyfakasztó videóval ünnepli a koronavírus-járvány hőseit Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1c4044-a439-4f80-9e1d-c4de6bf6defc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Zeneművet komponáltak az új koronavírusból a Massachussettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói, hogy jobban megértsék a működését, és megtalálják a vírus okozta Covid-19 betegség ellenszerét.","shortLead":"Zeneművet komponáltak az új koronavírusból a Massachussettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói, hogy jobban megértsék...","id":"20200424_koronavirus_zenemu_mit_covid_19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a1c4044-a439-4f80-9e1d-c4de6bf6defc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee81a2e-e196-4dd5-946a-99893a885bff","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_koronavirus_zenemu_mit_covid_19","timestamp":"2020. április. 24. 07:03","title":"Hallgassa meg, még értelme is van: ezt a zenét a koronavírusról komponálta a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Újra nekifutnak az EU-tagországok vezetői csütörtök délután annak, hogy megtalálják a csodafegyvert a koronavírus-járvány okozta sokk ellen. Ötletek vannak, ám a bőkezűségnek két korlátja is van: egyfelől ez a hétéves uniós költségvetés utolsó éve, amikor kevés pénz van már a kasszában, másfelől a tagországok egy része nem mutat nagy hajlandóságot arra, hogy beszálljon egy olyan támogatási rendszerbe, amelyből elsősorban nem ő profitál. Ez azonban nem jelenti azt – bármennyire is próbálja a magyar kormány ezt láttatni –, hogy nincs uniós segítség a koronavírus ellen.","shortLead":"Újra nekifutnak az EU-tagországok vezetői csütörtök délután annak, hogy megtalálják a csodafegyvert...","id":"20200423_eu_tamogatas_koronavirus_marshall_terv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a73b87-1896-4b1f-9fd9-944cffe341d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_eu_tamogatas_koronavirus_marshall_terv","timestamp":"2020. április. 23. 16:30","title":"Mit kapunk az EU-tól a koronavírus ellen? Marshall-segélyt vagy a nagy semmit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb37501-af71-4839-8249-e57237a3048e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós jog 28 napos őrizetet enged a menedékkérők esetében, két iráni és két afgán állampolgár azonban már hónapok óta Röszkén tartózkodik.","shortLead":"Az uniós jog 28 napos őrizetet enged a menedékkérők esetében, két iráni és két afgán állampolgár azonban már hónapok...","id":"20200423_europai_birosag_fotanacsnok_javaslat_roszke_tranzitzona_menedekkerok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb37501-af71-4839-8249-e57237a3048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d73c8b3-6663-4a25-a631-4b85effadf97","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_europai_birosag_fotanacsnok_javaslat_roszke_tranzitzona_menedekkerok","timestamp":"2020. április. 23. 14:04","title":"Jogellenesen tart őrizetben menedékkérőket a röszkei tranzitzónában a magyar állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]