[{"available":true,"c_guid":"8194ecff-a66f-46f6-9180-17a9bd209857","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az export és a megrendelések is jelentősen csökkentek a világjárvány miatt elrendelt korlátozások következtében – derül ki a KSH részletes adataiból.","shortLead":"Az export és a megrendelések is jelentősen csökkentek a világjárvány miatt elrendelt korlátozások következtében – derül...","id":"20200513_ksh_ipari_termeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8194ecff-a66f-46f6-9180-17a9bd209857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cdb1ea-262e-47aa-80b1-a9b31b8596fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_ksh_ipari_termeles","timestamp":"2020. május. 13. 11:34","title":"Ötödével zuhant egy hónap alatt a magyarországi járműgyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b463369-40cc-4940-b7f7-8cd11e70a2e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanúsítottként hallgatták ki Lesi László Csaba (L. L. Junior) volt élettársát közös gyerekük halála miatt – tudta meg az Index. ","shortLead":"Gyanúsítottként hallgatták ki Lesi László Csaba (L. L. Junior) volt élettársát közös gyerekük halála miatt – tudta meg...","id":"20200513_ll_junior_halalos_gazolas_gondatlan_veszelyeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b463369-40cc-4940-b7f7-8cd11e70a2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1343fa79-5f30-435d-964c-9e80ff0dd5c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_ll_junior_halalos_gazolas_gondatlan_veszelyeztetes","timestamp":"2020. május. 13. 19:24","title":"Gondatlan veszélyeztetéssel vádolják fiuk halála miatt L. L. Junior volt élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ef45c1-6b9a-4de9-b236-c7366c208503","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Európa több országában vizsgálták a kisebbségek helyzetét, és lesújtó a kép. ","shortLead":"Európa több országában vizsgálták a kisebbségek helyzetét, és lesújtó a kép. ","id":"20200513_Kulonosen_sulyosan_erinti_a_romakat_a_mostani_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8ef45c1-6b9a-4de9-b236-c7366c208503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365d12df-2ba4-434b-9fca-7bd3e73d2266","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_Kulonosen_sulyosan_erinti_a_romakat_a_mostani_valsag","timestamp":"2020. május. 13. 18:05","title":"Különösen súlyosan érinti a romákat a mostani válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bd7eaa-f477-4c22-b8a3-8ac3427ea001","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összegyűjti a jó gyakorlatokat a Telenor.\r

","shortLead":"Összegyűjti a jó gyakorlatokat a Telenor.\r

","id":"20200514_Hogy_lehet_a_karantenoktatas_tapasztalatait_beepiteni_a_normal_iskolaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63bd7eaa-f477-4c22-b8a3-8ac3427ea001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc325532-10ef-4ade-92c7-de15c61bb9a7","keywords":null,"link":"/elet/20200514_Hogy_lehet_a_karantenoktatas_tapasztalatait_beepiteni_a_normal_iskolaba","timestamp":"2020. május. 14. 14:18","title":"Hogy lehet a karanténoktatás tapasztalatait beépíteni a normál iskolába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f345947-a2d8-437e-844d-7783ea0cd075","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte az időben meghozott kormányzati intézkedéseknek és a lakosság fegyelmezettségének köszönhető, hogy a koronavírus nem szabadult el.","shortLead":"Szerinte az időben meghozott kormányzati intézkedéseknek és a lakosság fegyelmezettségének köszönhető...","id":"20200513_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f345947-a2d8-437e-844d-7783ea0cd075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90afe6d0-f375-457c-927d-9b0decab21e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","timestamp":"2020. május. 13. 11:21","title":"Müller Cecília: Közös sikerünk, hogy a vírust féken tudtuk tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd983bc-c144-4be5-8b40-54d55a7ee69c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Unitree Robotics nevű startup cég azt szeretné, ha az A1 nevű robotkutyájuk lenne az ember új legjobb barátja.","shortLead":"A kínai Unitree Robotics nevű startup cég azt szeretné, ha az A1 nevű robotkutyájuk lenne az ember új legjobb barátja.","id":"20200514_unitree_robotics_a1_kinai_robotkutya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acd983bc-c144-4be5-8b40-54d55a7ee69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703185b3-8d64-4d73-9bf7-2af442f990e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_unitree_robotics_a1_kinai_robotkutya","timestamp":"2020. május. 14. 15:03","title":"Kínának is van már saját robotkutyája, háziállatnak szánják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a9c53a-df1d-44bc-b825-fae5b458faa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány sok mindent megváltoztathat az autóiparban is.","shortLead":"A koronavírus-járvány sok mindent megváltoztathat az autóiparban is.","id":"20200513_Azok_a_francia_autogyartok_kaphatnanak_segelyt_akik_hazaviszik_a_termelest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7a9c53a-df1d-44bc-b825-fae5b458faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8cd5bf-c531-4cbb-a0f7-2682f73c36ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_Azok_a_francia_autogyartok_kaphatnanak_segelyt_akik_hazaviszik_a_termelest","timestamp":"2020. május. 13. 10:15","title":"A francia kormány a segítségért cserébe azt kéri az autógyáraktól, hogy inkább otthon termeljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cfd98-bdbd-4dd5-b499-e07898f14bf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bencsik János független képviselő a parlamentben kérdezett rá, így sem derült ki, miért kapta az okmányt Lénárd András.","shortLead":"Bencsik János független képviselő a parlamentben kérdezett rá, így sem derült ki, miért kapta az okmányt Lénárd András.","id":"20200514_lenard_andras_diplomata_utlevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=001cfd98-bdbd-4dd5-b499-e07898f14bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54770f2f-d3d4-4b40-a512-7ffa5f390ba4","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_lenard_andras_diplomata_utlevel","timestamp":"2020. május. 14. 18:49","title":"Nem árulja el a külügy, miért van diplomata-útlevele a Tiltott Csíki sörgyár vezetőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]