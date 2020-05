Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje meg, mi járt a fejében az elmúlt hetekben, hogy éli meg a karantént, milyen változásokat lát magán és másokon, miként remél és fél, s úgy általában, mi a viszonya e különleges időben a világhoz. A sorozat verseit jegyző szerzők: Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti Nagy Lajos, Peer Krisztián, Závada Péter. Karanténvers V. - Pajor Tamás: A koronatanú

Felszámolásra ítélt cég 3 milliárdot érő szerződéseit apportálták a Nikolics Investbe.

Egy pécsi vállalkozó milliárdos tőkét csinált a bolondok aranyából

Azt nem mondta, ez mikor következhet be. ","shortLead":"Azt nem mondta, ez mikor következhet be. Kásler: Remélem, hogy a járvány első fázisának lezárása után jókedvünk nyara következik

Több százezer új követőt gyűjtött be a kormányzati és a miniszterelnöki Facebook-oldal, mióta sokszor oda kerülnek fel a járvánnyal kapcsolatos információk.

Orbán Viktor és a kormány Facebook-oldalára is tömegesen érkeznek a követők a járvány kezdete óta

A dombóvári nyomozók három férfit hallgattak ki csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A szurkálót a rendőrök őrizetbe is vették.

Késsel és gereblyével harcoltak Dombóváron

A férfi egy balkanyarban lesodródott az útról.

","shortLead":"A férfi egy balkanyarban lesodródott az útról. \r

Szakadékba zuhant és meghalt egy 21 éves motoros Felsőtarkánynál

Több részben mutatjuk be a HVG könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját. Összeegyeztethető-e a washingtoni szenátus, pláne a Fehér Ház perspektívája a chicagói gyerekszoba valóságával? Segít-e az összehangolásban a párterápia? Feláldozhatók- e egy ambiciózus nő családi és karrier álmai a még ambiciózusabb férj történelmi léptékű sikerei oltárán?

Michelle Obama: Így lettem, 3. rész - Nem igazán hittem el, hogy nyerhetne

Akár ötven futballista is megtagadhatja a pályára lépést.

Lázonganak a labdarúgók az újrakezdés ellen Nagy-Britanniában